В шаге от первого трофея Grand Slam. Зверев вышел в финал Ролан Гаррос
Александр Зверев обыграл Якуба Меншика в матче 1/2 финала в четырех сетах
Третья ракетка мира Александр Зверев вышел в финал Открытого чемпионата Франции 2026.
В поединке 1/2 финала Зверев обыграл представителя Чехии Якуба Меншика (ATP 27) за 2 часа и 59 минут в четырех сетах – 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.
Счет отчных встреч соперников – 2:0 в пользу немца.
Немец одержал 44-ю победу на мейджоре в столице Франции, сравнявшись с Давидом Феррером по колличеству побед среди игроков Открытой Эры, которые не побеждали на этом турнире.
Зверев в финале Ролан Гаррос поборется с победителем поединка Маттео Арнальди – Флавио Коболли.
Ролан Гаррос 2026. 1/2 финала
Якуб Меншик [26] – Александр Зверев [2] – 5:7, 2:6, 6:3, 3:6
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
44 - Alexander Zverev has claimed a 44th Men’s Singles match win at Roland Garros, equalling David Ferrer (44) for the most of any player in the Open Era not to have won the event. Conquer?#RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/Om4xJCfMVy— OptaAce (@OptaAce) June 5, 2026
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