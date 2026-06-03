Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-21 – США U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Молодежные турниры
03 июня 2026, 09:51 | Обновлено 03 июня 2026, 10:24
303
1

Украина U-21 – США U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 июня в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении

03 июня 2026, 09:51 | Обновлено 03 июня 2026, 10:24
303
1 Comments
Украина U-21 – США U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ. Унаи Мельгоса

5 июня в 19:00 сборные Украины U-21 и США U-21 проводят товарищеский матч в Словении.

Украинская молодежная сборная проводит спарринг в словенском городе Рогашка Слатина.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Во время учебно-тренировочного сбора у сине-желой команды запланированы два поединка – против сверстников из США (5 июня в 19:00) и Японии (8 июня в 16:00).

Ранее главный тренер Унаи Мельгоса определил игроков, вызванных на два товарищеских матча в июне.

Состав молодежной сборной Украины U-21

Вратари: Илья Попович (Кишварда, Венгрия), Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), Илья Волошин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Алексей Гусев (Кудровка), Сергей Корнийчук (Верес Ровно), Владимир Виливальд (Кривбасс Кривой Рог), Илья Крупский (Металлист 1925 Харьков), Владислав Захарченко, Максим Коробов (оба – Динамо Киев), Владислав Кисиль (Понферрадина Понферрада, Испания), Виталий Холод (Карпаты Львов).

Полузащитники: Андрей Маткевич (Динамо Киев), Ярослав Шевченко (Кривбасс Кривой Рог), Артем Гусол (Колос Ковалевка), Евгений Пастух (ЛНЗ Черкассы), Олег Федор (Полесье Житомир), Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия), Иван Варфоломеев (Линкольн, Англия), Даниил Кревсун (Боруссия Дортмунд, Германия), Антон Царенко (Лехия Гданьск, Польша), Руслан Видиш (Гент, Бельгия).

Нападающие: Александр Пищур (Дьор, Венгрия), Вадим Сидун (Эпицентр Каменец-Подольский).

Украина U-21 – США U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер с трансляцией будет добавлен перед началом матча

Инфографика

По теме:
Сборная, сенсационно вышедшая на ЧМ, разгромила другого участника мундиаля
Украина дебютирует в женской ЛН по волейболу. Состав, соперники и задачи
Украина (ж) – США (ж). Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция
учебно-тренировочные сборы сборная Украины по футболу U-21 Украина - США сборная США по футболу U-20 Унаи Мельгоса товарищеские матчи смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
Футбол | 03 июня 2026, 09:02 8
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова
Мичел нашел новый клуб для Виктора Цыганкова

Тренер хочет взять украинца с собой в «Аякс»

Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Футбол | 03 июня 2026, 10:59 5
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию

Антошин встал на защиту Родины

Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 02.06.2026, 23:21
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Он сделал хет-трик! Украина обыграла Грузию и впервые вышла в полуфинал ЧЕ
Футбол | 02.06.2026, 20:57
Он сделал хет-трик! Украина обыграла Грузию и впервые вышла в полуфинал ЧЕ
Он сделал хет-трик! Украина обыграла Грузию и впервые вышла в полуфинал ЧЕ
Футболисты Ворсклы шли на радикальные шаги из-за долгов. Есть подробности
Футбол | 03.06.2026, 08:49
Футболисты Ворсклы шли на радикальные шаги из-за долгов. Есть подробности
Футболисты Ворсклы шли на радикальные шаги из-за долгов. Есть подробности
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ещё так долго ждать 
Ответить
0
Популярные новости
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
02.06.2026, 09:18 12
Футбол
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
01.06.2026, 10:32
Бокс
Кличко ответил, есть ли в Украине боксеры, которые станут преемниками Усика
Кличко ответил, есть ли в Украине боксеры, которые станут преемниками Усика
02.06.2026, 09:49 3
Бокс
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 104
Теннис
Довбик отправится играть в футбол в Германию
Довбик отправится играть в футбол в Германию
03.06.2026, 07:25 6
Футбол
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 7
Футбол
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
03.06.2026, 06:44 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем