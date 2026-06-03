Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026
Арина проиграла Шнайдер, Хвалиньская выбила Калинскую, Костюк сыграет с Андреевой
На Открытом чемпионате Франции 2026 определены обе полуфинальные пары в женском одиночном разряде.
Пары 1/2 финала Ролан Гаррос: Диана Шнайдер (WTA 23) – Майя Хвалиньская (Польша, WTA 114), Марта Костюк (Украина, WTА 15) – Мирра Андреева (WTA 8).
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3 июня Шнайдер переиграла в четвертьфинале первую ракетку мира Арину Соболенко, а Хвалиньская выбила Анну Калинскую (WTA 24).
Днем ранее Костюк выиграла украинское дерби у Элины Свитолиной (WTA 7), а Андреева прошла Сорану Кырстю (Румыния, WTA 18).
Оба полуфинальных матча состоятся завтра, 4 июня.
Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Диана Шнайдер [25] – 6:3, 5:7, 0:6
Анна Калинская [22] – Майя Хвалиньска [Q] – 6:7 (3:7), 3:6
Нижняя часть сетки
Элина Свитолина [7] – Марта Костюк [15] – 3:6, 6:2, 2:6
Мирра Андреева [8] – Сорана Кырстя [18] – 6:0, 6:3
Ролан Гаррос 2026. Пары 1/2 финала
Диана Шнайдер [25] –
Марта Костюк [15] – Мирра Андреева [8]
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