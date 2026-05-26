Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина выбрала нового главного тренера
Италия
26 мая 2026, 20:56 | Обновлено 26 мая 2026, 21:10
484
0

Фиорентина выбрала нового главного тренера

Контракт с Фабио Гроссо будет рассчитан на два года

26 мая 2026, 20:56 | Обновлено 26 мая 2026, 21:10
484
0
Фиорентина выбрала нового главного тренера
ФК Лион. Фабио Гроссо

«Фиорентина» договорилась с итальянским специалистом Фабио Гроссо, который должен стать новым главным тренером. Контракт будет рассчитан на два года, возможно, с опцией продления еще на один сезон.

Ранее Гроссо, который с 2024 года тренирует «Сассуоло», также был интересен «Болонье» в качестве потенциальной замены Винченцо Итальяно. Также его ценит спортивный директор «Наполи» Джованни Манна, хотя Гроссо не входит в число вероятных преемников Антонио Конте.

По ходу завершившегося сезона Паоло Ваноли заменил уволенного Стефано Пиоли и спас «фиалок» от вылета из Серии А.

По теме:
Альтернатива для Лунина? Интер может подписать звездного вратаря
Источник: Рома готовит громкое соглашение с Довбиком на 45 млн евро
Рома интересуется экс-фулбеком Шахтера
Фиорентина Фабио Гроссо Сассуоло Болонья Винченцо Итальяно Наполи Паоло Ваноли Стефано Пиоли
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Бокс | 26 мая 2026, 10:54 3
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен

Боксер считает, что Рико до остановки лидировал по очкам

Олейникова успешно дебютировала на Ролан Гаррос, разгромив «нейтралку»
Теннис | 26 мая 2026, 21:06 17
Олейникова успешно дебютировала на Ролан Гаррос, разгромив «нейтралку»
Олейникова успешно дебютировала на Ролан Гаррос, разгромив «нейтралку»

В первом раунде мейджора Александра в двух сетах справилась с Еленой Приданкиной

Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 26.05.2026, 13:43
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Бокс | 26.05.2026, 08:48
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Завершен 1-й тур Евро-2026 U-17. Турнирные таблицы: сложная победа Дании
Футбол | 26.05.2026, 21:19
Завершен 1-й тур Евро-2026 U-17. Турнирные таблицы: сложная победа Дании
Завершен 1-й тур Евро-2026 U-17. Турнирные таблицы: сложная победа Дании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
25.05.2026, 03:14 45
Бокс
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
Маркевич отреагировал на неназначение его главным тренером сборной Украины
25.05.2026, 08:00 18
Футбол
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
Динамо нашло усиление для Костюка перед стартом в Лиге Европы
25.05.2026, 07:47 9
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 4
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
25.05.2026, 10:51 24
Бокс
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
25.05.2026, 07:17 63
Футбол
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
Резонансное решение. От Усика ушел ключевой член команды
25.05.2026, 06:55 7
Бокс
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
25.05.2026, 06:12 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем