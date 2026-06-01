ФОТО. Яркий дебют Мальдеры. Как сборная Украины обыграла Польшу
У сине-желтой команды голы забили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко
Вечером 31 мая сборная Украины выиграла товарищеский матч против команды Польши (2:0).
Спарринг состоялся в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голы в конце первого тайма забили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.
Это был дебютный поединок для итальянского специалиста Андреа Мальдеры на должности главного тренера сборной Украины.
Товарищеский матч
31 мая 2026. Вроцлав (Польша)
Польша – Украина – 0:2
Голы: Роман Яремчук, 34 Андрей Ярмоленко, 44
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир высказался о возможном следующем сопернике украинца – Агите Кабайеле
Футболист может перейти в «Полесье»