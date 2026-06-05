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Молодежные турниры
05 июня 2026, 17:55 | Обновлено 05 июня 2026, 17:59
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0

Унаи Мельгоса определил стартовый состав Украины U-21 на игру с США U-21

5 июня в 19:00 команды проведут спарринг в словенском городе Рогашка Слатина

05 июня 2026, 17:55 | Обновлено 05 июня 2026, 17:59
551
0
Унаи Мельгоса определил стартовый состав Украины U-21 на игру с США U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Мельгоса
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Назван стартовый состав Украины U-21 на контрольный поединок в Словении.

5 июня в 19:00 сборные Украины U-21 и США U-21 проведут товарищеский матч.

Команды играют в словенском городе Рогашка Слатина.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У сине-желтой команды также запланирован поединок против сверстников из Японии (8 июня в 16:00).

Главный тренер Унаи Мельгоса определил игроков молодежки, которые выйдут в основе на матч против США U-21.

Стартовый состав Украины U-21 на игру со США U-21

Украина: Попович, Корнийчук, Виливальд, Холод, Крупский (кап), Варфоломеев, Кревсун, Шевченко, Видиш, Сидун, Гусол.

Запас: Крапивцов, Коробов, Кисиль, Гусев, Маткевич, Тутеров, Царенко, Захарченко, Пастух, Федор, Пищур.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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