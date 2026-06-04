Определены полуфиналисты на Ролан Гаррос в мужском одиночном разряде

3 июня завершились поединки 1/4 финала в верхней части сетки на Открытом чемпионате Франции.

Итальянец Маттео Берретини (ATP 105) не сумел доиграть поединок против соотечетсвенника Маттео Арнальди (ATP 104) из-за травмы.

В полуфинале Арнальди встретится с еще одним соотечественником Флавио Коболли (ATP 14), который одолел четвертого сеяного Феликса Оже-Альяссима (ATP 6) в четырех сетах.

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2 июня состоялись четвертьфинальные поединки в нижней части сетки.

Второй сеяный Александр Зверев (ATP 3) одолел испанца Рафаэля Ходара (ATP 29) в трех партиях и в полуфинале встретится с представителем Чехии Якубом Меншиком (ATP 27), который переиграл бразильца Жоау Фонсеку (ATP 30) в трех сетах.

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Ролан Гаррос 2026. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Рафаэль Ходар [27] – Александр Зверев [2] – 6:7 (3:7), 1:6, 3:6

Якуб Меншик [26] – Жоау Фонсека [28] – 6:4, 6:3, 7:6 (7:3)

Нижняя часть сетки

Феликс Оже-Альяссим [4] – Флавио Коболли [10] – 6:4, 4:6, 4:6, 4:6

Маттео Берреттини – Маттео Арнальди – 5:7, 2:5 (RET. Берреттини)

Ролан Гаррос 2026. Пары 1/2 финала



Якуб Меншик [26] – Александр Зверев [2]

Маттео Арнальди – Флавио Коболли [10]

Видеообзор матча Рафаэль Ходар – Александр Зверев

Видеообзор матча Якуб Меншик – Жоау Фонсека

Видеообзор матча Феликс Оже-Альяссим – Флавио Коболли

Видеообзор матча Маттео Берреттини – Маттео Арнальди