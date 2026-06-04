Матч 1/4 финала на РГ завершился досрочно. Итальянец снялся из-за травмы

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (ATP 105) досрочно завершил выступление на Открытом чемпионате Франции из-за травмы.

В четвертьфинальном матче Берреттини вышел на корт против соотечественника Маттео Арнальди (ATP 104). Во втором сете при счете 2:5 Берреттини не смог продолжить борьбу из-за травмы.

На Ролан Гаррос Берреттини успел одержать победы над Мартоном Фучовичом, Артуром Риндеркнешем, Франсиско Комесана и Хуаном Мануэлем Черундоло.

Для Арнальди это четвертый полуфинал в карьере на уровне Тура и первый на Grand Slam.

В полуфинальном поединке Арнальди сыграет с другим соотечественником Флавио Коболли.

Ролан Гаррос 2026. Четвертьфинал

Маттео Берреттини – Маттео Арнальди – 5:7, 2:5 (RET. Берреттини)

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