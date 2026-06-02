Зверев обыграл испанца и вышел в полуфинал Ролан Гаррос
Немец одолел Рафаэля Ходара в трех сетах
Второй сеяный Александр Зверев (ATP 3) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2026.
Звёрёв обыграл испанца Рафаэля Ходара (ATP 29) в трёх сетах за 2 часа 28 минут – 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.
Это была первая очная встреча соперников.
Зверев стал первым игроком, рожденным после 1990 года, который дошел до пяти полуфиналов в мужском одиночном разряде на одном турнире Grand Slam.
В 1/2 финала Зверев сыграет с победителем поединка Якуб Меншик – Жоау Фонсека.
Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала
Рафаэль Ходар [27] – Александр Зверев [2] – 6:7 (3:7), 1:6, 3:6
5 - Alexander Zverev has reached a fifth semi-final at Roland Garros, becoming the first player born since 1990 to reach five Men’s Singles semi-finals at a single Grand Slam event. Grind.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/Vx5bTRHUga— OptaAce (@OptaAce) June 2, 2026
