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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Паоло Ваноли покинул пост главного тренера Фиорентины
Италия
05 июня 2026, 23:18 |
119
0

ОФИЦИАЛЬНО. Паоло Ваноли покинул пост главного тренера Фиорентины

С командой итальянец работал с ноября 2025 года

05 июня 2026, 23:18 |
119
0
ОФИЦИАЛЬНО. Паоло Ваноли покинул пост главного тренера Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Паоло Ваноли
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Итальянский специалист Паоло Ваноли покинул пост главного тренера «Фиорентины». Об этом сообщает пресс-служба «фиалок».

52-летний коуч возглавил команду в ноябре 2025 года, заменив у руля команды Стефано Пиоли, который не проработал с коллективом и полгода. СОглшение было рассчитано до конца сезона с опцией продления еще на год.

«Фиорентина» завершила сезон чемпионата Италии на 15-й позиции в турнирной таблице, набрав 42 пункта. Также команда добралась до четвертьфинала Лиги конференций, где уступила «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось о том, что «Фиорентина» выбрала нового главного тренера.

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Даниил Кирияка Источник: ФК Фиорентина
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