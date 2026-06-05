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Премьер-лига
Александрия
05.06.2026 15:30 - : -
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 05:36 | Обновлено 05 июня 2026, 05:37
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Александрия – Левый Берег. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией переходного поединка Украинской Премьер-лиги

05 июня 2026, 05:36 | Обновлено 05 июня 2026, 05:37
80
0
Александрия – Левый Берег. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия
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В пятницу, 5-го июня, состоится первый переходной поединок Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и киевский «Левый Берег». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 15:30.

Команда Владимира Шарана по итогам сезона спаслась исключительно чудом, имя которому – руководство львовского «Руха» и его решение снять команду со следующего розыгрыша УПЛ. Поэтому для «полиграфов» кампания по собственному спасению еще не завершилась, и теперь предстоит оставить «Левый Берег» во главе с опытным Александром Рябоконем в Первой Лиге, которую амбиции и структура «аистов», кажется, уже переросли.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Левый Берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.34 для «Александрии» и 3.35 для «Левого Берега». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Александрия
5 июня 2026 -
15:30
Левый Берег
Ничья 3.29 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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