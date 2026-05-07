Фиорентина определилась с будущим Ваноли после провального сезона

«Фиорентина» определилась с будущим главного тренера Паоло Ваноли, сообщает Николо Скира.

По информации инсайдера, клуб решил попрощаться с 53-летним специалистом по окончании этого сезона.

Ваноли возглавил «Фиорентину» в ноябре прошлого года. Под его руководством команда одержала 8 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений в Серии А, сумев выбраться из зоны вылета. В Кубке Италии «фиалки» вылетели в 1/8 финала, а в Лиге конференций – на стадии четвертьфинала.

В этом сезоне «Фиорентине» осталось провести еще три матча Серии А против «Дженоа», «Ювентуса» и «Аталанты», которые и станут последними для Ваноли во главе команды.

По информации итальянских СМИ, среди кандидатов на замену Паоло в клубе рассматриваются Даниэле Де Росси, который сейчас возглавляет «Дженоа», и Фабио Гроссо из «Сассуоло».