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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 09:57 | Обновлено 06 июня 2026, 11:21
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0

Наставник Кудровки объяснил, почему не удалось одолеть Агробизнес

Александр Протченко поделился мнением о результате матча за право сыграть в Премьер-лиге

06 июня 2026, 09:57 | Обновлено 06 июня 2026, 11:21
371
0
Наставник Кудровки объяснил, почему не удалось одолеть Агробизнес
ФК Кудровка. Александр Протченко
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Главный тренер «Кудровки» Александр Протченко прокомментировал результат переходного матча, в котором его подопечным не удалось одолеть «Агробизнес» – 0:0.

«Трудный матч, закрылся «Агробизнес». Должны были искать пространство, чтобы доставить мяч к их воротам, найти возможность для удара, прострела или кросса. Трудно нам это давалось. Просил ребят давить, прессинговать, заставлять ошибаться.

Это нам удалось – был момент у Свитюхи, к сожалению, не воспользовались. Во втором тайме подкорректировали игру, попросили играть шире, своевременно заходить внутрь, чтобы доставить мяч на фланг и попытаться подавать для давления на ворота. Не удалось забить. Будем делать выводы.

Ожидали от соперника низкого блока, но думали, что они будут играть 5-2-3, а они стали 5-4-1 и почти не оставили пространства. Когда мяч был у нашего голкипера, они перестраивались и прессинговали.

Надо нам улучшаться в игре на мяче, быстрее расшатывать соперника. Несколько раз ошибались, «Агробизнес» быстро доставлял мяч и нам нужно было возвращаться.

Когда спокойно работаешь на мяче, потом надо включаться на максимум. Было 2-3 эпизода, когда ребята туда-обратно пробежали и, возможно, устали.

Во втором тайме мы подсели, соперник начал создавать атаки и нужно было освежить игру. Неплохо вышел Пушкарев – обострил, обыгрывал, помогал обороне. Разберем матч, посмотрим, что не удавалось. Надо восстановиться, понять, кто «живой» и будем улучшаться на тренировках.

Глущенко низко садился. Он хорошо работает между линиями и под давлением. Пытались поступить так, чтобы Антон в маленьком пространстве нашел моменты, последнюю передачу. Такие были планы на него в этой игре», – сказал тренер.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Агробизнес Кудровка - Агробизнес Александр Протченко пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: УПЛ-ТВ
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