ЧМ-2026. Группа D: хозяева, сальто и помощь Алонсо

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

От нетоповых сборных на больших турнирах мы, как нейтральные зрители, ожидаем в первую очередь не побед – а того, чтобы те нас как следует развлекли. И сборная Австралии годами этого не делала. Регулярно привозила на ЧМ статистов и Муя – трудолюбивого и крепкого, но не яркого футболиста. Хорошо, что в Австралии поняли свою ошибку и к турниру 2026 года воспитали, помимо прочих, вингера Иранкунду. Ему всего 20, но его уже успела приобрести «Бавария». И продать. Сейчас играет за «Уотфорд», в составе которого в прошлом сезоне Чемпионшипа оформил 4+5 по гол+пас… а еще набрал 12 желтых карточек. Ведь надо же как-то развлекать, когда не забиваешь! Главный скилл футболиста – его топовая координация. Благодаря ей он прекрасно владеет мячом, возвращает круглый под контроль, даже если отпустил его далеко, и… делает сальто. Так регулярно празднует свои голы. Человек-оркестр, который даже в плохой день запомнится. Совсем не Муй. Поэтому на Австралию в 2026 году можно и посмотреть.

На самом деле в квартете D внимания, абзацев и просмотра матчей заслуживает не только австралийская команда. Вообще все важное о всех 4 коллективах этой группы можно прочитать ниже.

США

Обычно на этом месте рассказываю, как команда квалифицировалась на мундиаль. Что ж, сделаю это снова: много-много лет назад США решили принять у себя в стране ЧМ, а дальше как закрутилось… И вот мы здесь. В реальности, где команда это сделает. Не когда-нибудь в будущем, а уже буквально через неделю. И для сборной это участие станет уже 12-м в истории. Делаешь так много попыток – однажды достигаешь успеха. США это удалось еще в 1930 году, когда команда дебютировала на турнире и сразу завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Легко предположить, что лучше выступить в 2026 году не получится. Даже дома. Даже с «золотым» поколением (а у кого оно вообще сейчас не «золотое»?). Пожалуй, имеет смысл ориентироваться на более свежие результаты. С 2006 года сборная сыграла на 4 из 5 возможных чемпионатов мира, чтобы ни разу не выйти из группы и аж трижды выбыть уже на стадии 1/8. Поэтому успехом будет участие в четвертьфинале. Как минимум.

В 1994 году США уже принимали ЧМ, но ту самую 1/8 не преодолели. Да и вообще за все 37 матчей на мундиалях выиграли лишь 9, больше одного поединка – только в паре турниров. Команда-неудачница. Чтобы было иначе, Америка на этот раз воспитала топ-футболистов, выбрала среди свободных специалистов топ-тренера. Но, на мой взгляд, главное – то, что тратилась на организацию встреч с сильными соперниками для спаррингов. Ведь, когда нет официальных матчей, легко потерять эти 2-3 года. Поддаться искушению и играть только проходные. Однако в Штатах, кажется, разбираются в футболе. Поэтому в 2024 году команда встретилась с Канадой и Мексикой, в 2025 – со Швейцарией и Турцией, Уругваем и Японией, Южной Кореей и Саудовской Аравией. Этой весной американцы сыграли против Бельгии и Португалии. Результаты – тревожные, но подготовилась ли таким образом сборная к мундиалю? Почти наверняка.

Гордые американцы будут пытаться доказать, что являются, в частности, футбольной нацией. Одна из крупнейших спортивных держав стабильно отстает в ногомяче. Даже есть обычный футбол, а есть тот, что американский и для американцев. Чтобы это изменить, когда-то в Америку отправился Бекхэм. После него – Ибра. Относительно недавно – Месси. Переезд бывших европейских звезд – это попытки популяризации футбола в стране. В том числе и ради ЧМ. Турнир этим летом должен стать решающим моментом для развития этого вида спорта в Америке: либо сейчас местные убедят уровнем организации и футбола, что готовы присоединиться к лучшим, либо отложат эту мечту еще на несколько десятилетий. Ответственность огромна. Как и давление. А вот будет ли такой же безумной поддержка фанатов на трибунах – большой вопрос. Умеют ли футбольные болельщики в Америке болеть? После КЧМ есть сомнения.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Кстати, еще можно поспорить, не является ли именно Почеттино главной звездой этой национальной команды. Тренировал в финале ЛЧ. Одолевал лучших наставников как тренер «Тоттенхэма». Провалился в Париже и с «Челси», однако с первыми все-таки стал чемпионом Франции, а в Лондоне раскрыл миру Палмера. На каждой из предыдущих работ Почеттино отработал тренером по 50+ матчей. Сборной США руководит вдвое меньше, поэтому должен не разочаровать на мундиале, чтобы не обновить антирекорд. Тактический гик? Да. Гибкий и, когда нужно, прагматичный? Тоже да. Маурисио – топовый современный тренер, который, впрочем, из-за неудачных карьерных решений в прошлом на ЧМ должен кому-то что-то доказывать. Для него это момент Х. Как и для сборной США. И, пожалуй, это очень правильно – назначить главным именно такого тренера. Которому это нужно как никому и никогда. Почеттино будет отдаваться на все 100%. По «Тоттенхэму» мы помним, насколько много это может дать команде.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

