Дерби не состоится. Второй полуфинал Ролан Гаррос отменен. Что случилось?

14-й номер мирового рейтинга АТР Флавио Коболли из Италии без борьбы вышел в финал Открытого чемпионата Франции 2026.

5 июня Коболли в полуфинале должен был провести итальянское дерби против Маттео Арнальди (АТР 104). Однако встреча не состоится.

Арнальди снялся с поединка из-за вируса. Коболли в финале Ролан Гаррос встретится с Александром Зверевым, который в своем полуфинальном матче одолел Якуба Меншика.