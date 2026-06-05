В пятницу, 5 июня, в Александрии на стадионе КСК «Ника» состоится первый переходной матч Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Александрия» и киевский «Левый Берег». Стартовый свисток рефери Алексея Деревинского из Хмельницкого прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Александрия



Неудачный сезон для команды, которая по итогам прошлой кампании впервые в своей истории добыла «серебряные» медали. Впрочем, а как могло быть иначе, если от того коллектива под руководством Руслана Ротаня практически ничего не осталось, а выбранный курс кадровой политики вовсе не помог компенсировать потери. По итогу произошел резкий спад результатов, и лишь в течение четырех туров «Александрия» находилась хотя бы на 13 месте.

А финишировала и вовсе предпоследней. Смена Кирилла Нестеренка на опытного Владимира Шарана помогла лишь частично. Команда сумела поверить в себя по-настоящему лишь в игре против львовского «Руха» в предпоследнем туре (3:1), которая по итогу оказалась судьбоносной. Если брать во внимание исключительно спортивные результаты, то «Александрия» с предпоследней строчки турнирной таблице должна была вылететь.

Но наш футбол полон подводных камней, поэтому решение того-таки «Руха» остановить деятельность основной команды сыграло на пользу именно «полиграфам». Не сказать, что подобные ликвидации коллективов по итогам сезона случаются впервые, но получить такой шанс зацепиться за место в «элите» должно быть большим везением. «Александрия» в своей истории уже переживала вылет в Первую лигу с последнего места в сезоне-2011/12, и, наверное, клубу не хотелось бы повторить этот печальный опыт, так как на возвращение в УПЛ тогда потребовалось три года.

Левый Берег



Одна из главных проблем «Александрии» в этих переходных матчах заключается в том, что «Рух» подарил ей место, которое дает право сыграть против третьей команды Первой лиги. А там несколькими днями ранее мог оказаться как одесский «Черноморец», так и киевский «Левый Берег» – все зависело от того, сможет ли «Металлист» обыграть в последнем туре «моряков» на их поле, а также от того, одолеют ли «аисты» петровский «Ингулец».

В итоге последние со своей задачей справились успешно (3:1), а вот первые – нет (0:1), поэтому «Черноморец» уже поприветствовали с возвращением в УПЛ, а сможет ли команда Александра Рябоконя также успешно выполнить свое задание на сезон – большой вопрос. Во всяком случае, и это никого уже особо не удивляет, инфраструктура у «Левого Берега» продолжает развиваться прекрасными темпами, чем могут похвастаться лишь некоторые клубы «элиты», не говоря уже о более низких дивизионах.

И среди тех, кто реально претендовал на УПЛ в этом сезоне из числа представителей второго по рангу дивизиона, именно «Левый Берег» выглядит наиболее качественно готовым к новым вызовам. Да, финансовой подушки в Первой лиге особо не увеличишь за один год, но и основной костяк футболистов, которые уже получили опыт выступлений на наивысшем уровне за этот клуб, удалось сохранить. Так что «аисты» в хорошо знакомой обойме попробуют вернуться, и сразятся при этом против соперников, которым в дебютном сезоне даже забить не смогли. Но сейчас времена иные.

История встреч



Футбольные пути «Александрии» и «Левого Берега» ранее пересекались 2 раза: 2 победы «полиграфов». Разница голов – 3:0. Крупнейшая победа «Александрии» – 2:0 (2024). В прошлый раз команды встречались в конце марта прошлого года, когда гол Евгения Смирного принес «полиграфам» минимальную победу на стадионе «Левый Берег» (1:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 37-летний Алексей Деревинский из Хмельницкого, который на своем счету имеет 57 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Виктор Матяж и Алексей Миронов, а резервным арбитром отработает Олег Когут. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Владимиром Новохатним и Александром Афанасьевым. У Деревинского есть опыт проведения матчей с участием «Александрии» – 2 победы, 4 ничьих, 3 поражения, тогда как с «Левый Берегом» он не пересекался.

Ориентировочные составы



«Александрия»: Макаренко – Огарков, Кампуш, Беиратче, Бутко – Булеца, Ващенко, Мишнев – Цара, Кастильо, Ндиага.

«Левый Берег»: Жмурко – Сидней, Коваленко, Самар, Соколов – Банада, Косовский – Шастал, В. Волошин, Диего – Венделл.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.34 для «Александрии» и 3.35 для «Левого Берега». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.