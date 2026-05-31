Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу

Последний календарный день этой, по сути, печальной для украинского футбола весны, связанной с тем, что национальная сборная под руководством уже бывшего главного тренера Сергея Реброва не пробилась на чемпионат мира-2026, на самом деле оказался первым в совершенно новой эпохе. Андреа Мальдера – наверняка все болельщики слышали хотя бы раз имя этого итальянского специалиста еще несколько лет назад, однако каким он является во время самостоятельной работы во главе коллектива, точно не знал никто, ведь подобного опыта у нового рулевого «сине-желтых» еще не было в профессиональной карьере.

Поэтому к циклу товарищеских матчей в июне, который начинался с противостояния против Польши во Вроцлаве, мы подходили без четкого понимания, какой именно футбол мы увидим в исполнении главной команды страны. И на самом деле история встреч с географическими соседями для нас была явно не такой, которой можно было бы полноценно гордиться, поэтому и соперник был принципиальным, и неотложных вопросов относительно состояния сборной нужно было решить немало.

Многие ожидали при этом увидеть в этой игре у Украины схему с тремя центральными защитниками. Но нет, этого не было. Как и активной позиции нашей сборной в первые полчаса встречи также не было заметно. В атаке почти ничего не получалось, а вот в обороне со временем ситуация становилась все более острой, и завершилось все в итоге созданием хорошего момента для Петушевски на левом фланге штрафной, когда Трубину пришлось спасать ворота во время фактически свидания с соперником.

В этот момент поляки продолжали давить и, очевидно, надеялись на успех, но внезапно на 34-й минуте всё пошло совсем не по их плану. Отбор мяча у Цыганкова на левом фланге атаки завершился передачей на Яремчука, а тот сразу же нанес мощный удар в дальний угол и переиграл вратаря Булку за счет неожиданности.

Но вдруг оказалось, что позиции «бело-красных» в этой игре не были такими уверенными, как казалось. Команда Яна Урбана начала прижиматься к собственным воротам, украинцы же — еще сильнее усилили прессинг, и в итоге в конце тайма произошел прострел Цыганкова с левого фланга штрафной на Ярмоленко, который традиционно довел момент до конца, а вот соперники так и замерли в ожидании чего-то.

Во втором тайме Польша уже начала проводить глубокую ротацию, поэтому, как и ожидалось, выглядела более свежей на фоне команды Мальдеры, которая свои замены приберегла на завершение полного часа игрового времени. Но если брать сугубо по игре, то едва ли не единственный реально опасный момент у ворот Трубина поляки создали исключительно с помощью Миколенко, который на 56-й минуте неосмотрительно сыграл в центре штрафной, после чего никто не понял, как наш вратарь отреагировал на удар Свидерски почти в пустые ворота.

Чем дальше продвигалась игра, тем меньше у игроков Урбана оставалось энтузиазма, чтобы как-то улучшить своё положение. Хозяева, конечно, не прекращали попытки атаковать, но даже до финальной трети доводили мяч с большим трудом, поэтому и без опасных моментов порой оставались. Команде Мальдеры такой футбол был исключительно на руку, поэтому мы выполняли свою ротацию, поляки – свою, и на этом и разошлись.

Следующий матч для Украины состоится в гостях у Дании 7 июня.

Товарищеский матч.

Польша – Украина – 0:2

Голы: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44

Предупреждения: Назарина, 65

Польша: Булка – Кивер (Потульський, 74), Кендзера, Вишневский (Войцик, 46), – Залевский (Розга, 60), Петровский (Слиш, 87), Зелински (Капустка, 46), Пырка (Войтушек, 60) – Петушевский (Каминьський, 46), Левандовский (Жуковский, 46), Шиманьский (Свідерский, 46)

Украина: Трубин – Романчук (Бондарь, 46), Сарапий, Матвиенко, Миколенко – Назарина (Бондаренко, 82), Очеретько – Цыганков (Сынчук, 75), Судаков (Шапаренко, 57), Ярмоленко (Назаренко, 57) – Яремчук (Пономаренко, 57)

Арбитр: Филип Глова (Кошице, Словакия)

Стадион: «Тарчински Арена» (Вроцлав, Польша)