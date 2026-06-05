ОФИЦИАЛЬНО. Паоло Ваноли покинул пост главного тренера Фиорентины

Итальянский специалист Паоло Ваноли покинул пост главного тренера «Фиорентины». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок».

52-летний коуч возглавил команду в ноябре 2025 года, заменив у руля команды Стефано Пиоли, который не проработал с коллективом и полгода. СОглшение было рассчитано до конца сезона с опцией продления еще на год.

«Фиорентина» завершила сезон чемпионата Италии на 15-й позиции в турнирной таблице, набрав 42 пункта. Также команда добралась до четвертьфинала Лиги конференций, где уступила «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось о том, что «Фиорентина» выбрала нового главного тренера.