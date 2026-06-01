Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Яркий дебют Мальдеры. Как сборная Украины обыграла Польшу
Сборная УКРАИНЫ
01 июня 2026, 10:35 | Обновлено 01 июня 2026, 10:38
245
0

ФОТО. Яркий дебют Мальдеры. Как сборная Украины обыграла Польшу

У сине-желтой команды голы забили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко

01 июня 2026, 10:35 | Обновлено 01 июня 2026, 10:38
245
0
ФОТО. Яркий дебют Мальдеры. Как сборная Украины обыграла Польшу
УАФ

Вечером 31 мая сборная Украины выиграла товарищеский матч против команды Польши (2:0).

Спарринг состоялся в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы в конце первого тайма забили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

Это был дебютный поединок для итальянского специалиста Андреа Мальдеры на должности главного тренера сборной Украины.

Товарищеский матч

31 мая 2026. Вроцлав (Польша)

Польша – Украина – 0:2

Голы: Роман Яремчук, 34 Андрей Ярмоленко, 44

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

По теме:
Яремчук забил 8-й победный гол за сборную Украины
Сборная Украины сыграла на «ноль» в гостях впервые с июня 2024 года
Сборная Украины одержала 99-ю «сухую» победу в истории
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу дебют Польша - Украина Андреа Мальдера видео голов и обзор фотогалерея Роман Яремчук Андрей Ярмоленко фото
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Бокс | 01 июня 2026, 09:47 1
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу

Владимир высказался о возможном следующем сопернике украинца – Агите Кабайеле

Известный клуб УПЛ принял решение подписать Зинченко
Футбол | 01 июня 2026, 08:20 22
Известный клуб УПЛ принял решение подписать Зинченко
Известный клуб УПЛ принял решение подписать Зинченко

Футболист может перейти в «Полесье»

Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Футбол | 31.05.2026, 20:29
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Теннис | 31.05.2026, 13:50
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Объявлено имя лучшего тренера и игрока Первой лиги 2025/26
Футбол | 01.06.2026, 11:38
Объявлено имя лучшего тренера и игрока Первой лиги 2025/26
Объявлено имя лучшего тренера и игрока Первой лиги 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
Цыганков выбрал клуб, в который готов перейти летом
31.05.2026, 07:32 3
Футбол
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
01.06.2026, 02:12 9
Бокс
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
30.05.2026, 23:20 3
Бокс
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
30.05.2026, 10:20 7
Бокс
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем