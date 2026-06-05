ОФИЦИАЛЬНО. Паоло Ваноли покинул пост главного тренера Фиорентины
С командой итальянец работал с ноября 2025 года
Итальянский специалист Паоло Ваноли покинул пост главного тренера «Фиорентины». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок».
52-летний коуч возглавил команду в ноябре 2025 года, заменив у руля команды Стефано Пиоли, который не проработал с коллективом и полгода. СОглшение было рассчитано до конца сезона с опцией продления еще на год.
«Фиорентина» завершила сезон чемпионата Италии на 15-й позиции в турнирной таблице, набрав 42 пункта. Также команда добралась до четвертьфинала Лиги конференций, где уступила «Кристал Пэлас».
Ранее сообщалось о том, что «Фиорентина» выбрала нового главного тренера.
GRAZIE MISTER VANOLI— ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 5, 2026
La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra.
Comunicato ufficiale: https://t.co/mCf3offuPY pic.twitter.com/FAF8x94cVI
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