В шаге от первого трофея Grand Slam. Зверев вышел в финал Ролан Гаррос

Третья ракетка мира Александр Зверев вышел в финал Открытого чемпионата Франции 2026.

В поединке 1/2 финала Зверев обыграл представителя Чехии Якуба Меншика (ATP 27) за 2 часа и 59 минут в четырех сетах – 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Счет отчных встреч соперников – 2:0 в пользу немца.

Немец одержал 44-ю победу на мейджоре в столице Франции, сравнявшись с Давидом Феррером по колличеству побед среди игроков Открытой Эры, которые не побеждали на этом турнире.

Зверев в финале Ролан Гаррос поборется с победителем поединка Маттео Арнальди – Флавио Коболли.

Ролан Гаррос 2026. 1/2 финала

Якуб Меншик [26] – Александр Зверев [2] – 5:7, 2:6, 6:3, 3:6

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