Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 июня 2026, 18:25 | Обновлено 02 июня 2026, 18:40
Зверев обыграл испанца и вышел в полуфинал Ролан Гаррос

Немец одолел Рафаэля Ходара в трех сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Второй сеяный Александр Зверев (ATP 3) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2026.

Звёрёв обыграл испанца Рафаэля Ходара (ATP 29) в трёх сетах за 2 часа 28 минут – 7:6 (7:3), 6:1, 6:3.

Это была первая очная встреча соперников.

Зверев стал первым игроком, рожденным после 1990 года, который дошел до пяти полуфиналов в мужском одиночном разряде на одном турнире Grand Slam.

В 1/2 финала Зверев сыграет с победителем поединка Якуб Меншик – Жоау Фонсека.

Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала

Рафаэль Ходар [27] – Александр Зверев [2] – 6:7 (3:7), 1:6, 3:6

Дивлячись, як усі без винятку суперники Звєрєва безжально виснажують себе багатогодинними матчами, я з кінця минулого тижня все більше вірю в його перемогу на турнірі. Як це не прикро, завадити німцю з кодексом поведінки генетичного кацапа може лише диво.
Іспанське диво не спрацювало. Будемо сподіватися на бразильське)
