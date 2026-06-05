Подвела реализация. Кудровка сыграла вничью с Агробизнесом

Не каждый день происходит событие, когда кто-то из команд Первой лиги имеет реальные шансы на выход в УПЛ. Да, «Агробизнес» впервые за долгое время спустя препятствия и сложности получил свой лотерейный билет под названием «стыковые матчи за право выступать в УПЛ», и теперь постарается склонить фортуну на свою сторону. «Кудровка», которая в прошлом году своим попаданием в элиту шокировала всех, сейчас будет пытаться доказать, что, несмотря на переходные матчи, команда заслужила право представлять свой населенный пункт в элитном дивизионе.

Насчет стартовых составов, Александр Чижевский оставил стартовую одиннадцатку без изменений по сравнению с последним поединком, тогда как Протченко сделал одну замену, выпустив Глущенко вместо Макоссо.

На старте игры обе команды не стали форсировать события на поле, и только на экваторе первого тайма Свитюха имел возможность открыть счет, но Хмеловский спас гостей от пропущенного мяча. Свои моменты имели Фарина и Овусу, удары которых получились неточными. Неплохо также пробивал Козак, но с его ударом голкипер справился. «Агробизнес» ответил лишь неточным ударом со стороны Толочко.

После перерыва «Кудровка» снова активизировалась, и имела на самом старте второй половине два момента, но Овусу не удалось поразить в цель. Очень опасными были моменты со второго этажа, где в центре внимания оказывались Думанюк и Фарина, но ударам обоих игроков хозяев не хватало точности. У «Агробизнеса» по пальцам двух рук можно перечислить попытки выбежать в атаку, но команда Чижевского заслужила свой момент, когда Гаврушко из-за пределов штрафной пробил в руки Яшкову.

Подопечные Протченко пытались устроить финальный штурм, однако гости не давали более мастеровитым соперникам что-то делать у собственных ворот, поэтому благодаря подвигам Хмеловского и надежной игре в обороне, «Агробизнесу» удалось выстоять, и добыть очень нужную ничью.

Судьба участника УПЛ будет определена 9 июня в Тернополе, где «Агробизнес» и «Кудровка» сыграют свой ответный матч.

Украинская Премьер-лига. Переходные матчи. Первый матч.

«Кудровка» – «Агробизнес» - 0:0

Предупреждения: Думанюк, 30

«Кудровка»: Яшков – Фарина, Ю. Потимков, Векляк, Мачелюк – Глущенко (Беляев, 68), Думанюк – А. Козак (Макоссо, 81), Сторчоус (Нагнойный, 68), Свитюха (Пушкарев, 58) – Овусу (Легостаев, 81)

«Агробизнес»: Хмеловский – Слива, Нижник, Сидоренко, Гаврушко – Теплый (Зинь, 79), Палюх, Толочко (Шмигельский, 90+2) – Лень (Ризнык, 79), Кузьмин (Ныч, 70), Сёмка (Б. Козак, 70)

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион: «Авангард» (Ровно)

Удары (в створ): 17 (5) – 3 (1)

Угловые: 6 – 3

Оффсайды: 1 – 1

КУДРОВКА – АГРОБИЗНЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 20°C