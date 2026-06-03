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Греция
03 июня 2026, 16:37 | Обновлено 03 июня 2026, 16:58
2344
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ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Греции объявил о трансфере Александра Зубкова

Вингер сборной Украины договорился о сотрудничестве с футбольным клубом АЕК Афины

03 июня 2026, 16:37 | Обновлено 03 июня 2026, 16:58
2344
4 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Греции объявил о трансфере Александра Зубкова
ФК АЕК Афины. Александр Зубков
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Чемпион Греции и учасник Лиги чемпионов – АЕК Афины – официально объявил о трансфере вингера сборной Украины Александра Зубкова.

С февраля 2025 года украинец защищал цвета турецкого «Трабзонспора», в составе которого провел 57 матчей, забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.

Представитель Суперлиги получит четыре миллиона евро и бонусы, которые прописаны в контракте. Стороны договорились о сотрудничестве на четыре года.

В нынешнем сезоне АЕК занял первое место в турнирной таблице чемпионата Греции, опередив «Олимпиакос» на шесть баллов.

Клуб из Афин завоевал путевку в Лигу чемпионов 2026/27 и начнет свой путь в еврокубках с четвертого квалификационного раунда.

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чемпионат Греции по футболу АЕК Афины чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков трансферы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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Комментарии 5
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Участь в ЛЧ це круто, що сказати. Аби не було приколів по виплаті зп, як це бувало у греческіх командах.
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+2
Успіхів, Олександре! 
Взагалі напевно насипали йому там овер добре, бо інакше сенсу в такому переході мало. Трабзон теж у ЛЧ, та й прижився там вже
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Але і Трабзонспор♥️💙 не забуваємо. З Батаговим, Маліною + може ще і Циганковим. Може після переходу туди Віктора пан Falko і інші динамівці більше не ображатимуть той клуб😇
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0
АЄК додається до списку, команд, за якими ми слідкуватимемо!🤩
Удачі і успіхів Зубкову🇺🇦 в стародавніх величних Афінах!
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0
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