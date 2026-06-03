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  4. Невероятная Майя! 114-я ракетка наказала Калинскую и вышла в полуфинал РГ
Ролан Гаррос
03 июня 2026, 14:09 | Обновлено 03 июня 2026, 14:14
1804
38

Невероятная Майя! 114-я ракетка наказала Калинскую и вышла в полуфинал РГ

Хвалиньска в двух сетах разобралась с «нейтралкой» и продолжает безумный путь в Париже

03 июня 2026, 14:09 | Обновлено 03 июня 2026, 14:14
1804
38 Comments
Невероятная Майя! 114-я ракетка наказала Калинскую и вышла в полуфинал РГ
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньска

Польская теннисистка Майя Хвалиньска (WTA 114) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2026!

В четвертьфинале полька, которая стартовала в Париже с квалификации, в двух сетах переиграла «нейтральную» Анну Калинскую (WTA 24) за 1 час и 55 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала

Анна Калинская [22] – Майя Хвалиньска (Польша) [Q] – 6:7 (3:7), 3:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Хвалиньска на своем пути к полуфинале РГ-2026, помимо Калинской, также прошла Алис Раме, Кароль Монне, Сюзан Ламенс, Чжэн Циньвень, Элизе Мертенс, Марию Саккари и Диан Парри. Следующей оппоненткой Майи будет либо Арина Соболенко, либо Диана Шнайдер.

Майя впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира Grand Slam. До Ролан Гаррос 2026 ее лучшим результатом на мейджорах был второй круг, до которого она добралась на Уимблдоне-2022.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 39
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Була б в тій частині жеребу Еліна від цих  двух і ще однієї орчихи , і мокрого місця не залишилося б. Нажаль попала на Марту. 
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Костюк-Хвалінська фінал мрії
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Вітання милій польці Майї Хвалінській. Її гра на цьому турнірі зачарувала всіх.
Мене також дуже тішить, що місто Домброва-Гурніча, в якому вона виросла, було майже двісті років до кінця 20 століття одним з центрів видобутку кам'яного вугілля у Верхньосілезькому басейні. Dąbrowa Górnicza дослівно як Дубрава Гірнича 😇
Тому, шахтарсько-польський характер🔥
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Нова Свьоньек росте?! Молодець, мінус одна кацапка!
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Польський аналог Буассон, хоч якась втіха для враженого самолюбства посполитої. Щоправда, проїхались по самолюбству наші, а розплачуватися довелося болотам. Як на мене, ідеальний варіант)
Швидше за все, цей яскравий спалах буде таким же коротким як і у француженки. Не бачу, за рахунок чого Майя могла би надовго затриматись у першій 50-ці. Хоча на траві її теніс теж може бути конкурентоздатним, але скільки тої трави? Але, як би там не було, від нас їй - респект.
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Бувають і такі сюрпизи.
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+3
в лайві з 114 на 49 піднялась
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+3
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Суперово!
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+3
Це друга Радукану. Дивися її гру, ніби нічого супер особливого, близько не ті швидкості та агресія, що були у наших учора, і все одно вона значно легше проходить у той недосяжний більшості півфінал. 
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+2
У неї потужності ще меньше чим у нашої Олійникової ,але вона в 1/2 .Молодець !
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+1
Jazda Maja! )
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+1
Ролан Гарос дарує нам нових зірочок. На минулому Буасонка в півфінал з кваліфікації залетіла, зараз Майка)
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0
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На моє переконання, пройти так далеко Хвалінській допомогло те, що завадило дуже багатьом іншим - спека. Для таких, як наші Олександра та Марта, з їх сформованим в залі силовими тренуваннями м`язовим каркасом, божевільний перший тиждень турніру, проведений на розпеченій сковороді замість корту, став  екстремальним випробуванням. А от для таких як Майка - маленьких, худеньких та витривалих - це був подарунок від долі в боротьбі з першими.
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Взагалі-то поляки не так давно вкотре на всяк випадок нагадали, що вони нам м'яко кажучи не дуже друзі. 
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0
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Оце так) Може ще бульбозавра бахне на куражі?)
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0
Бігус з свинини то класика. З конини ще не робили. Але пуркуа б і не па?
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0
умный теннис, побеждаешь
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0
"покарала" мль...
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-5
А Калинська гарна дівка і більш на наших зовнішністю схожа, бо інші кацапки якісь бульбазаври. 
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-6
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хто це взагалі така? вперше чую таку тенісистку
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-6
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