ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Греции объявил о трансфере Александра Зубкова
Вингер сборной Украины договорился о сотрудничестве с футбольным клубом АЕК Афины
Чемпион Греции и учасник Лиги чемпионов – АЕК Афины – официально объявил о трансфере вингера сборной Украины Александра Зубкова.
С февраля 2025 года украинец защищал цвета турецкого «Трабзонспора», в составе которого провел 57 матчей, забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.
Представитель Суперлиги получит четыре миллиона евро и бонусы, которые прописаны в контракте. Стороны договорились о сотрудничестве на четыре года.
В нынешнем сезоне АЕК занял первое место в турнирной таблице чемпионата Греции, опередив «Олимпиакос» на шесть баллов.
Клуб из Афин завоевал путевку в Лигу чемпионов 2026/27 и начнет свой путь в еврокубках с четвертого квалификационного раунда.
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Элина пожелала Марте удачи
Взагалі напевно насипали йому там овер добре, бо інакше сенсу в такому переході мало. Трабзон теж у ЛЧ, та й прижився там вже
Удачі і успіхів Зубкову🇺🇦 в стародавніх величних Афінах!