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Сборная УКРАИНЫ
05 июня 2026, 20:54 | Обновлено 05 июня 2026, 21:27
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Очередное поражение. Женская сборная Украины проиграла Исландии

Украинки снова потерпели минимальное поражение от исландок

05 июня 2026, 20:54 | Обновлено 05 июня 2026, 21:27
691
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Очередное поражение. Женская сборная Украины проиграла Исландии
УАФ
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Женская сборная Украины провела поединок квалификации на чемпионат мира против Исландии. К очередному противостоянию наша команда подошла не в оптимальном составе из-за отсутствия ключевых футболисток. По разным причинам «сине-желтым» не смогли помочь Апанащенко, Овдийчук, Гирин, Козлова.

Украинки активно начали встречу и много владели мячом. Впрочем, каких-то по-настоящему голевых моментов у ворот Исландии не возникало.

Исландки отвечали высоким прессингом и периодически обостряли ситуацию. Первую угрозу нашим воротам создала Сигурдардоттир, которая пробила рядом со штангой. А в середине первого тайма Пальмадоттир свой стремительный рывок завершила точным ударом.

Украинки попытались перевести игру на половину поля соперниц и перед перерывом были близки к успеху. Сначала Кравчук из выгодной позиции не попала в ворота, а затем Кунина попала в крестовину.

Во второй половине встречи исландки едва не удвоили свое преимущество, когда Пальмадоттир из центра штрафной пробила выше ворот. Концовка встречи проходила под аккомпанемент атак сборной Украины, но счет, к сожалению, не изменился.

Таким образом, женская сборная Украины потерпела пятое поражение в своей группе и осталась на последнем месте. Теперь «сине-желтые» точно покинут высший дивизион Лиги наций, но борьба за путевку на чемпионат мира продолжается.

Чемпионат мира. Квалификация. Группа А3.

Украина – Исландия – 0:1

Гол: Пальмадоттир (25)

Предупреждения: Петрик (15), Заборовец (27), Молодюк (77) – Виггоусдоттир (9), Триггвадоттир (76), Зомерс (95)

Украина: Келюшик, Петрик, Шматко, Ольхова, Шайнюк, Молодюк, Заборовец, Кунина (Христюк, 73), Глущенко (Головач, 57), Бойчук (Когут, 73), Кравчук (Радионова, 57).

Исландия: Рунарсдоттир, Хейдарсдоттир, Сигурдардоттир, Виггоусдоттир, Арнардоттир, Йоханнсдоттир, Вильхьяльмсдоттир (Боама, 70), Антонсдоттир (Херманнсдоттир, 88), Йессен (Зомерс, 88), Пальмадоттир (Триггвадоттир, 70), Асгейрсдоттир (Х.Эйриксдоттир, 58).

Арбитр: Христиана Гутева (Болгария)

Стадион «Сталь Мелец» (Мелец, Польша)

УКРАИНА – ИСЛАНДИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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