Вопросы вместо ответов. Александрия и Левый Берег сыграли вничью
Эта дуэль требует второго матча для решения судьбы места в УПЛ
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. Переходные матчи. Первый матч.
«Александрия» – «Левый Берег» – 1:1
Голы: Ндиага, 21 – В. Волошин, 52
Предупреждения: Беиратче, 27, Ващенко, 49, Ндиага, 56 – Сиднней, 64, Соколов, 86
«Александрия»: Макаренко – Шулянский (Боль, 68), Кампуш, Беиратче, Огарков (Власюк, 74) – Мышнев (Черныш, 64), Ващенко, Булеца – Ндиага, Кастильо (Жонатан, 64), Цара (Родригеш, 88).
«Левый Берег»: Жмурко – Сиднней, Коваленко, Самар, Соколов – Косовский, Банада – Шастал, Андрадина (Воробчак, 46), В. Волошин – Венделл (Н. Волошин, 46).
Арбитр: Алексей Деревинський (Хмельницкий).
Стадион: КСК «Ника» (Александрия).
Удары (в створ) – 3(1): 8(7)
Угловые – 2:10
Оффсайды – 0:2
АЛЕКСАНДРИЯ - ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 26°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дарья ответила болельщику
Ходят слухи о внесении изменений в регламент чемпионата Украины
це питання відкладається на 4 дні