Я бы мог подойти к этому вопросу творчески, но в прошлом году в США вышел документальный сериал о Пулишиче. 9 серий. Ничего не имею против, но я не очень представляю, что можно было бы так много и так долго рассказывать интересно и увлекательно даже о Месси – а тут всего лишь Кристиан. Однако, конечно, не мое дело, а этот продукт – явно для местного зрителя. Которого нужно подбодрить перед ЧМ. Доказать, что у Америки есть не просто сильные футболисты, но и, в частности, один такой, который достоин того, чтобы о нем сняли целый сериал. Идея понятна: стране нужны герои. Ну, хотя бы один. Тот, кто поведет за собой всех и станет символом надежды на лучшее. А Пулишич – футболист, выигравший ЛЧ. Тот, кто 4 раза признавался лучшим на родине и будет признаваться еще следующие 20 лет, в том числе 10 после завершения карьеры, если приведет сборную США к чему-то историческому на ЧМ. Является ли Кристиан лучшим футболистом этой команды? Возможно. Самым звездным? Здесь точно, без вариантов.

Регулярно травмированный игрок провел в Серии А в этом сезоне лишь 47% от максимального количества минут. То есть большую часть времени матчей «Милана» мы не видели Пулишича на поле. И даже так он набрал 8+4 в чемпионате. Пожалуй, самый интересный факт: большинство голов Кристиана стали победными для команды. Целых 5 из 8, у всех остальных игроков «Милана» таких максимум 3. Точно не исторический сезон американца, далеко не лучший – но уровня лидера команды. В «Милане» он выглядел единственным надежным среди всех футболистов атаки, которых на самом деле в клубе ого-го как много. Стабильно приносил результат и не разочаровывал. Лично он заслужил и играть в ЛЧ, и бороться за титул. Провал «Милана» – не о нем. Репетицию ЧМ провел. Был лидером в клубе – будет и в сборной. Здесь без Модрича за спиной, но с тренером, который поможет получать мяч в опасных зонах чаще. Пулишич готов зажечь на мундиале. Лишь бы только не травмировался.

Преимущества и слабости

Буду настаивать, что главная сила сборной – Почеттино. Даже его худшие команды держали какой-никакой уровень. Его уровень намного выше уровня этой сборной. Аргентинец оказался здесь не по собственной прихоти, а просто потому, что не повезло. В «ПСЖ» годами каждого нового тренера бросали под автобус, пока не отказались от скупки всех самых дорогих. В «Челси» до сих пор единственным успешным наставником в новой эре был Мареска, потому что работать в лондонском хаосе невозможно. Эти два топ-клуба испортили Маурисио резюме. Поэтому он сейчас не тренирует лучших в мире, а лишь готовит США к ЧМ. Здесь не нужно выбирать на матч из 40 игроков состава. Здесь нет ни Мбаппе, ни Неймара. Состав уровня того самого «Тоттенхэма». Много трудолюбивых футболистов для тренера, который ценит беготню за мячом на поле. В правильных руках эти игроки будут способны на чудеса. А руки Почеттино – точно правильные.

Тревожно за оборону сборной. Ок, Пулишич забьет свое. Маккенни благодаря активности на чужой половине поможет создать моменты. Балогун, Пепи, Тилльман – гаранты опасности. У США будут моменты для голов в каждом матче. Даже против сильнейших команд. Особенно при правильных тактических настройках. Но какой смысл, если всегда будешь пропускать 2, 3, 5 голов? В защите меньше громких фамилий, а некоторые защитники – те же Робинсон из «Фулхэма» и Дест из «ПСВ» – славятся именно своими навыками в атаке, а не у собственных ворот. 3 из 3 вратарей в заявке играют в МЛС, которая не бросает киперам больших вызовов. А здесь по их воротам будут бить лучшие в мире: как они должны справиться? Почеттино может научить сборную обороняться, но ничего не сделает с индивидуальными ошибками защитников. Для больших побед может не хватить надежности у собственных ворот. Эта атака – интересная, но не будет забивать по 3-4 гола в каждом матче.

