Сборная вышла в финал ЧЕ, трансфер Зубкова, золото Левченко, дебют в ЛН

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 июня.

1A. Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии

Сине-желтые сыграют в финале ЧЕ по мини-футболу в Братиславе

1B. Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу

4 июня в Братиславе в решающем матче сыграют Украина и Азербайджан

1C. Венгрия – Украина – 1:5. Невероятный футбол в полуфинале ЧЕ! Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата Европы 2026 по мини-футболу

2A. Италия минимально обыграла Люксембург. Скуадру Адзурру на ЧМ не увидим

Единственный гол забил Франческо Эспозито на 49-й минуте

2B. Фиаско оранжевых. Сборная Нидерландов дома уступила команде из Африки

Единственный в матче гол для Алжира забил Анис Хадж-Мусса

2C. Спарринг-триллер. Польша спасла игру против Нигерии на 90+5 минуте

Зрители в Варшаве увидели яркий товарищеский матч

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Греции объявил о трансфере Александра Зубкова

Вингер сборной Украины договорился о сотрудничестве с АЕК Афины

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи оформил трансфер форварда Ман Юнайтед

Расмус Хойлунд подписал контракт в Наполи на полноценной основе

3C. Флорентино Перес назвал имя нового главного тренера Реала. Есть условие

Жозе Моуриньо возглавит команду, если Перес выиграет президентские выборы

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с опытным хавбеком

Владислав Калитвинцев покинул харьковскую команду

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 распрощался с известным футболистом

Вячеслав Чурко получил статус свободного агента

5A. ВИДЕО. Сборная Украины провела открытую тренировку и встречу с фанатами

Мероприятие для болельщиков состоялось во Львове на стадионе СКИФ

5B. Матч Украина U-18 с Финляндией U-18 неожиданно перенесен. Что случилось?

Сильный ливень испортил газон на стадионе в хорватском Прететинце

6A. Призеры Олимпиады оказались не по зубам. Украина дебютировала в Лиге наций

Подопечные Якуба Глушака уступили с сухим счетом сборной США

6B. Украина дебютирует в женской ЛН по волейболу. Состав, соперники и задачи

Команда готовится к историческому старту на турнире

7A. Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026

Арина проиграла Шнайдер, Хвалиньская выбила Калинскую

7B. Определены полуфиналисты Ролан Гаррос в мужском одиночном разряде

Арнальди сыграет с Коболли, Зверев встретится с Меншиком

8. Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку

Украинская спортсменка взяла планку на высоте 1.97 метра

9. Финал НБА. Начало новой династии Сперс или конец страданий фанатов Никс

Превью финальной серии плей-офф сезона НБА

10. ЧМ-2026. Группа В: хозяева, нестареющий Джеко и швейцарские фавориты

В этом квартете сойдутся сборные Канады, Боснии, Катара и Швейцарии