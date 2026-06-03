Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Обидчик Джоковича проиграл чеху на пути к полуфиналу Ролан Гаррос
ATP
03 июня 2026, 00:23 | Обновлено 03 июня 2026, 00:41
141
2

Обидчик Джоковича проиграл чеху на пути к полуфиналу Ролан Гаррос

Жоау Фонсека уступил Якубу Меншику в четвертьфинальном матче в трех сетах

03 июня 2026, 00:23 | Обновлено 03 июня 2026, 00:41
141
2 Comments
Обидчик Джоковича проиграл чеху на пути к полуфиналу Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

Бразильский теннисист Жоау Фонсека (ATP 30) завершил выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

Фонсека уступил представителю Чехии Якубу Меншику (ATP 27) в трех сетах за 2 часа и 47 минут – 4:6, 3:6, 6:7 (3:7).

Счет очных встреч соперников – 1:1.

Для чеха это дебютный полуфинал на турнирах Grand Slam.

Меншик стал самым молодым (20 лет и 265 дней) представителем Чехии в Открытой Эре, который вышел в полуфинал мейджора, обогнав по этому показателю Ивана Лендла (21 год и 79 дней).

В полуфинальном матче Якуб сыграет со вторым сеяным Александром Зверевым.

Ролан Гаррос 2026. Четвертьфинал

Якуб Меншик [26] – Жоау Фонсека [28] – 6:4, 6:3, 7:6 (7:3)

Фотогалерея матча

По теме:
Андреева высказалась о предстоящем матче с Костюк в полуфинале Ролан Гаррос
Проклятие Элины. Свитолина установила печальный антирекорд Ролан Гаррос
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Якуб Меншик Жоау Фонсека Ролан Гаррос 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Футбол | 02 июня 2026, 21:29 19
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба

Матвей может перейти в «Милан»

ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
Футбол | 02 июня 2026, 06:23 3
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала

Четвертьфинальный матч между Грузией и Украиной начнется 2 июня в 20:00

Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Бокс | 02.06.2026, 04:44
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
КОСТЮК: «За 4 года они ясно показали, на чьей они стороне. Это их бремя»
Теннис | 02.06.2026, 20:53
КОСТЮК: «За 4 года они ясно показали, на чьей они стороне. Это их бремя»
КОСТЮК: «За 4 года они ясно показали, на чьей они стороне. Это их бремя»
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Футбол | 02.06.2026, 08:16
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Так навіть краще, чехи нам всіляко ближчі за бразильців. І те, що впорався у трьох сетах, теж добре - залишиться більше сил на півфінал. 
Правда, емоції з Меншика, як типового представника чеської школи тенісу, вичавити важче ніж з каменя, тож орги точно не зраділи. Таку картинку продати важко. На відміну від латиноамериканських пристрастей Фонсеки та його торсиди)
Ответить
0
🔥Чудовий матч. Фонсека🇧🇷 теж хороший турнір провів, але сьогодні з перемогою Якуба💪🇨🇿
Тепер чех головна надія турніру, і бажаємо йому зіграти з "німцем" також неймовірно!
Ответить
0
Популярные новости
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 20
Футбол
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
01.06.2026, 08:25 5
Бокс
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
02.06.2026, 15:20 103
Теннис
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
Французский журналист: «Я этого не понимаю, но Забарный сам это увидел»
01.06.2026, 22:08 3
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
01.06.2026, 07:35 5
Футбол
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
01.06.2026, 20:39 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем