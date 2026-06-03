ФОТО. Сборная Украины провела тренировку, готовясь к игре с Данией
7 июня сине-желтая команда сыграет второй товарищеский матч
Сборная Украины провела во Львове очередную тренировку под руководством главного тренера Андреа Мальдеры.
7 июня в 19:30 сине-желтая команда сыграет второй товарищеский матч – на выезде в Оденсе против команды Дании.
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Вечером 31 мая сборная Украины выиграла товарищеский матч против команды Польши (2:0).
Спарринг состоялся в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Голы в конце первого тайма забили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.
После этого сборная вернулась в Украину, к команде присоединился Руслан Малиновский.
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