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Италия
03 июня 2026, 14:26 | Обновлено 03 июня 2026, 14:35
448
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ОФИЦИАЛЬНО. Наполи оформил трансфер форварда МЮ

Хойлунд на полноценной основе перешел в Наполи

03 июня 2026, 14:26 | Обновлено 03 июня 2026, 14:35
448
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ОФИЦИАЛЬНО. Наполи оформил трансфер форварда МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Расмус Хойлунд

Клуб чемпионата Италии Наполи на официальном сайте сообщил о полноценном переходе форварда Манчестер Юнайтед Расмуса Хойлунда, который провел сезон в неаполитанской команде на правах аренды.

23-летний футболист не сумел заиграть в МЮ после перехода из Аталанты за 64 миллиона фунтов, однако возвращение в Италию помогло вернуть хорошую форму.

Хойлунд забил 16 голов и сделал 8 результативных передач в 44 матчах.

Трансфер оценивается в 44 миллиона евро.

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Наполи Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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