Заявка

Вратари: Крис Брэди («Чикаго Файр»), Мэтт Фриз («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тернер («Нью-Ингленд Революшн»).

Защитники: Алекс Фримен («Вильярреал»), Энтони Робинсон («Фулхэм»), Остон Трасти («Селтик»), Крис Ричардс («Кристал Пэлас»), Марк Маккензи («Тулуза»), Сержиньо Дест (ПСВ), Тим Рим («Шарлотт»), Майлз Робинсон («Цинциннати»), Джозеф Скелли («Боруссия» Менхенгладбах).

Полузащитники: Максимилиан Арфстен («Коламбус Крю»), Бренден Ааронсон («Лидс»), Кристиан Рольдан («Сиэтл Саундерс»), Джованни Рейна («Боруссия» Менхенгладбах), Себастьян Берголтер («Ванкувер»), Малик Тилльман («Байер»), Тайлер Адамс («Борнмут»), Уенстон Маккенни («Ювентус»), Алекс Сендехас («Америка»), Кристиан Пулишич («Милан»), Тимоти Веа («Марсель»).

Нападающие: Фоларин Балогун («Монако»), Гейджи Райт («Ковентри»), Рикардо Пепи (ПСВ).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

13.06. США – Парагвай (04:00 по Киеву)

19.06. США – Австралия (22:00 по Киеву)

26.06. Турция – США (05:00 по Киеву)

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

ПАРАГВАЙ

Меня хлебом не корми дай покритиковать увеличение количества участников ЧМ. И дело вовсе не в том, что мы получили +16 команд и кучу дополнительных матчей. Ключевой недостаток – распределение этих «бонусных» путевок на турнир. Европа получила лишь несколько, зато из отбора в Южной Америке теперь на мундиаль отправляются аж 6.5 команд (6 – напрямую, еще 1 – через стыковые матчи). Раньше было по 4.5. Так вот, Парагвай в квалификации на ЧМ финишировал на 6 месте. То есть именно благодаря расширению турнира он оказался с нами. Если бы не это, вряд ли он опередил бы Аргентину, Бразилию, Эквадор, Колумбию и Уругвай. Ведь все названные команды сейчас плюс-минус в форме. Парагвай на ЧМ, потому что одержал 7 побед в 18 матчах, аж 4 из которых – против Боливии, Венесуэлы и Перу. То есть стабильно обыгрывал тех, кто слабее. Лучший среди худших. Забил всего 14 мячей, то есть тратил более 90 минут на каждый. Сыграл вничью 0:0. И еще. И еще раз. Целых 5 раз в общей сложности.

Рисую ли я портрет скучной команды? Нет, Парагвай делает это сам. В 3 последних официальных матчах он забил и пропустил в сумме 2 гола. В товарищеских матчах он был веселее, однако ни в одном из 6 его последних ни одна из команд на поле не забила 3+. Мы привыкли, что нетоповые сборные из Латинской Америки и Африки привозят на ЧМ чаще всего оборону, а не атаку. Парагвай вписывается в этот стереотип. Поколение «не то», чтобы творить историю. В том числе и потому, что достижения сборной на мундиалях уже немалые: однажды Парагвай даже оказался в восьмерке лучших команд мира! На самом деле не так давно – «всего» 16 лет назад. Тогда команда зажгла как в последний раз, чтобы пропустить турниры 2014, 2018 и 2022 годов. Лучшие времена прошли, а страна ждала то ли чуда, то ли расширения ЧМ до большего количества команд. И вот это произошло. Парагвай снова на крупном турнире. Может, снова удивит? Тогда оказался в четвертьфинале с лишь одной победой в основное время.

