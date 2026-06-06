Александр РЯБОКОНЬ: «После перерыва мы доминировали над Александрией»

В пятницу, 5 июня, состоялся первый матч плей-офф за право сыграть в Премьер-лиге, в котором встретились «Александрия» и киевский «Левый Берег».

Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 1:1. Своими впечатлениями от игры поделился главный тренер «аистов» Александр Рябоконь:

«Это были два разных тайма. В первой половине встречи многое у нашей команды не получалось, но после перерыва смогли достичь существенного прогресса в игре.

Полагаю, что после перерыва мы доминировали, но, к сожалению, вырвать победу не смогли. Возможно, на такую ​​игру в первом тайме повлияло волнение. Также стоит отметить игроков, который сразу после перерыва вышли на замену.

Назар Волошин и Назарий Воробчак очень удачно вошли в игру. Много внимания уделяли стандартным положениям и могли даже вырывать победу после розыгрыша штрафной.

Сейчас нужно восстановиться и очень качественно подготовиться к решающему матчу, – резюмировал Рябоконь.

Ответная игра состоится 9 июня. Победитель противостояния получит право сыграть в Украинской Премьер-лиге в следующем сезоне.