Итальянец выбил четвертого сеяного и вышел в полуфинал Ролан Гаррос
Флавио Коболли обыграл Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинальном матче
Итальянский теннисист Флавио Коболли (ATP 14) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2026.
Коболли одолел четвертого сеяного Феликса Оже-Альяссима (ATP 6) в четырех сетах за 3 часа и 26 минут – 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Счет очных встреч игроковов – 3:0 в пользу итальянца.
Для Коболли это первый полуфинал в карьере на уровне мейджора.
Итальянец одержал четвертую победу над игроком топ-10 в карьере (все победы на грунте). Коболли также обыгрывал Хольгера Руне, Александра Зверева и Даниила Медведева.
В полуфинальном матче Флавио сыграет с победителем поединка Маттео Берреттини – Маттео Арнальди.
Ролан Гаррос 2026. Четвертьфинал
Феликс Оже-Альяссим [4] – Флавио Коболли [10] – 6:4, 4:6, 4:6, 4:6
Фотогалерея матча
1 - Along with achieving his maiden Men's Singles SF at a Grand Slam, with Flavio Cobolli's victory, two Italians will now meet in the SF at a Grand Slam event for the first time in the Open Era. Derby.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/l0q6iLSdCm— OptaAce (@OptaAce) June 3, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В клубе будут изучать каталонский язык
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua