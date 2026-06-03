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Молодежные турниры
03 июня 2026, 01:39 | Обновлено 03 июня 2026, 01:42
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0

ФОТО. Украинская молодежка прибыла на сбор перед матчами с США и Японией

Команда Унаи Мельгосы сыграет два спарринга в Словении

03 июня 2026, 01:39 | Обновлено 03 июня 2026, 01:42
73
0
ФОТО. Украинская молодежка прибыла на сбор перед матчами с США и Японией
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 прибыла на учебно-тренировочный сбор в Словению и провела первые тренировки.

Ранее главный тренер Унаи Мельгоса определил игроков, вызванных на два товарищеских матча в июне.

Украинская молодежная сборная готовится к матчам в словенском городе Рогашка Слатина.

Во время учебно-тренировочного сбора сине-желтая команда проведет два поединка против сверстников из США (5 июня) и Японии (8 июня).

Товарищеские матчи. Рогашка Слатина (Словения)

  • 5 июня 2026. 19:00. Украина U-21 – США U-21
  • 8 июня 2026. 16:00. Япония U-21 – Украина U-21

Состав молодежной сборной Украины U-21

Вратари: Илья Попович (Кишварда, Венгрия), Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), Илья Волошин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Алексей Гусев (Кудровка), Сергей Корнийчук (Верес Ровно), Владимир Виливальд (Кривбасс Кривой Рог), Илья Крупский (Металлист 1925 Харьков), Владислав Захарченко, Максим Коробов (оба – Динамо Киев), Владислав Кисиль (Понферрадина Понферрада, Испания), Виталий Холод (Карпаты Львов).

Полузащитники: Андрей Маткевич (Динамо Киев), Ярослав Шевченко (Кривбасс Кривой Рог), Артем Гусол (Колос Ковалевка), Евгений Пастух (ЛНЗ Черкассы), Олег Федор (Полесье Житомир), Тимур Тутеров (Сандерленд, Англия), Иван Варфоломеев (Линкольн, Англия), Даниил Кревсун (Боруссия Дортмунд, Германия), Антон Царенко (Лехия Гданьск, Польша), Руслан Видиш (Гент, Бельгия).

Нападающие: Александр Пищур (Дьор, Венгрия), Вадим Сидун (Эпицентр Каменец-Подольский).

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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