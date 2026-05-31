В воскресенье, 31 мая, состоится товарищеский поединок, в котором сойдутся национальные сборные Польши и Украины. Матч пройдет во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена», начало игры запланировано на 18:30.

Вот и настала очередь новых вызовов для Мальдеры. Первый иностранный тренер во главе нашей сборной уже раньше имел опыт работы в Украине, ведь до этого ассистировал Андрею Шевченко во время его каденции, а также на той же должности работал в «Марселе» и «Брайтоне». Теперь итальянца ждет непростой экзамен в виде тренерства на самостоятельном уровне, где игрокам придется прислушиваться к его идеям уже не как помощника тренера, а уже как полноценного наставника.

У поляков дела частично схожи с нами, ведь подопечные Яна Урбана также не смогли квалифицироваться на мундиаль, уступив в финальном раунде стыков Швеции. Поэтому победа в этой встрече могла бы психологически поднять боевых дух обеих сборных, тем более что поединки между Украиной и Польшей всегда имели принципиальное значение. Но больше хотелось, чтобы эта победа досталась именно сине-желтым, которые в последний раз выигрывали у Польши еще в 2013 году.

