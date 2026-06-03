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  4. Итальянец выбил четвертого сеяного и вышел в полуфинал Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
03 июня 2026, 20:36 | Обновлено 03 июня 2026, 20:52
878
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Итальянец выбил четвертого сеяного и вышел в полуфинал Ролан Гаррос

Флавио Коболли обыграл Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинальном матче

03 июня 2026, 20:36 | Обновлено 03 июня 2026, 20:52
878
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Итальянец выбил четвертого сеяного и вышел в полуфинал Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Флавио Коболли
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Итальянский теннисист Флавио Коболли (ATP 14) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2026.

Коболли одолел четвертого сеяного Феликса Оже-Альяссима (ATP 6) в четырех сетах за 3 часа и 26 минут – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Счет очных встреч игроковов – 3:0 в пользу итальянца.

Для Коболли это первый полуфинал в карьере на уровне мейджора.

Итальянец одержал четвертую победу над игроком топ-10 в карьере (все победы на грунте). Коболли также обыгрывал Хольгера Руне, Александра Зверева и Даниила Медведева.

В полуфинальном матче Флавио сыграет с победителем поединка Маттео Берреттини – Маттео Арнальди.

Ролан Гаррос 2026. Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим [4] – Флавио Коболли [10] – 6:4, 4:6, 4:6, 4:6

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 4
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Якщо б до початку турніру хтось сказав, що з верхньої частини сітки у фінал вийде італієць - навряд чи це когось здивувало б. Але якщо сказати, що це може бути хто завгодно , але точно не Сіннер - ця людина вважалась би божевільною) Флавіо як гравець трохи примітивний і якщо б канадець не був би чокером, по грі в нього було все щоб перемагати. If if if, як казала легенда. Зараз Флавіо має більше шансів чим Берретіні та Арналді в фіналі й такі шанси даються в житті рідко. Тому удачі
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Феликс такой, что мог кисочкина унизить в финале
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