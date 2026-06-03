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  4. Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026
Ролан Гаррос
03 июня 2026, 18:19 |
2672
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Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026

Арина проиграла Шнайдер, Хвалиньская выбила Калинскую, Костюк сыграет с Андреевой

03 июня 2026, 18:19 |
2672
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Минус Соболенко. Стали известны обе полуфинальные пары Ролан Гаррос 2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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На Открытом чемпионате Франции 2026 определены обе полуфинальные пары в женском одиночном разряде.

Пары 1/2 финала Ролан Гаррос: Диана Шнайдер (WTA 23) – Майя Хвалиньская (Польша, WTA 114), Марта Костюк (Украина, WTА 15) – Мирра Андреева (WTA 8).

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3 июня Шнайдер переиграла в четвертьфинале первую ракетку мира Арину Соболенко, а Хвалиньская выбила Анну Калинскую (WTA 24).

Днем ранее Костюк выиграла украинское дерби у Элины Свитолиной (WTA 7), а Андреева прошла Сорану Кырстю (Румыния, WTA 18).

Оба полуфинальных матча состоятся завтра, 4 июня.

Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Диана Шнайдер [25] – 6:3, 5:7, 0:6
Анна Калинская [22] – Майя Хвалиньска [Q] – 6:7 (3:7), 3:6

Нижняя часть сетки

Элина Свитолина [7] – Марта Костюк [15] – 3:6, 6:2, 2:6
Мирра Андреева [8] – Сорана Кырстя [18] – 6:0, 6:3

Ролан Гаррос 2026. Пары 1/2 финала

Диана Шнайдер [25] – Майя Хвалиньска [Q]
Марта Костюк [15] – Мирра Андреева [8]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Марта - фаворит на титул на разі. Але розслаблятися не час. Треба не втрачати концентрацію. Такого шансу може більше ніколи не буде
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+5
Ну это шанс года точно.Главное не перегореть,по игре шансы огромные. 
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Тепер у букмекерів Марта головний претендент на трофей.
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+3
В Марти третій поспіль передчасний фінал.
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+3
Бля нарешті цього монстра прибрали. Марточко тобі відкриті всі обрії. Не прогав цей шанс, моя ти супернова 
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+2
Супер. бульбокобылу уничтожили!
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