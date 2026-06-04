Сборная вышла в финал ЧЕ, трансфер Зубкова, золото Левченко, дебют в ЛН
Главные новости за 3 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 3 июня.
1A. Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Сине-желтые сыграют в финале ЧЕ по мини-футболу в Братиславе
1B. Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
4 июня в Братиславе в решающем матче сыграют Украина и Азербайджан
1C. Венгрия – Украина – 1:5. Невероятный футбол в полуфинале ЧЕ! Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала чемпионата Европы 2026 по мини-футболу
2A. Италия минимально обыграла Люксембург. Скуадру Адзурру на ЧМ не увидим
Единственный гол забил Франческо Эспозито на 49-й минуте
2B. Фиаско оранжевых. Сборная Нидерландов дома уступила команде из Африки
Единственный в матче гол для Алжира забил Анис Хадж-Мусса
2C. Спарринг-триллер. Польша спасла игру против Нигерии на 90+5 минуте
Зрители в Варшаве увидели яркий товарищеский матч
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Греции объявил о трансфере Александра Зубкова
Вингер сборной Украины договорился о сотрудничестве с АЕК Афины
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи оформил трансфер форварда Ман Юнайтед
Расмус Хойлунд подписал контракт в Наполи на полноценной основе
3C. Флорентино Перес назвал имя нового главного тренера Реала. Есть условие
Жозе Моуриньо возглавит команду, если Перес выиграет президентские выборы
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с опытным хавбеком
Владислав Калитвинцев покинул харьковскую команду
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 распрощался с известным футболистом
Вячеслав Чурко получил статус свободного агента
5A. ВИДЕО. Сборная Украины провела открытую тренировку и встречу с фанатами
Мероприятие для болельщиков состоялось во Львове на стадионе СКИФ
5B. Матч Украина U-18 с Финляндией U-18 неожиданно перенесен. Что случилось?
Сильный ливень испортил газон на стадионе в хорватском Прететинце
6A. Призеры Олимпиады оказались не по зубам. Украина дебютировала в Лиге наций
Подопечные Якуба Глушака уступили с сухим счетом сборной США
6B. Украина дебютирует в женской ЛН по волейболу. Состав, соперники и задачи
Команда готовится к историческому старту на турнире
7A. Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026
Арина проиграла Шнайдер, Хвалиньская выбила Калинскую
7B. Определены полуфиналисты Ролан Гаррос в мужском одиночном разряде
Арнальди сыграет с Коболли, Зверев встретится с Меншиком
8. Прыжки в высоту. Юлия Левченко выиграла соревнования в финском Турку
Украинская спортсменка взяла планку на высоте 1.97 метра
9. Финал НБА. Начало новой династии Сперс или конец страданий фанатов Никс
Превью финальной серии плей-офф сезона НБА
10. ЧМ-2026. Группа В: хозяева, нестареющий Джеко и швейцарские фавориты
В этом квартете сойдутся сборные Канады, Боснии, Катара и Швейцарии
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