  4. Польша – Украина – 0:2. Ярмоленко дышит в спину Шевченко. Видеообзор матча
Международные товарищеские матчи
Польша
31.05.2026 18:30 – FT 0 : 2
УКРАИНА
Сборная УКРАИНЫ
01 июня 2026, 01:05 | Обновлено 01 июня 2026, 01:49
Польша – Украина – 0:2. Ярмоленко дышит в спину Шевченко. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты товарищеского матча

В воскресенье, 31 мая, сборная Украины провела товарищеский матч против сборной Польши.

Поединок состоялся на Городском стадионе во Вроцлаве. Для нового наставника «сине-желтых» Андреа Мальдеры эта игра стала дебютной во главе национальной команды.

Благодаря голам Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко украинская команда победила со счетом 2:0!

После встречи с поляками украинская команда также проведет контрольный матч против сборной Дании – игра запланирована на 7 июня.

Товарищеский матч. 31 мая.

Польша – Украина – 0:2

Голы: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44.

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (УКРАИНА), асcист Виктор Цыганков.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (УКРАИНА), асcист Виктор Цыганков.
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина Андреа Мальдера видео голов и обзор Андрей Ярмоленко Роман Яремчук
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
головне, шо Коля-привоз сьогодні не привіз, але...
але хотів і було таке, та Трубін був до цього готовий.))
для початку непогано, але це "товарняк", тому подивимось як збірна себе покаже в лізі націй
