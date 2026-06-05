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  4. Дерби не состоится. Второй полуфинал Ролан Гаррос отменен. Что случилось?
Ролан Гаррос
05 июня 2026, 19:46 | Обновлено 05 июня 2026, 19:49
1430
4

Дерби не состоится. Второй полуфинал Ролан Гаррос отменен. Что случилось?

Арнальди был вынужден сняться из-за вируса, Коболли без борьбы вышел в финал

05 июня 2026, 19:46 | Обновлено 05 июня 2026, 19:49
1430
4 Comments
Дерби не состоится. Второй полуфинал Ролан Гаррос отменен. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Флавио Коболли
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14-й номер мирового рейтинга АТР Флавио Коболли из Италии без борьбы вышел в финал Открытого чемпионата Франции 2026.

5 июня Коболли в полуфинале должен был провести итальянское дерби против Маттео Арнальди (АТР 104). Однако встреча не состоится.

Арнальди снялся с поединка из-за вируса. Коболли в финале Ролан Гаррос встретится с Александром Зверевым, который в своем полуфинальном матче одолел Якуба Меншика.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Якийсь дивний турнір.
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Не думаю, що з цим зняттям прихильники тенісу втратили якесь неймовірне видовище. Ще не так давно ці два італійці на Челенджерах "феєрили". А тут вже півфінал Слему. Цього року РГ просто аномальний.
Джокович може кусати лікті, що віддав третій сет Фонсеці, а потім і матч.
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0
Італієць виручив італійця
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Rigged
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