8 раз Парагвай бывал на ЧМ. Ни разу не одержал больше одной победы в течение турнира. С другой стороны, в 7 из 8 случаев эту одну победу имел – нация ювелиров. Выше немного принизил сборную, но на самом деле она отправляется на мундиаль не как туристка. В конце концов, аж 15 национальных команд имеют более дешевый состав, чем она, а сам Парагвай играл в плей-офф во всех 3 случаях, когда отправлялся на ЧМ за пределы Европы. Шансы удивить есть. К тому же, забегая наперед, группа – одна из самых ровных на турнире. Суперкомпьютер Opta дает всем сборным в квартете шансы в 50+% на квалификацию в плей-офф. Ничьи планируются. Потери очков каждой из команд – тоже. Парагвай будет в борьбе. Даже несмотря на то, как попал на большой турнир. А если окажется в плей-офф, то попробуй его обыграть: в отборе он уступил лишь в 4 из 18 туров. Как и Аргентина. Помните клише «это очень неуступчивая команда»? Так вот, его придумали, глядя на этот Парагвай.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Густаво Альфаро тренировал почти 2 десятка клубных команд, чтобы однажды устать от такого ритма работы и решить попробовать себя со сборными. Сделал это с Эквадором. Коста-Рикой. С первой даже был на ЧМ в 2022 году. Тогда его Эквадор не вышел из группы, но забил и Нидерландам, и Сенегалу, а первой сборной еще и не проиграл (1:1). Для квалификации в следующий этап не хватило «лишнего» гола. Говорят, тренер был настолько зол из-за этого, что именно благодаря тому в ФИФА решили с этого года пускать в плей-офф более 2 команд из квартета. Конечно, шучу. А вот правда: наставника не испугать большим турниром. Это для футболистов будет их первое родео, но не для него. Кстати, в 2022 году Эквадор Альфаро также играл в группе с хозяйкой турнира. Также в первом туре. И победил Катар без вариантов и без проблем. США? Подайте ту сборную сюда. Густаво уже знает, как это делается. Один из самых опытных наставников турнира – это должно помочь.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

Дискуссия – обязательная, ведь аж 4 футболиста состава в отборе к ЧМ уложились в диапазон 3-4 голевых действий за 18 туров. У остальных меньше. Ни у кого нет больше. Лучший бомбардир забил 1 мяч за сезон Серии А и выздоровеет после травмы как раз к старту ЧМ. То есть очевидного кандидата нет, а называть Альмирона просто по инерции, потому что тот много лет играл в АПЛ – такая себе идея. Так что давайте пойдем креативным путем. Верю, что лидером сборной станет защитник Альдерете. Год назад «Хетафе» продавал его в «Сандерленд» со словами, что просто вынужден заработать деньги на одном из лучших защитников Ла Лиги. Все посмеялись – а потом этот футболист вошел в топ-7 лучших стопперов сезона АПЛ по количеству выносов за матч среди тех, кто провел 2000+ минут на поле. Команда квалифицировалась в Лигу Европы, а он вошел в топ-4 ее лучших игроков по средней оценке. Король второго этажа. Очень надежный. И то, что нужно для сборной, которая регулярно будет парковать автобус на ЧМ.

Преимущества и слабости

Спойлер: в группе D гораздо больше внимания уделяется атаке, чем обороне. Здесь все будут лучше создавать моменты, чем мешать это делать соперникам. Все, кроме Парагвая. Это, безусловно, самая прагматичная команда в группе. Та, которая сможет удержать результат, если забьет первой. Та, кто будет готова играть от соперника. А еще – та, от кого ничего не ждут. Потому что Турция – более статусная, а США – хозяева турнира. То есть Парагвай в идеальной среде и в идеальной ситуации, чтобы создать сенсацию. С хотя бы одним очень сильным защитником. С опытным тренером, который не будет пытаться что-то доказать соперникам выдающимися тактическими планами – просто выиграет матч. Команда, которая приедет на турнир пахать ради результата, а не играть в футбол. Сборной не должно было здесь быть по старым правилам, но если по новым она уже на мундиале, то шума наделает.

Единственное опасение – что не сможет забивать. Прагматичный тренер. Состав без топ-бомбардира. Альмирон и Энсисо помогут создать моменты. А дальше? Если команда страдала в отборе даже у ворот аутсайдеров своего региона, то что будет теперь на мундиале? Здесь сопротивление выше. У соперников немного лучшие защитники и вратари. Да, оппоненты будут подставляться под быстрые атаки, но готов ли Парагвай их проводить? В конце концов, в ворота Аргентины и Бразилии в отборе забил 3 гола за 6 часов футбола, причем все – дома. Хотя те также подставлялись. Давали атаковать. Еще и новый формат турнира соблазняет сосредоточиться на обороне, ведь даже 3 ничьи в группе дают хорошие шансы на выход в следующий раунд. Парагвай настрадается в атаке. А однажды пропустит первым и не будет знать, что делать дальше. Хорошо, если это произойдет на поздней стадии плей-офф, а не в первых турах группы.

