В пятницу, 5 июня, состоится первый поединок за право участвовать в Украинской Премьер-Лиге, в котором «Кудровка» встретится с «Агробизнесом». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 18:00.

Прошел год с того момента, как «Кудровка» неожиданно для всех получила путевку в элитный дивизион. Команда под руководством Баранова/Протченко провела более-менее неплохой сезон, но не смогла гарантировать себе место в УПЛ на следующий сезон. И теперь «Кудровка» снова сыграет в стыках, но уже в другой роли, и попытается доказать, что не зря находится среди участников УПЛ.

Что касается «Агробизнеса», то коллектив из Волочиска (Хмельницкая область) еще до начала полномасштабного вторжения имел реальные шансы на повышение в классе, но в решающих турах перед завершением сезона команде не хватало характера, мастерства и форта, из-за чего «Агробизнесу» не удавалось попасть в когорту счастливчиков. В этот раз подопечные Чижевского все же смогли преодолеть этот барьер, но для того, чтобы считать себя участником УПЛ, «Агробизнесу» нужно пройти последний рубеж в виде двухматчевого противостояния с «Кудровкой».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Агробизнес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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