Итальянец выбил четвертого сеяного и вышел в полуфинал Ролан Гаррос

Итальянский теннисист Флавио Коболли (ATP 14) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2026.

Коболли одолел четвертого сеяного Феликса Оже-Альяссима (ATP 6) в четырех сетах за 3 часа и 26 минут – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Счет очных встреч игроковов – 3:0 в пользу итальянца.

Для Коболли это первый полуфинал в карьере на уровне мейджора.

Итальянец одержал четвертую победу над игроком топ-10 в карьере (все победы на грунте). Коболли также обыгрывал Хольгера Руне, Александра Зверева и Даниила Медведева.

В полуфинальном матче Флавио сыграет с победителем поединка Маттео Берреттини – Маттео Арнальди.

Ролан Гаррос 2026. Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим [4] – Флавио Коболли [10] – 6:4, 4:6, 4:6, 4:6

Фотогалерея матча