Заявка

вратари: Орландо Гилл («Сан-Лоренсо»), Гатито Фернандес («Серро Портеньо»), Гастон Ольвейра («Олімпія Асунсьон»);

защитники: Хуан Касерес («Динамо» М), Хосе Канале («Ланус»), Хуниор Алонсо («Атлетик Минейро»), Густаво Гомес («Палмейрас»), Густаво Веласкес («Серро Портеньо»), Фабиан Бальбуена («Гремио»), Омар Альдерете («Сандерленд»);

полузащитники: Маурисио («Палмейрас»), Матиас Галарса («Атланта Юнайтед»), Диего Гомес («Брайтон»), Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед»), Андрес Кубас («Ванкувер Вайткепс»), Дамиан Бобадилья («Сан-Паулу»), Каку («Аль-Айн»), Брайан Охеда («Орландо Сити»), Хулио Энсисо («Страсбур»);

нападающие: Густаво Кабальєро («Портсмут»), Александро Майдана («Тальерес Кордоба»), Антонио Санабрия («Кремонезе»), Габриэль Авалос («Индепендьенте»), Рамон Соса («Палмейрас»), Исидро Питта («Брагантино»), Алекс Арсе («Индепендьенте Ривадавия»)

Ориентировочный состав

Расписание матчей

13.06. США – Парагвай (04:00 по Киеву)

20.06. Турция – Парагвай (06:00 по Киеву)

26.06. Парагвай – Австралия (05:00 по Киеву)

АВСТРАЛИЯ

Несколько лет назад Австралия психанула и решила играть в азиатском отборе к ЧМ вместо океанского. Потому что аж настолько смелая. В отборе от Океании всегда забирала свою путевку на турнир. В Азии путевок на ЧМ больше, но и соперников – тоже. Если в исторически более знакомом регионе достаточно было раз в 4 года одолеть Новую Зеландию, то теперь приходится соревноваться, в частности, со сборными, имеющими представителей в топ-лигах Европы. Но в Австралии решили, что хотят расти. А в отборе Океании этого не сделать. Через него можно легко квалифицироваться на ЧМ. А дальше? Страдать на нем, потому что не привык к такому уровню конкуренции. К такому сопротивлению. К таким скоростям. Поэтому Австралия рискнула. Теперь она играет в отборе против азиатов. Становится лучше. И все равно катается на ЧМ. Все получилось. Это того стоило.

Отбор в Азии проходит в несколько этапов. Первый Австралия закончила с 6 победами в 6 матчах и разницей голов 22:0 – ну, хотя бы развлеклась. А вот во втором даже не выиграла свою группу. С другой стороны, в секстете была Япония – эту не стыдно пропустить вперед. Тем более, в личных встречах против «самураев» Австралия набрала 4 очка из 6 возможных. Опередила Саудовскую Аравию на 6 очков. Уступила лишь в 1 из 10 поединков, да и то – в первом туре. А дальше собралась и своего уже не отдала. Пропускала меньше одного гола за матч. Забивала регулярно. Короче, как ни крути, заслужила сыграть на мундиале. Да и как это на ЧМ без Австралии. Мы уже к ней привыкли: она была здесь ранее 6 раз, в том числе на каждом из 5 предыдущих форумов. Кстати, в прошлый раз, в Катаре, установила собственный рекорд по количеству побед на одном турнире, одержав целых 2. Во второй раз в истории сыграла в 1/8 финала.

Причем тогда квалифицировалась в плей-офф еще по старому формату. Опередила в группе не только Тунис, но и саму Данию. Уступила только французам, а еще вела в счете хотя бы несколько минут в каждом своем матче вплоть до ПО. То есть заслужила все комплименты в свой адрес. И если даже тогда, в сложном квартете и почти без ярких футболистов в составе, сборная удивила, то почему не может сейчас? На этот раз группа – проще, формат – благосклоннее. Можно не выиграть 2 матча и все равно пройти дальше. При условии выхода из группы с первого места (а вдруг?) можно получить в соперники кого-то, кто занял аж третье в своей группе, при условии выхода со второго – вторую команду группы G, где за «серебро» должны побороться всего лишь Египет и Иран. Австралия «переехала» из Океании в Азию, чтобы получить более серьезные вызовы и подготовиться к матчам с лучшими… и теперь на ЧМ, вероятно, не будет иметь топ-соперников аж до 1/8. Иронично.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Не тот, с которым команда пугала соперников в 2022 году. С другой стороны, и новый – тоже очень и очень интересный. Тони Попович выиграл Лигу чемпионов Азии. То есть прошел этот ваш клубный футбол на уровне своего региона. Дальше – либо в сборную, либо в Европу. И Тони решил, что новый континент подождет. Тем более, всю карьеру его тянет на родину, что поделаешь. Начинал путь игрока в Сиднее – там и завершил, но делал «перерыв» на матчи в Англии за «Пэлас». Начинал как тренер в Австралии и сделал себе имя именно там, но уже успел побывать в той же Британии и даже Турции. И все дороги ведут домой… Наверное, нужно закрыть какой-то гештальт. Возможно, выступить со сборной на ЧМ. И сделать это полноценно, а не как когда-то: во время карьеры игрока Тони отправился на всего 1 мундиаль, чтобы провести там за Австралию лишь 41 минуту в проигранном матче против Бразилии. Теперь у него будет больше минут, чтобы убедить в своем мастерстве. Но уже как тренера.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

