Ниже американского стандарта. Украина U21 уступила США

Судьба этого состава юношеской сборной Украины висит на волоске, ведь вполне вероятно, что «сине-желтые» не попадут на чемпионат Европы в своей возрастной категории в следующем году. Ведь осенью команду ждут решающие дуэли против прямых конкурентов, хорватов и турок, в которых нам нужно исключительно побеждать, чтобы спасти себя от пропасти, к которой привели выступления во главе с Унаи Мельгосой.

А испанский наставник тем временем ожидает завершения контракта в конце июня, поэтому для него это международное окно было заключительным на ответственной должности, которая определяет ближайшее будущее всего нашего футбола. Поэтому товарищеские матчи против США и Японии должны были дать нам повод поговорить о каких-то итогах периода работы этого специалиста. И на самом деле даже игры в словенском городе Рогашка Слатина против «звездчато-полосатых» было достаточно для этого.

Этот матч в целом можно назвать страданием атакующего потенциала «сине-желтых», ведь реализовать ни один из козырей быстрой группы атаки в первом тайме мы так и не сумели должным образом, хотя и отличились первым забитым мячом в этом поединке. На 19-й минуте Гусол организовал второй рейд по правому флангу в чужую штрафную, после чего Сидуну не дали пробить, а вот добивание от Артема уже никто не успел перекрыть.

Стоит отметить, что до этого Украина очень долго не могла перейти к позиционной атаке, а как только команда Унаи Мельгосы забила гол, мы сразу же столкнулись с тем, что вообще не готовы к стандартным положениям в исполнении соперников. Эти подачи штрафных от Кембелла в итоге нанесли очень много вреда нашей сборной, а первую из них завершил Бреннан на 28-й минуте ударом головой.

И даже до перерыва удержать ничейный счет «сине-желтым» не удалось, потому что они продолжали фолить, а американцы только этого и ждали. На 43-й минуте Кембелл подавал уже на левый фланг штрафной из глубины центральной зоны, где удар Даунса головой сначала в штангу должен был переводить Виливальд, а добивание того же нападающего вторым темпом также никто не контролировал.

На второй тайм Мельгоса решил потягаться с США в габаритах, поэтому на поле появился Пищур. Но внезапно оказалось, что найти нападающего ростом более двух метров подачами с флангов далеко не каждый наш игрок способен. Кажется, никто этого так и не смог сделать, поэтому свой единственный момент нападающий создал самостоятельно дальним ударом в руки вратарю ближе к завершению игры.

А тем временем на 58-й минуте Кэмпбелл снова напомнил о своем присутствии на поле очередным стандартом, и если первую подачу с левого фланга как-то удалось отвести от ворот, то навес с противоположной стороны поля тот же Кэмпбелл самостоятельно и завершил. Да что и говорить, если на габаритного нападающего наша команда смогла заработать всего три угловых за матч.

Товарищеский матч против Японии состоится 8 июня.

Товарищеский матч.

Украина U21 – США U21 - 1:3

Голы: Гусол, 19 – Бреннан, 28, Даунс, 43, Кэмпбелл, 58

Предупреждения: Видиш, 40, Гусев, 54 – Норрис, 79

Украина U21 (первый тайм): Попович – Крупский, Холод, Виливальд, Корнийчук – Шевченко, Варфоломеев, Кревсун – Гусол, Сидун, Видиш.

Украина U21 (второй тайм): Попович – Гусев, Захарченко, Кисиль, Коробов – Царенко, Пастух, Федор – Маткевич, Пищур, Тутеров.

США U21: Ферри – Бейкер-Витинг, Норрис, Крэйг, Кэмпбелл – Рейнс, Габрон, Гопкинс – Миллер, Даунс, Бреннан.

Стадион: Спортивный центр «Рогашка Слатина» (Рогашка Слатина, Словения).

Удары (в створ) – 6 (3) : 5 (2)

Угловые – 3:2

Оффсайды – 2:1

УКРАИНА U21 - США U21. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C