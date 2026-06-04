Определены полуфиналисты на Ролан Гаррос в мужском одиночном разряде
Маттео Арнальди сыграет с Флавио Коболли, Александр Зверев встретится с Якубом Меншиком
3 июня завершились поединки 1/4 финала в верхней части сетки на Открытом чемпионате Франции.
Итальянец Маттео Берретини (ATP 105) не сумел доиграть поединок против соотечетсвенника Маттео Арнальди (ATP 104) из-за травмы.
В полуфинале Арнальди встретится с еще одним соотечественником Флавио Коболли (ATP 14), который одолел четвертого сеяного Феликса Оже-Альяссима (ATP 6) в четырех сетах.
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2 июня состоялись четвертьфинальные поединки в нижней части сетки.
Второй сеяный Александр Зверев (ATP 3) одолел испанца Рафаэля Ходара (ATP 29) в трех партиях и в полуфинале встретится с представителем Чехии Якубом Меншиком (ATP 27), который переиграл бразильца Жоау Фонсеку (ATP 30) в трех сетах.
Ролан Гаррос 2026. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Рафаэль Ходар [27] – Александр Зверев [2] – 6:7 (3:7), 1:6, 3:6
Якуб Меншик [26] – Жоау Фонсека [28] – 6:4, 6:3, 7:6 (7:3)
Нижняя часть сетки
Феликс Оже-Альяссим [4] – Флавио Коболли [10] – 6:4, 4:6, 4:6, 4:6
Маттео Берреттини – Маттео Арнальди – 5:7, 2:5 (RET. Берреттини)
Ролан Гаррос 2026. Пары 1/2 финала
Якуб Меншик [26] – Александр Зверев [2]
Маттео Арнальди – Флавио Коболли [10]
Видеообзор матча Рафаэль Ходар – Александр Зверев
Видеообзор матча Якуб Меншик – Жоау Фонсека
Видеообзор матча Феликс Оже-Альяссим – Флавио Коболли
Видеообзор матча Маттео Берреттини – Маттео Арнальди
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