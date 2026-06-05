Во пятницу, 5-го июня, состоится товарищеский поединок, в котором сразятся Украина U21 и США U21. Матч пройдет в Рогашка Слатине (Словения), на поле стадиона Спортивного центра «Рогашка Слатина», начало в 19:00.

Унаи Мельгоса дорабатывает свой контракт, который должен завершиться в конце месяца, после чего все ожидают, что Дмитрий Михайленко подберет «молодежку» и сотворит с ней чудо в заключительных матчах квалификации на Евро-2027 уже осенью этого года. А период в июне, если он проходит исключительно с привлечением испанского специалиста, нам нужен только для того, чтобы посмотреть себя на фоне американской и японской молодежи.

Состав молодежной сборной Украины U-21

Вратари: Илья Попович (Кишварда, Венгрия), Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), Илья Волошин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Алексей Гусев (Кудровка), Сергей Корнийчук (Верес Ровно), Владимир Виливальд (Кривбасс Кривой Рог), Илья Крупский (Металлист 1925 Харьков), Владислав Захарченко, Максим Коробов (оба – Динамо Киев), Владислав Кисиль (Понферрадина Понферрада, Испания), Виталий Холод (Карпаты Львов).

Полузащитники: Андрей Маткевич (Динамо Киев), Ярослав Шевченко (Кривбасс Кривой Рог), Артем Гусол (Колос Ковалевка), Евгений Пастух (ЛНЗ Черкассы), Олег Федор (Полесье Житомир), Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия), Иван Варфоломеев (Линкольн, Англия), Даниил Кревсун (Боруссия Дортмунд, Германия), Антон Царенко (Лехия Гданьск, Польша), Руслан Видиш (Гент, Бельгия).

Нападающие: Александр Пищур (Дьор, Венгрия), Вадим Сидун (Эпицентр Каменец-Подольский).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U21 – США U21, за которой можно следить в украинской версии сайта.