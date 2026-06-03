ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Греции объявил о трансфере Александра Зубкова

Чемпион Греции и учасник Лиги чемпионов – АЕК Афины – официально объявил о трансфере вингера сборной Украины Александра Зубкова.

С февраля 2025 года украинец защищал цвета турецкого «Трабзонспора», в составе которого провел 57 матчей, забил 12 голов и отдал 16 результативных передач.

Представитель Суперлиги получит четыре миллиона евро и бонусы, которые прописаны в контракте. Стороны договорились о сотрудничестве на четыре года.

В нынешнем сезоне АЕК занял первое место в турнирной таблице чемпионата Греции, опередив «Олимпиакос» на шесть баллов.

Клуб из Афин завоевал путевку в Лигу чемпионов 2026/27 и начнет свой путь в еврокубках с четвертого квалификационного раунда.