Матч 1/4 финала на РГ завершился досрочно. Итальянец снялся из-за травмы
Маттео Берреттини не сумел доиграть поединок против Маттео Арнальди из-за травмы
Итальянский теннисист Маттео Берреттини (ATP 105) досрочно завершил выступление на Открытом чемпионате Франции из-за травмы.
В четвертьфинальном матче Берреттини вышел на корт против соотечественника Маттео Арнальди (ATP 104). Во втором сете при счете 2:5 Берреттини не смог продолжить борьбу из-за травмы.
На Ролан Гаррос Берреттини успел одержать победы над Мартоном Фучовичом, Артуром Риндеркнешем, Франсиско Комесана и Хуаном Мануэлем Черундоло.
Для Арнальди это четвертый полуфинал в карьере на уровне Тура и первый на Grand Slam.
В полуфинальном поединке Арнальди сыграет с другим соотечественником Флавио Коболли.
Ролан Гаррос 2026. Четвертьфинал
Маттео Берреттини – Маттео Арнальди – 5:7, 2:5 (RET. Берреттини)
Фотогалерея матча
💔 No se puede creeer lo de Berrettini... durísima imagen— Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 3, 2026
😥 Su 'box' le dice que pare, pero él quiere seguir hasta el final#RolandGarros pic.twitter.com/2CVx5krLGW
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