Кто читал обсуждения фанатов сборной Австралии на форумах на тему их истинного лидера, тот я. На самом деле единого мнения нет. Талантов много. Сборная – интересная. Повсюду фигурируют 5-6 фамилий. Причем и вратаря, и защитников, и полузащитников, и нападающих. То есть уже сейчас готов сказать, что команда довольно сбалансированная. В каждой линии есть топ по местным меркам. Поэтому в этом абзаце назову человека с наибольшим потенциалом стать мировой звездой: это Бос из «Фейеноорда». Левый защитник, который, да, полезен в обороне, но еще успел отличиться в сезоне чемпионата Нидерландов 4 голами и 9 голевыми передачами. И это при том, что из 37 его передач под удар в лиге аж 35 – короткие. То есть нет, точно не человек-навес. И это он творит в свой первый сезон в клубе. За сборную, кстати, в квалификации также ассистировал. Весной забил в 2 из 2 товарищеских матчей команды. Группа на ЧМ позволяет много времени проводить в атаке. А если Бос будет у чужих ворот, то будет генерировать опасность в промышленных объемах.

Преимущества и слабости

Главный козырь сборной уже проявился ранее – баланс. Бос создаст моменты. Иранкунда, если повезет, даже забьет. В воротах – Райан, который опытен, сыграет на ЧМ в четвертый раз подряд. Только что спас «Леванте» от вылета в Сегунду – в форме. Нападающий «Норвича». Центральный полузащитник «Санкт-Паули». Защитник «Пармы». Проблема многих сборных этого ЧМ – в очень неоднородном составе. У США проблемы с защитой и вратарем, но сильная атака. У Парагвая – наоборот, нет гарантов голов впереди, но надежная оборона. А вот Австралия везет на турнир не какую-то одну сильную линию – команду. Не без слабых мест, но с лидерами в каждом звене. Этого может хватить, чтобы избежать провалов. В один день США проиграют, потому что пропустят слишком много, а Парагвай – потому что не сможет ничего создать у чужих ворот. С Австралией такого не случится.

А что может? Здесь все просто: недостаток класса. В какой-то день сборная встретится с тем, кто сильнее ее. И что дальше? Как конкурировать? Даже не так: за счет кого? Сборная без звезд. С сильными футболистами, но не теми, кто выиграет свои дуэли у топ-соперников. А еще – очень молодая. 22, 22, 23, 20 – возраст некоторых игроков, которые должны стать лидерами этой команды. Они еще только набирают. Будут на пике в 2030 году. Вероятно, кто-то из них к тому моменту уже будет играть за топ-команду. Кто-то будет иметь опыт участия в топ-матчах. Сейчас такого либо нет, либо мало. Этот чемпионат может стать прорывным для Австралии, потому что ее состав уже готов к большим свершениям – но через 4 года будет готов еще больше и к еще большим. Ну и да: если что-то пойдет не так, тренер не спасет. Потому что для него это совершенно новый уровень. Будет расти вместе с командой в течение турнира.

Заявка

вратари: Пол Иццо («Раннерс»), Мэтью Райан («Леванте»), Патрик Бич («Мельбурн Сити»);

защитники: Лукас Геррингтон («Колорадо Рэпидс»), Кай Трюин («Нью-Йорк сити»), Гарри Суттар («Лестер»), Алессандро Чиркати («Парма»), Джордан Бос («Фейеноорд»), Джейсон Джерия («Альбирекс Ниигата»), Кемерон Берджесс («Суонси»), Милош Дегенек (АПОЕЛ), Азиз Бехич («Мельбурн Сити»);

полузащитники: Пол Окон-Енгстлер («Сидней»), Кристиан Вольпато («Сассуоло»), Эдейн О’Нил («Нью-Йорк Сити»), Авер Мабил («Кастельон»), Кемерон Девлин («Хартс»), Джексон Ирвайн («Санкт-Паули»), Коннор Меткалф («Санкт-Паули»);

нападающие: Джейкоб Итальяно («Грацер»), Мэттью Лекки («Мельбурн Сити»), Тете Енги («Матида Зельвия»), Нишан Велупиллай («Мельбурн Виктори»), Нестрори Иранкунда («Уотфорд»), Мохамед Туре («Норвич Сити»)

