ФОТО. Сборная Украины провела тренировку, готовясь к игре с Данией

Сборная Украины провела во Львове очередную тренировку под руководством главного тренера Андреа Мальдеры.

7 июня в 19:30 сине-желтая команда сыграет второй товарищеский матч – на выезде в Оденсе против команды Дании.

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Вечером 31 мая сборная Украины выиграла товарищеский матч против команды Польши (2:0).

Спарринг состоялся в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Голы в конце первого тайма забили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

После этого сборная вернулась в Украину, к команде присоединился Руслан Малиновский.

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