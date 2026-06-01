ФОТО. Яркий дебют Мальдеры. Как сборная Украины обыграла Польшу

Вечером 31 мая сборная Украины выиграла товарищеский матч против команды Польши (2:0).

Спарринг состоялся в польском Вроцлаве на стадионе Тарчиньски Арена.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы в конце первого тайма забили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

Это был дебютный поединок для итальянского специалиста Андреа Мальдеры на должности главного тренера сборной Украины.

Товарищеский матч

31 мая 2026. Вроцлав (Польша)

Польша – Украина – 0:2

Голы: Роман Яремчук, 34 Андрей Ярмоленко, 44

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея