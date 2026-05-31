МАЛЬДЕРА: «Свой дебют я даже не мог себе представить таким удачным»

Вечером 31 мая во Вроцлаве сборная Украины выиграла товарищеский матч против команды Польши (2:0). Голы забили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

Это был дебютный поединок для итальянского специалиста Андреа Мальдеры на должности главного тренера сборной Украины.

Коуч сине-желтых Андреа Мальдера дал послематчевую пресс-конференцию:

«Если бы я должен был представить себе свой дебют, я не мог бы даже представить его таким удачным, как сегодня, с этими игроками, с этой сборной. Игроки делают футбол простым или сложным. Игроки упростили для меня этот дебют. С первого момента они полностью мне доверились и придали мне много смелости. То, что мы сделали за два дня, было сложно сделать, и я это чрезвычайно ценю.

Мы очень благодарим польскую федерацию, которая нас прекрасно приняла. Замечательный стадион. А самая большая радость – это для наших болельщиков, которые были на трибунах. Я сказал ребятам перед матчем – играть ради болельщиков. И это для меня двойное удовольствие.

Самое сложное начнется только сейчас. Потому что когда мы выигрываем, мы все молодцы. Но футбол может все изменить за одну секунду, перевернуть с ног на голову. Мы должны насладиться этой победой, но нужно быть очень сбалансированными. Сегодня мы не играли идеально. По моему мнению, мы можем играть намного лучше. Лучшая вещь – это характер, который продемонстрировали наши футболисты.

Во время первой пресс-конференции на прошлой неделе я сказал: если вы хотите представить мою команду, то она должна иметь смелость. Это не означает постоянно атаковать, но означает: если мы атакуем, то все вместе, и если защищаемся, то все вместе. Я очень горжусь игрой команды, кроме тактической части.

Правые защитники Романчук и Бондарь? Я им благодарен, что они согласились играть на этой позиции. Я хотел бы иметь защитника более оборонительного характера, и они играли на позиции защитника в наилучшей манере, с лучшими характеристиками, которые у них есть. Я понимаю, что мы можем что-то потерять во время атаки. Но я должен был сохранить баланс, поскольку там играл Ярмоленко. Я отдал предпочтение иметь защитника более оборонительного плана. И Бондарь едва не забил в конце матча. Я хочу поблагодарить их, они великолепно сыграли на этой позиции.

Синчук? Это был его дебют сегодня. Он хорошо вошел в игру, когда матч был непростым. Игроку его типа пришлось много отрабатывать в защите. Но мы увидели его технические качества в нескольких комбинациях. Это хороший игрок на будущее.

Будут ли изменения перед игрой с Данией? Да, конечно, я хотел бы попробовать кого-то другого. Как Польша, так и Дания – это две сильные команды. Украина не побеждала Польшу уже около 13 лет. Дания – это тоже очень сильная команда. Но основная цель этих двух товарищеских матчей – оценить игроков в матчах против сильных соперников. Поэтому мы поедем играть в Данию. Мы знаем, что они очень сильны. Сыграем свой матч на максимуме, будем играть все 90 минут до самого конца.

Тактическое построение? Мы можем играть лучше с тактической точки зрения. Перед матчем я сказал ребятам: я и мой тренерский штаб должны принять возможность ошибки сегодня. Я не смог бы понять, если бы мы не попытались что-то сделать. И они попытались играть в футбол. Мы сделали много ошибок, но это меня не волнует так сильно. Я был бы разочарован, если бы мы не попытались сделать то, что анализировали по видео.

Мы не очень много работали на поле, провели только одну тренировку. Вторая тренировка уже была предматчевой. Поверьте мне, эта работа по подготовке к матчу очень сложна. Подумайте хотя бы о стандартных положениях, мы даже их не попробовали. Езерский – молодец, много поработал, он подготовил их по видео. Поэтому во время удара от Трубина он был очень умелым в плане построения. Я только говорил ему об этом, но он имел смелость делать эти вещи. Если они будут так помогать мне, то мне будет проще как тренеру.

Я вам очень благодарен. Любовь, которую я получил от людей, от болельщиков с первого дня, как приехал сюда, навсегда останется со мной в сердце. Как бы там ни было, я всегда буду носить это с собой, как свою татуировку. Спасибо».

