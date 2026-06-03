ОФИЦИАЛЬНО. Наполи оформил трансфер форварда МЮ
Хойлунд на полноценной основе перешел в Наполи
Клуб чемпионата Италии Наполи на официальном сайте сообщил о полноценном переходе форварда Манчестер Юнайтед Расмуса Хойлунда, который провел сезон в неаполитанской команде на правах аренды.
23-летний футболист не сумел заиграть в МЮ после перехода из Аталанты за 64 миллиона фунтов, однако возвращение в Италию помогло вернуть хорошую форму.
Хойлунд забил 16 голов и сделал 8 результативных передач в 44 матчах.
Трансфер оценивается в 44 миллиона евро.
Nuovi sogni da inseguire— Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 3, 2026
Rasmus è completamente azzurro 👉 https://t.co/NybuG0uMTM
💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/UXb2LY7WCh
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