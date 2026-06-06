Наставник Кудровки объяснил, почему не удалось одолеть Агробизнес

Главный тренер «Кудровки» Александр Протченко прокомментировал результат переходного матча, в котором его подопечным не удалось одолеть «Агробизнес» – 0:0.

«Трудный матч, закрылся «Агробизнес». Должны были искать пространство, чтобы доставить мяч к их воротам, найти возможность для удара, прострела или кросса. Трудно нам это давалось. Просил ребят давить, прессинговать, заставлять ошибаться.

Это нам удалось – был момент у Свитюхи, к сожалению, не воспользовались. Во втором тайме подкорректировали игру, попросили играть шире, своевременно заходить внутрь, чтобы доставить мяч на фланг и попытаться подавать для давления на ворота. Не удалось забить. Будем делать выводы.

Ожидали от соперника низкого блока, но думали, что они будут играть 5-2-3, а они стали 5-4-1 и почти не оставили пространства. Когда мяч был у нашего голкипера, они перестраивались и прессинговали.

Надо нам улучшаться в игре на мяче, быстрее расшатывать соперника. Несколько раз ошибались, «Агробизнес» быстро доставлял мяч и нам нужно было возвращаться.

Когда спокойно работаешь на мяче, потом надо включаться на максимум. Было 2-3 эпизода, когда ребята туда-обратно пробежали и, возможно, устали.

Во втором тайме мы подсели, соперник начал создавать атаки и нужно было освежить игру. Неплохо вышел Пушкарев – обострил, обыгрывал, помогал обороне. Разберем матч, посмотрим, что не удавалось. Надо восстановиться, понять, кто «живой» и будем улучшаться на тренировках.

Глущенко низко садился. Он хорошо работает между линиями и под давлением. Пытались поступить так, чтобы Антон в маленьком пространстве нашел моменты, последнюю передачу. Такие были планы на него в этой игре», – сказал тренер.