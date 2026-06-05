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  4. Вопросы вместо ответов. Александрия и Левый Берег сыграли вничью
Премьер-лига
Александрия
05.06.2026 15:30 – FT 1 : 1
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 17:52 | Обновлено 05 июня 2026, 18:08
1222
4

Вопросы вместо ответов. Александрия и Левый Берег сыграли вничью

Эта дуэль требует второго матча для решения судьбы места в УПЛ

05 июня 2026, 17:52 | Обновлено 05 июня 2026, 18:08
1222
4 Comments
Вопросы вместо ответов. Александрия и Левый Берег сыграли вничью
ФК Александрия
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Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. Переходные матчи. Первый матч.

«Александрия» – «Левый Берег» – 1:1

Голы: Ндиага, 21 – В. Волошин, 52

Предупреждения: Беиратче, 27, Ващенко, 49, Ндиага, 56 – Сиднней, 64, Соколов, 86

«Александрия»: Макаренко – Шулянский (Боль, 68), Кампуш, Беиратче, Огарков (Власюк, 74) – Мышнев (Черныш, 64), Ващенко, Булеца – Ндиага, Кастильо (Жонатан, 64), Цара (Родригеш, 88).

«Левый Берег»: Жмурко – Сиднней, Коваленко, Самар, Соколов – Косовский, Банада – Шастал, Андрадина (Воробчак, 46), В. Волошин – Венделл (Н. Волошин, 46).

Арбитр: Алексей Деревинський (Хмельницкий).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ) – 3(1): 8(7)
Угловые – 2:10
Оффсайды – 0:2

АЛЕКСАНДРИЯ - ЛЕВЫЙ БЕРЕГ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 4
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Дуже сподіваюсь що Лівий Берег повернеться у вишку.Це буде СПРАВЕДЛИВО!
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+5
Сашка чудом спасла свою задницу. Полное преимущество ЛБ. Надеюсь, в ответном матче это окончательно будет оформлено вхождением ЛБ в вышку. И это будет очень даже справедливо, особенно в учетом как Буковина позорно сливала свой матч мухоморцу, и как последний тащили судейки во многих матчах. А недоделанный апепка пусть по прежнему величает Харьков БОЛЬШЕВИСТСКОЙ столицей. Киев всегда был - и во времена Киевской Руси, и в 1917 году, и после ПЕРВОЙ столицей Украины. 
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+2
Ну, звичайно, Назар Волошин вийшов на заміну, зробив результативний пас ))
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0
чи зекономить Олександрія українцям гроші на додаткові шарфики Лівого берега до матчів з пенамо?
це питання відкладається на 4 дні
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-3
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