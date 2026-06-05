Унаи Мельгоса определил стартовый состав Украины U-21 на игру с США U-21
5 июня в 19:00 команды проведут спарринг в словенском городе Рогашка Слатина
Назван стартовый состав Украины U-21 на контрольный поединок в Словении.
5 июня в 19:00 сборные Украины U-21 и США U-21 проведут товарищеский матч.
Команды играют в словенском городе Рогашка Слатина.
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У сине-желтой команды также запланирован поединок против сверстников из Японии (8 июня в 16:00).
Главный тренер Унаи Мельгоса определил игроков молодежки, которые выйдут в основе на матч против США U-21.
Стартовый состав Украины U-21 на игру со США U-21
Украина: Попович, Корнийчук, Виливальд, Холод, Крупский (кап), Варфоломеев, Кревсун, Шевченко, Видиш, Сидун, Гусол.
Запас: Крапивцов, Коробов, Кисиль, Гусев, Маткевич, Тутеров, Царенко, Захарченко, Пастух, Федор, Пищур.
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