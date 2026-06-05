Дерби не состоится. Второй полуфинал Ролан Гаррос отменен. Что случилось?
Арнальди был вынужден сняться из-за вируса, Коболли без борьбы вышел в финал
14-й номер мирового рейтинга АТР Флавио Коболли из Италии без борьбы вышел в финал Открытого чемпионата Франции 2026.
5 июня Коболли в полуфинале должен был провести итальянское дерби против Маттео Арнальди (АТР 104). Однако встреча не состоится.
Арнальди снялся с поединка из-за вируса. Коболли в финале Ролан Гаррос встретится с Александром Зверевым, который в своем полуфинальном матче одолел Якуба Меншика.
Due to a viral illness, Arnaldi has been forced to withdraw from his semi-final match against Cobolli.— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2026
Get well soon, Matteo 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/SHlbOZvY3i
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