Ориентировочный состав

Расписание матчей

14.06. Австралия – Турция (07:00 по киевскому времени)

19.06. США – Австралия (22:00 по киевскому времени)

26.06. Парагвай – Австралия (05:00 по киевскому времени)

ТУРЦИЯ

Турки решили, что основой справиться со своими соперниками на групповом этапе будет легко, поэтому сразу придумали себе сложности: на первый же матч под вопросом и Чалханоглу, и Йылдыз, и Актюркоглу. У всех небольшие травмы. Все скорее «да», чем «нет» (по крайней мере на момент написания этих строк), но ни один из них не будет в оптимальной форме к началу турнира. И на самом деле это даже грустно. Представьте себе: решающий момент 4-летия для твоей страны в футболе, а тут сама Фортуна выбивает почву у тебя из-под ног. В последние годы Турция зарекомендовала себя в отборах и на крупных турнирах как сборная, которой всегда чего-то не хватает, чтобы реализовать свой потенциал. Как команда, которой всегда что-то мешает. На этот раз это могут быть травмы. Вот вам и первая отмазка для тренера, вдруг что. И это еще турнир даже не начался.

Парагвай на ЧМ благодаря его расширению, но ведь и Турция тоже. Завоевала одну из тех самых дополнительных путевок, которые разыгрывались весной. Причем в борьбе в рамках самого слабого квартета европейских стыковых матчей. Кто-то играл против Италии. Кто-то – со шведами. Были поляки, датчане, чехи. Кого одолела Турция, чтобы отправиться в Штаты? Румынию и Косово. При всем уважении к этой паре сборных, делать им на ЧМ нечего. Однако даже против них Турция настрадалась: дважды победила лишь со счетом 1:0. В группе не дала боя Испании (проиграла 0:6) дома и пропустила 12 голов за 6 матчей. Единственное достижение команды в отборе – победа над Грузией. Да, именно из-за турок Хвича не поедет на этот чемпионат мира и только из-за этого не будет претендовать на Золотой мяч по итогам сезона. Так что пусть теперь доказывают, что это не было зря.

С середины прошлого века Турция сыграла на ЧМ только один раз, в 2002 году. И заняла третье место. Кстати, интересное совпадение: впервые за десятилетие она оказалась именно на том чемпионате мира, который проходил в нескольких странах одновременно. Сейчас второй такой случай в истории – и Турция в списке избранных сборных во второй раз за 72 года. И раз уж дошли так далеко, то будут претендовать на статус «темной лошадки» турнира. Тренер есть. Топовые футболисты есть. Звезды не только в одной линии. Группа такая, что позволяет набирать очки на протяжении всего чемпионата. Участия в плей-офф будет недостаточно. Выход в 1/8 для этой команды – задача-минимум. А дальше посмотрим, на что способна эта сборная против топ-коллективов. Хороший жребий и одно чудо – и команда уже снова в борьбе за бронзовые медали.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Сам Монтелла! Со сборной уже 3 года, так что прошел с ней и ЛН, и квалификацию на крупный турнир. Всех уже знает. Многое попробовал. Единственное: до сих пор не руководил сборными на ЧМ. Потому что годами работал в клубах, а с 2019 года – вне топ-лиг. «Сбитый летчик»? Возможно. Но трудно всерьез критиковать человека, который подарил Турции второй ЧМ за 70 с лишним лет. Как будто нашел свое место. С проблемами, но выполнил задачу. На мундиаль отправляется, в частности, чтобы доказать, что его рано списали со счетов. Монтелле, кстати, всего 51, так что легко представить, как после ЧМ он вернется в клубный футбол. Правда, для этого придется не провалиться в Америке. Выиграть несколько матчей. Вероятно, одолеть кого-то из топ-соперников. Все итальянцы мечтают однажды вернуться домой и тренировать в Серии А. Монтелла в США попытается убедить соотечественников, что уже готов.

Лидер

Getty Images/Global Images Ukraine

Учитывая ситуацию с травмированными, главная звезда и надежда этой сборной становится очевидной – Арда Гюлер из «Реала». Футболист, который до Хаби был молодым и перспективным, а у Алонсо в Мадриде стал едва ли не самым важным в составе. Потому что хорошо видит поле. Прекрасно двигается. Обладает топ-техникой, чтобы выполнить ключевой пас. Принимает правильные решения на поле. Вообще, Хаби сделал большой подарок сборной Турции, предоставив ее лидеру минуты в важной роли в Мадриде в сезоне. Гюлер ухватился за свой шанс. И убедил настолько, что был основным позже даже у Арбелоа. В частности, и тогда, когда вернулся Джуд – игрок той же позиции. Уже без Хаби в Мадриде Гюлер забил гол со своей половины поля. Оформил дубль в ворота «Баварии» в ЛЧ. Получал комплименты тогда, когда Мбаппе и Вини фанаты критиковали. Гюлер больше не молодой и перспективный, а звезда «Реала». И сборной Турции.

