В пятницу, 5-го июня, состоится первый переходной поединок Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и киевский «Левый Берег». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 15:30.

Команда Владимира Шарана по итогам сезона спаслась исключительно чудом, имя которому – руководство львовского «Руха» и его решение снять команду со следующего розыгрыша УПЛ. Поэтому для «полиграфов» кампания по собственному спасению еще не завершилась, и теперь предстоит оставить «Левый Берег» во главе с опытным Александром Рябоконем в Первой Лиге, которую амбиции и структура «аистов», кажется, уже переросли.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Левый Берег», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.34 для «Александрии» и 3.35 для «Левого Берега». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.