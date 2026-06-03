5 июня в 19:00 сборные Украины U-21 и США U-21 проводят товарищеский матч в Словении.

Украинская молодежная сборная проводит спарринг в словенском городе Рогашка Слатина.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во время учебно-тренировочного сбора у сине-желой команды запланированы два поединка – против сверстников из США (5 июня в 19:00) и Японии (8 июня в 16:00).

Ранее главный тренер Унаи Мельгоса определил игроков, вызванных на два товарищеских матча в июне.

Состав молодежной сборной Украины U-21

Вратари: Илья Попович (Кишварда, Венгрия), Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), Илья Волошин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Алексей Гусев (Кудровка), Сергей Корнийчук (Верес Ровно), Владимир Виливальд (Кривбасс Кривой Рог), Илья Крупский (Металлист 1925 Харьков), Владислав Захарченко, Максим Коробов (оба – Динамо Киев), Владислав Кисиль (Понферрадина Понферрада, Испания), Виталий Холод (Карпаты Львов).

Полузащитники: Андрей Маткевич (Динамо Киев), Ярослав Шевченко (Кривбасс Кривой Рог), Артем Гусол (Колос Ковалевка), Евгений Пастух (ЛНЗ Черкассы), Олег Федор (Полесье Житомир), Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия), Иван Варфоломеев (Линкольн, Англия), Даниил Кревсун (Боруссия Дортмунд, Германия), Антон Царенко (Лехия Гданьск, Польша), Руслан Видиш (Гент, Бельгия).

Нападающие: Александр Пищур (Дьор, Венгрия), Вадим Сидун (Эпицентр Каменец-Подольский).

Украина U-21 – США U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер с трансляцией будет добавлен перед началом матча

Инфографика