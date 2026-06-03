ОФИЦИАЛЬНО. Наполи оформил трансфер форварда МЮ

Клуб чемпионата Италии Наполи на официальном сайте сообщил о полноценном переходе форварда Манчестер Юнайтед Расмуса Хойлунда, который провел сезон в неаполитанской команде на правах аренды.

23-летний футболист не сумел заиграть в МЮ после перехода из Аталанты за 64 миллиона фунтов, однако возвращение в Италию помогло вернуть хорошую форму.

Хойлунд забил 16 голов и сделал 8 результативных передач в 44 матчах.

Трансфер оценивается в 44 миллиона евро.