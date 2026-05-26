Фиорентина выбрала нового главного тренера

«Фиорентина» договорилась с итальянским специалистом Фабио Гроссо, который должен стать новым главным тренером. Контракт будет рассчитан на два года, возможно, с опцией продления еще на один сезон.

Ранее Гроссо, который с 2024 года тренирует «Сассуоло», также был интересен «Болонье» в качестве потенциальной замены Винченцо Итальяно. Также его ценит спортивный директор «Наполи» Джованни Манна, хотя Гроссо не входит в число вероятных преемников Антонио Конте.

По ходу завершившегося сезона Паоло Ваноли заменил уволенного Стефано Пиоли и спас «фиалок» от вылета из Серии А.