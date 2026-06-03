Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026

Днем ранее Костюк выиграла украинское дерби у Элины Свитолиной (WTA 7), а Андреева прошла Сорану Кырстю (Румыния, WTA 18).

3 июня Шнайдер переиграла в четвертьфинале первую ракетку мира Арину Соболенко, а Хвалиньская выбила Анну Калинскую (WTA 24).

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На Открытом чемпионате Франции 2026 определены обе полуфинальные пары в женском одиночном разряде.

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