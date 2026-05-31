В последний день мая, во Вроцлаве, национальная команда Украины проведет контрольный поединок против сборной Польши. Начало игры – 18.30 по киевскому времени.

Польша

Друзья по несчастью. Скорее даже родственники, ибо и «кадра», и наша сборная не попали на чемпионат мира по вине одной команды – сборной Швеции.

И если «сине-желтые» уступили еще одним «сине-желтым» в полуфинале плей-офф ЧМ-2026, то «красно-белые» уступили Швеции в финале.

Но на этом наверняка «родство» заканчивается. Если же говорить более серьезно, то поляки в финальном стыковом матче против шведов не выглядели так безутешно, как украинцы в полуфинальном матче против команды Поттера.

На протяжении практически всей игры против Швеции поляки смотрелись убедительно. Впрочем, как и их соперник. Дело шло к послематчевым пенальти. Но не дошло, поскольку за две минуты до конца основного времени сборная Швеции вырвала победу.

В итоге «кадра» пролетела мимо чемпионата мира. Разочарования было настолько много, что лидер польской сборной, ее капитан и главный бомбардир Роберт Левандовский после того матча объявил о завершении международной карьеры.

Однако, завязать с выступлениями за национальную сборную Роберту так и не удалось. Во всяком случае, пока что, ибо на контрольный поединок против сборной Украины Левандовский не только получил вызов, но и принял его.

Хотя, если говорить объективно, то гипотетический отказ или невызов Роберта в сборную весьма удобно вписался бы в трансферную политику нынешнего наставника «кадры» Яна Урбана.

Урбан был назначен главным тренером сборной Польши летом прошлого года. Под его руководством команда весьма успешно выступала в отборочной группе, дважды сыграв вничью со сборной Нидерландов, которая в итоге и завевала прямую путевку на ЧМ-2026.

А сборная Польши, заняв второе место, отправилась в стыки. Там она в первом поединке минимально одолела Албанию, а в решающем матче минимально уступила Швеции.

Поражение от шведов – первое для «кадры» в бытность главным тренером Яна Урбана.

После того памятного поражения Урбан затеял смену поколений. Точнее, омоложение состава. На товарищеский поединок против сборной Украины наставник «красно-белых» вызвал сразу пятерых дебютантов. В то же время он не вызвал на игру Новака – лучшего футболиста минувшего чемпионата Польши. Может, потому не вызвал, что полузащитнику уже 32 года?

Украина

Ну, тут настолько все еще живо в памяти, что если это все ворошить, то будет больно. Посему будем ворошить очень осторожно.

О последнем доселе поединке национальной сборной Украины вскользь было сказано выше. Та игра против шведов оказалась последней для Сергея Реброва в качестве главного тренера. Не выполнив задание по выходу на ЧМ-2026, Ребров покинул команду. Точнее, его «ушли», не продлив контракт.

Нельзя сказать, что для многочисленных наших болельщиков «отстранение» Реброва от главной команды страны стало плохой новостью. Скорее даже наоборот. В последнее время Сергей Станиславович явно раздражал всех своей манерой общения.

С этим раздражением можно было справиться, если бы сборная при Реброве показывала результат. Но как раз нужного результата и не было. Посему, не кривя душой, можно признаться, что многие вздохнули с облегчением (наверняка и многие сборники тоже), что Ребров уже экс-тренер сборной.

А новым главным тренером главной команды страны впервые в ее истории стал иностранец – итальянский специалист Андреа Мальдера.

О всех подробностях назначения бывшего ассистента Андрея Шевченко и Роберто Де Дзерби на вакантную должность в сборной Украины было подробно сказано ранее, посему нет необходимости повторяться.

Отметим лишь, что, несмотря на то что нынешний наставник сборной Украины иностранец, наше футбольное сообщество достаточно оптимистично восприняло это назначение. Позитивно его восприняли и футболисты сборной. Что же, большому кораблю – большое плавание.

В списке вызванных Мальдерой игроков на два ближайших поединка оказалось сразу несколько сюрпризов.

В первую очередь обращает на себя внимание возвращение в сборную ее бывшего лидера и капитана Андрея Ярмоленко.

Кроме того, в списке Мальдеры оказались такие игроки, как Георгий Ермаков, Даниил Игнатенко, Александр Романчук и Геннадий Синчук.

Однако, вместе с тем, в списке не оказалось ни одного игрока из ЛНЗ – свежеиспеченного вице-чемпиона УПЛ. Хотя по этому поводу Мальдера отметил, что двери в сборную открыты для всех, и что футболисты из черкасского клуба обязательно будут в сборной. Если, конечно же, проявят себя.

Отметим также, что к поединку против сборной Польши наша национальная сборная готовилась не за рубежом, а дома (во Львовской области).

История противостояний

Предстоящий поединок станет для оппонентов одиннадцатым. Пока что в активе нашей команды три победы. На две меньше, чем у поляков. Еще два матча завершились вничью. Разница мячей – 14:10 не в нашу пользу. Последний по счету поединок состоялся два года назад, и завершился победой «кадры» 3:1.

Прогноз

Соперники напрочь лишены тяжести результата, посему могут позволить себе сыграть от души, без оглядок на тылы и турнирные таблицы. Оппонент для нашей сборной весьма неудобный, ибо последние три очные встречи «сине-желтые» проиграли. Польша в процессе омоложения. К тому же, команда весьма уязвима в обороне. В свою очередь, очевидные проблемы есть и у нашей сборной. Тем не менее, этот поединок – дебютный для Мальдеры, посему его подопечные наверняка будут стараться не испортить итальянцу премьеру. Прогнозируем результативную ничью.

Ориентировочные составы:

Польша: Грабара, Кивьор, Беднарек, Вишневский, Пырка, Шиманьский, Зелиньский, Залевский, Каминьский, Свидерский, Левандовский

Украина: Трубин, Миколенко, Забарный, Бондарь, Романчук, Шапаренко, Судаков, Цыганков, Ярмоленко, Малиновский, Довбик.