Украина. Премьер лига02 июня 2026, 16:45 | Обновлено 02 июня 2026, 17:10
1597
3
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с опытным хавбеком
Калитвинцев покидает харьковскую команду
Клуб УПЛ Металлист 1925 на официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника Владислава Калитвинцева, который становится свободным агентом.
33-летний игрок выступал за харьковскую команду два сезона. За это время провел 46 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
Калитвинцев ранее выступал за Динамо, Черноморец, Слован, Зарю, Десну, Александрию и другие команды.
Провел 26 матчей за молодежную сборную Украины.
Комментарии 3
Нам дырявые не нужны в команде!
