Невероятная Майя! 114-я ракетка наказала Калинскую и вышла в полуфинал РГ

Польская теннисистка Майя Хвалиньска (WTA 114) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2026!

В четвертьфинале полька, которая стартовала в Париже с квалификации, в двух сетах переиграла «нейтральную» Анну Калинскую (WTA 24) за 1 час и 55 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала

Анна Калинская [22] – Майя Хвалиньска (Польша) [Q] – 6:7 (3:7), 3:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Хвалиньска на своем пути к полуфинале РГ-2026, помимо Калинской, также прошла Алис Раме, Кароль Монне, Сюзан Ламенс, Чжэн Циньвень, Элизе Мертенс, Марию Саккари и Диан Парри. Следующей оппоненткой Майи будет либо Арина Соболенко, либо Диана Шнайдер.

Майя впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира Grand Slam. До Ролан Гаррос 2026 ее лучшим результатом на мейджорах был второй круг, до которого она добралась на Уимблдоне-2022.