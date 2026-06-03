Флорентино Перес назвал имя нового главного тренера Реала. Есть условие
Жозе Моуриньо возглавит королевский клуб, если Перес выиграет президентские выборы
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес объявил, что португальский специалист Жозе Моуринью, который в настоящее время работает в лиссабонской «Бенфике», возглавит королевский клуб.
При этом отмечается, что это произойдет только в случае победы Переса на внеочередных президентских выборах в «Реале».
Жозе Моуринью уже работал в мадридском «Реале» в 2010–2013 годах.
Предыдущим главным тренером «сливочных» был Альваро Арбелоа. Под его руководством «Реал» финишировал на 2-м месте в турнирной таблице Ла Лиги 2025/26, набрав 86 очков в 38 матчах чемпионата Испании. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.
MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M— Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026
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