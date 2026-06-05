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Ролан Гаррос
05 июня 2026, 18:41 | Обновлено 05 июня 2026, 19:08
819
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В шаге от первого трофея Grand Slam. Зверев вышел в финал Ролан Гаррос

Александр Зверев обыграл Якуба Меншика в матче 1/2 финала в четырех сетах

05 июня 2026, 18:41 | Обновлено 05 июня 2026, 19:08
819
8 Comments
В шаге от первого трофея Grand Slam. Зверев вышел в финал Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
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Третья ракетка мира Александр Зверев вышел в финал Открытого чемпионата Франции 2026.

В поединке 1/2 финала Зверев обыграл представителя Чехии Якуба Меншика (ATP 27) за 2 часа и 59 минут в четырех сетах – 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Счет отчных встреч соперников – 2:0 в пользу немца.

Немец одержал 44-ю победу на мейджоре в столице Франции, сравнявшись с Давидом Феррером по колличеству побед среди игроков Открытой Эры, которые не побеждали на этом турнире.

Зверев в финале Ролан Гаррос поборется с победителем поединка Маттео Арнальди – Флавио Коболли.

Ролан Гаррос 2026. 1/2 финала

Якуб Меншик [26] – Александр Зверев [2] – 5:7, 2:6, 6:3, 3:6

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 8
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Свій шанс на загальну перемогу Меншик втратив у першій партії. Як і Ходар, фактично сам віддав її Звєрєву, не скориставшись власними шансами на брейк, а потім наробивши помилок на подачі. Після цього була лише імітація боротьби. Звичайно, набагато енергозатратніші попередні матчі теж сказали своє вагоме слово.
Здається, таки підстеріг німець свій халявний мейджор, скориставшись відсутністю двох домінаторів. Не буде більше з ким порівнювати Еліну.
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+3
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З такими суперниками в фіналі буде просто гріх не виграти. 
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