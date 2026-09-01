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US Open
01 сентября 2026, 02:13 | Обновлено 01 сентября 2026, 02:15
85
0

Последняя битва на турнирах GS. Вавринка завершил выступления на US Open

Стэн уступил Маттео Берретини в трех сетах и покинул американский мейджор

01 сентября 2026, 02:13 | Обновлено 01 сентября 2026, 02:15
85
0
Последняя битва на турнирах GS. Вавринка завершил выступления на US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка
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41-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (ATP 109) в последний раз сыграл на Открытом чемпионате США.

Вавринка уступил итальянцу Маттео Берреттини ( ATP 51) в трех сетах за 2 часа и 47 минут – 6:7 (4:7), 6:7 (3:7), 0:6.

Счет очных встреч теннисистов – 2:1 в пользу Берреттини.

Изначально организаторы US Open не предоставили швейцарцу wild card, но из-за снятия американского теннисиста Патрика Кипсона, Стэн все-таки получил приглашение в основную сетку мейджора.

Вавринка становился чемпионом американского мейджора в 2016 году. В финальном поединке он обыграл, на тот момент, первую ракетку мира, легендарного серба Новака Джоковича. Победа в Нью-Йорке принесла Вавринке третий титул Grand Slam в карьере. Во всех трех финалах мейджоров он побеждал действующих первых ракеток мира (Рафаэля Надаля на Aus Open-2014 и Новака Джоковича на Ролан Гаррос-2015 и US Open-2016).

Швейцарец выступал в основной сетке Открытого чемпионата США 17 раз за карьеру. На его счету 46 побед и 17 поражений.

Стэн завершит карьеру по итогам 2026 года. Прощальный матч Вавринки под названием «One Last Backhand» состоится 19 декабря в Женеве. На этом мероприятии примут участие легенды тенниса: Роджер Федерер, Энди Маррей и Гаэль Монфис.

Берретини во втором раунде американского мейджора встретится с Мариано Навоне, который сенсационно обыграл Новака Джоковича на старте турнира.

US Open 2026. Хард, 1/64 финала

Маттео Берреттини Стэн Вавринка [WC] – 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), 6:0

Фотогалерея матча

Инфографика

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US Open 2026 Стэн Вавринка Маттео Берреттини
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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