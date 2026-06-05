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Премьер-лига
Кудровка
05.06.2026 18:00 - : -
Агробизнес
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Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 08:51 | Обновлено 05 июня 2026, 08:52
93
0

Кудровка – Агробизнес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией переходного поединка Украинской Премьер-лиги

05 июня 2026, 08:51 | Обновлено 05 июня 2026, 08:52
93
0
Кудровка – Агробизнес. Текстовая трансляция матча
ФК Кудровка
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В пятницу, 5 июня, состоится первый поединок за право участвовать в Украинской Премьер-Лиге, в котором «Кудровка» встретится с «Агробизнесом». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 18:00.

Прошел год с того момента, как «Кудровка» неожиданно для всех получила путевку в элитный дивизион. Команда под руководством Баранова/Протченко провела более-менее неплохой сезон, но не смогла гарантировать себе место в УПЛ на следующий сезон. И теперь «Кудровка» снова сыграет в стыках, но уже в другой роли, и попытается доказать, что не зря находится среди участников УПЛ.

Что касается «Агробизнеса», то коллектив из Волочиска (Хмельницкая область) еще до начала полномасштабного вторжения имел реальные шансы на повышение в классе, но в решающих турах перед завершением сезона команде не хватало характера, мастерства и форта, из-за чего «Агробизнесу» не удавалось попасть в когорту счастливчиков. В этот раз подопечные Чижевского все же смогли преодолеть этот барьер, но для того, чтобы считать себя участником УПЛ, «Агробизнесу» нужно пройти последний рубеж в виде двухматчевого противостояния с «Кудровкой».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Агробизнес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.66 для «Кудровки» и 5.01 для «Агробизнеса». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Кудровка
5 июня 2026 -
18:00
Агробизнес
Победа Кудровки 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Кудровка Агробизнес Александр Протченко Александр Чижевский Кудровка - Агробизнес текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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