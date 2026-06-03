Обидчик Джоковича проиграл чеху на пути к полуфиналу Ролан Гаррос
Жоау Фонсека уступил Якубу Меншику в четвертьфинальном матче в трех сетах
Бразильский теннисист Жоау Фонсека (ATP 30) завершил выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.
Фонсека уступил представителю Чехии Якубу Меншику (ATP 27) в трех сетах за 2 часа и 47 минут – 4:6, 3:6, 6:7 (3:7).
Счет очных встреч соперников – 1:1.
Для чеха это дебютный полуфинал на турнирах Grand Slam.
Меншик стал самым молодым (20 лет и 265 дней) представителем Чехии в Открытой Эре, который вышел в полуфинал мейджора, обогнав по этому показателю Ивана Лендла (21 год и 79 дней).
В полуфинальном матче Якуб сыграет со вторым сеяным Александром Зверевым.
Ролан Гаррос 2026. Четвертьфинал
Якуб Меншик [26] – Жоау Фонсека [28] – 6:4, 6:3, 7:6 (7:3)
Фотогалерея матча
20, 265 - Jakub Mensik (20y 265d at tournament start) has become the youngest Czech player in the Open Era to reach a Men’s Singles semi-final at a Grand Slam, surpassing Ivan Lendl (21y 79d) at Roland Garros in 1981. Historic.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/GFKKLhaYK2— OptaAce (@OptaAce) June 2, 2026
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Правда, емоції з Меншика, як типового представника чеської школи тенісу, вичавити важче ніж з каменя, тож орги точно не зраділи. Таку картинку продати важко. На відміну від латиноамериканських пристрастей Фонсеки та його торсиди)
Тепер чех головна надія турніру, і бажаємо йому зіграти з "німцем" також неймовірно!