Преимущества и слабости

Монтелла и Турция не убедили в отборе. Это сильный состав, но нет уверенности, что тренер сможет собрать из этих футболистов топ-команду. В атаке может не хватить классического форварда, потому что создателей моментов более чем достаточно, а на острие будет играть недавний вингер Актюркоглу. Классика для Турции: а не заиграется ли она в атаке? Когда впереди Йылдыз и Гюлер, хочется в основном атаковать. Тот же Кадиоглу – тоже из тех защитников, которые тяготеют к игре вперед. И еще вот что: даже более интересная по составу и фигуре тренера сборная Турции уже проваливалась. Или в отборе на ЧМ, или на Евро. Когда мы были уверены, что все будет хорошо, получалось совсем по-другому. Почему эта команда – особенная? Не из-за Монтеллы же. Много «но» в отношении турков. Сборная с, возможно, самой большой амплитудой возможных результатов на турнире.

Из положительного: я очень верю в Гюлера и Ко. Футболист даже без игровой практики в Мадриде сумел приехать на предыдущее Евро и оформить там 1+2. Теперь он может выступить еще лучше. Вообще, звезд атаки Турции сильно ограничивают в клубах. В «Реале» главные в атаке другие, поэтому Гюлер не имеет карт-бланша на творчество. В «Ювентусе» годами был футбол от обороны, поэтому креативный Йылдыз страдал вплоть до прихода Спалетти. В сборной по-другому. Здесь рискованную игру у футболистов будут поощрять. Правильная среда. А еще они есть друг у друга. Под ними – Чалханоглу, который отдаст пас в опасную зону, нет сомнений. Мы до сих пор не понимаем, где потолок у Гюлера и Йылдыза. Они просто очень крутые или будущие обладатели Золотых мячей? Если вдруг второе, то они способны это доказать в США летом.

Заявка

вратари: Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед»), Мерт Гюнок («Фенербахче»), Угурджан Чакыр («Галатасарай»);

защитники: Абдюлькерим Бардакджи («Галатасарай»), Чаглар Сеюнджю («Фенербахче»), Эврен Эльмали («Галатасарай»), Ферди Кадыоглу («Брайтон»), Мерих Демирал («Аль-Ахли»), Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Озан Кабак («Хоффенхайм»), Самет Акайдин («Ризеспор»), Зеки Челик («Рома»);

полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер»), Исмаил Юксек («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»), Оркун Кекчю («Бешикташ»), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд);

нападающие: Арда Гюлер («Реал»), Барыш Йылмаз («Галатасарай»), Джан Узун («Айнтрахт»), Дениз Гюль («Порту»), Ирфан Кахведжи («Касымпаша»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Керем Актюркоглу («Фенербахче»), Огуз Айдын («Фенербахче»), Юнус Акгюн («Галатасарай»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

14.06. Австралия – Турция (07:00 по Киеву)

20.06. Турция – Парагвай (06:00 по Киеву)

26.06. Турция – США (05:00 по Киеву)

Прогноз на групповой этап

Самая сложная для прогнозирования группа. Любой может финишировать как первым, так и последним. Однако если нужно выбирать, то давайте попробуем рискнуть: квартет выиграет Австралия. Потому что выглядит наиболее сбалансированной из всех на уровне составов. Если все будут терять очки (а так, вероятно, и будет), то эта команда окажется успешной в большем количестве различных сценариев. Второе место в группе – США. Пулишич и Почеттино вытащат команду вдвоем. Да и два провальных подряд чемпионата мира для стран-хозяек – это слишком, не верю. Турция квалифицируется в плей-офф с третьей позиции, потому что однажды Гюлер сыграет как лучший в мире. Получается, неудачник группы – Парагвай. Причем я даже очень верю в этих латиноамериканцев. Они попортят нервы. Как вариант, даже не проиграют 2 из 3 матчей. Но, возможно, не выиграют ни одного. Будут играть как в последний раз, но без голов в плей-офф не выйти. Быть прагматичным – это ценно и важно. Но какой смысл, если не побеждаешь даже в хорошие дни?

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.