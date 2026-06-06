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Премьер-лига
Александрия
05.06.2026 15:30 – FT 1 : 1
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 12:27 |
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Александр РЯБОКОНЬ: «После перерыва мы доминировали над Александрией»

Наставник киевского «Левого Берега» оценил ничью в переходном матче с подопечными Шарана

06 июня 2026, 12:27 |
140
0
Александр РЯБОКОНЬ: «После перерыва мы доминировали над Александрией»
ФК Левый Берег. Александр Рябоконь
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В пятницу, 5 июня, состоялся первый матч плей-офф за право сыграть в Премьер-лиге, в котором встретились «Александрия» и киевский «Левый Берег».

Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью 1:1. Своими впечатлениями от игры поделился главный тренер «аистов» Александр Рябоконь:

«Это были два разных тайма. В первой половине встречи многое у нашей команды не получалось, но после перерыва смогли достичь существенного прогресса в игре.

Полагаю, что после перерыва мы доминировали, но, к сожалению, вырвать победу не смогли. Возможно, на такую ​​игру в первом тайме повлияло волнение. Также стоит отметить игроков, который сразу после перерыва вышли на замену.

Назар Волошин и Назарий Воробчак очень удачно вошли в игру. Много внимания уделяли стандартным положениям и могли даже вырывать победу после розыгрыша штрафной.

Сейчас нужно восстановиться и очень качественно подготовиться к решающему матчу, – резюмировал Рябоконь.

Ответная игра состоится 9 июня. Победитель противостояния получит право сыграть в Украинской Премьер-лиге в следующем сезоне.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Александрия Левый Берег Киев Александрия - Левый Берег Александр Рябоконь пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: ФК Левый Берег
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