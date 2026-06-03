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  4. Флорентино Перес назвал имя нового главного тренера Реала. Есть условие
Испания
03 июня 2026, 23:22 |
1297
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Флорентино Перес назвал имя нового главного тренера Реала. Есть условие

Жозе Моуриньо возглавит королевский клуб, если Перес выиграет президентские выборы

03 июня 2026, 23:22 |
1297
1 Comments
Флорентино Перес назвал имя нового главного тренера Реала. Есть условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объявил, что португальский специалист Жозе Моуринью, который в настоящее время работает в лиссабонской «Бенфике», возглавит королевский клуб.

При этом отмечается, что это произойдет только в случае победы Переса на внеочередных президентских выборах в «Реале».

Жозе Моуринью уже работал в мадридском «Реале» в 2010–2013 годах.

Предыдущим главным тренером «сливочных» был Альваро Арбелоа. Под его руководством «Реал» финишировал на 2-м месте в турнирной таблице Ла Лиги 2025/26, набрав 86 очков в 38 матчах чемпионата Испании. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.

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Бенфика Жозе Моуриньо чемпионат Испании по футболу чемпионат Португалии по футболу Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига Флорентино Перес
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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А реально, хто б ще рік тому міг би такий поворот уявити??
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