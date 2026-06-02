ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 попрощался с опытным хавбеком

Клуб УПЛ Металлист 1925 на официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника Владислава Калитвинцева, который становится свободным агентом.

33-летний игрок выступал за харьковскую команду два сезона. За это время провел 46 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Калитвинцев ранее выступал за Динамо, Черноморец, Слован, Зарю, Десну, Александрию и другие команды.

Провел 26 матчей за молодежную сборную Украины.