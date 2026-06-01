В воскресенье, 31 мая, сборная Украины провела товарищеский матч против сборной Польши.

Поединок состоялся на Городском стадионе во Вроцлаве. Для нового наставника «сине-желтых» Андреа Мальдеры эта игра стала дебютной во главе национальной команды.

Благодаря голам Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко украинская команда победила со счетом 2:0!

После встречи с поляками украинская команда также проведет контрольный матч против сборной Дании – игра запланирована на 7 июня.

Товарищеский матч. 31 мая.

Польша – Украина – 0:2

Голы: Яремчук, 34, Ярмоленко, 44.