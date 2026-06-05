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Премьер-лига
Кудровка
05.06.2026 18:00 - : -
Агробизнес
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Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 07:12 |
108
0

Кудровка – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч плей-офф за УПЛ

В данном противостоянии «Кудровка» выглядит абсолютным фаворитом

05 июня 2026, 07:12 |
108
0
Кудровка – Агробизнес. Прогноз и анонс на матч плей-офф за УПЛ
УПЛ
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В пятницу, 5 июня, состоится матч за право играть в УПЛ, в котором будут играть «Кудровка» и волочиский «Агробизнес». Игра пройдет Ровно на поле стадиона «Авангард», начало матча — в 18:00.

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Кудровка

«Кудровка» ярко дебютировала в элитном дивизионе, удивив многих смелой игрой и стабильным набором очков. Однако со временем соперники начали более тщательно изучать новичка, что сказалось на результатах команды. Из-за серии неудачных матчей клуб опустился в зону переходных поединков.

Чтобы изменить ситуацию, руководство решило провести тренерскую рокировку, заменив Василия Баранова Александром Протченко. Новый наставник быстро дал результат, одержав с командой шесть очков, среди которых особенно ценной стала сенсационная победа над ЛНЗ. Это позволило «Кудровке» сохранить шансы на улучшение своего турнирного положения.

Команда могла вообще покинуть зону переходных матчей, если бы конкуренты потеряли очки, а сама «Кудровка» сумела одолеть «Динамо». И команда была близка к сенсации в последнем туре, в частности, до 80 минуты счет был 2:2. Правда, потом все-таки пропустили гол. Феноменальный Андрей Сторчоус в той игре отличился дублем и стал вторым лучшим бомабардиром УПЛ данного сезона (у Будковского тоже 12 забитых, но три с пенальти, тогда как Сторчоус из «точки» забивал только раз).

Вообще, у команды есть достаточно большие шансы остаться в УПЛ. Смелая философия, слишком хорошие для Первой лиги футболисты, не слишком мотивированный соперник – все складывается достаточно неплохо.

Агробизнес

Теперь о том, почему «Агробизнес» не слишком мотивирован.

Команда, похоже, не очень-то и хочет играть в УПЛ. Объективно сильных футболистов в составе, которые способны выступать на самом высоком уровне, прямо сейчас в клубе нет, а если удастся выйти в Премьер-лигу и массово начать подписывать новичков, то обязательно пострадает целостность игры команды, как это бывает у всех дебютантов.

В текущем сезоне команда заняла четвертое место в таблице Первой лиги, сумев опередить «Ингулец» на шесть очков. Возможно, команда из Петрового имеет большие амбиции, чем команда из Волочиска, однако произошло так, как произошло.

Ходили слухи, что «Агробизнес» в случае выхода в плей-офф откажется от повышения в классе в случае победы, или вообще от переходных матчей, но, как видим, пока все выглядит спортивно.

Статистика встреч

Лучшая статистика у «Агробизнеса» – три победы против одного поражения при разнице мячей 6:2.

Ориентировочные составы

«Кудровка»: Яшков – Мачелюк, Векляк, Потомков, Фарина – Думанюк, Макосо – Глущенко, Сторчоус, Козак – Овусу

«Агробизнес»: Хмельовский – Гаврушко, Нижник, Сидоренко, Слива – Сьомка, Толочко, Теплый, Кузьмин, Ризнык – Ныч

Прогноз на противостояние

Ждем победы «Кудровки», здесь все однозначно.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.65 для «Кудровки» и 5.74 для «Агробизнеса». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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