Украина U-21 – США U-21 – 1:3. Контрольный спарринг. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Словении
5 июня в 19:00 сборные Украины U-21 и США U-21 провела товарищеский матч в Словении.
Украинская молодежная сборная проиграла спарринг в словенском городе Рогашка Слатина.
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На 19-й минуте сине-желтые вышли вперед, Артем Гусол отличился на добивании (1:0). Однако затем соперники забили дважды (2:1), а после перерыва провели третий гол (3:1).
Сине-желтая команда под руководством Унаи Мельгосы готовится к заключительным матчам квалификации Евро-2027 U-21.
Во время учебно-тренировочного сбора у сине-желтой команды запланирован еще один поединок – против сверстников из Японии (8 июня в 16:00).
🔹 Товарищеский матч
5 июня 2026. Рогашка Слатина (Словения)
Украина U21 – США U21 – 1:3
Голы: Гусол, 19 – Бреннан, 28, Даунс, 43, Кэмпбелл, 57
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
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