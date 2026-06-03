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Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2026, 01:12 | Обновлено 03 июня 2026, 01:44
204
0

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку, готовясь к игре с Данией

7 июня сине-желтая команда сыграет второй товарищеский матч

03 июня 2026, 01:12 | Обновлено 03 июня 2026, 01:44
204
0
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку, готовясь к игре с Данией
УАФ. Андреа Мальдера

Сборная Украины провела во Львове очередную тренировку под руководством главного тренера Андреа Мальдеры.

7 июня в 19:30 сине-желтая команда сыграет второй товарищеский матч – на выезде в Оденсе против команды Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вечером 31 мая сборная Украины выиграла товарищеский матч против команды Польши (2:0).

Спарринг состоялся в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена. Голы в конце первого тайма забили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

После этого сборная вернулась в Украину, к команде присоединился Руслан Малиновский.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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