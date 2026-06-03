Невероятная Майя! 114-я ракетка наказала Калинскую и вышла в полуфинал РГ
Хвалиньска в двух сетах разобралась с «нейтралкой» и продолжает безумный путь в Париже
Польская теннисистка Майя Хвалиньска (WTA 114) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2026!
В четвертьфинале полька, которая стартовала в Париже с квалификации, в двух сетах переиграла «нейтральную» Анну Калинскую (WTA 24) за 1 час и 55 минут.
Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала
Анна Калинская [22] – Майя Хвалиньска (Польша) [Q] – 6:7 (3:7), 3:6
Это было первое очное противостояние соперниц.
Хвалиньска на своем пути к полуфинале РГ-2026, помимо Калинской, также прошла Алис Раме, Кароль Монне, Сюзан Ламенс, Чжэн Циньвень, Элизе Мертенс, Марию Саккари и Диан Парри. Следующей оппоненткой Майи будет либо Арина Соболенко, либо Диана Шнайдер.
Майя впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира Grand Slam. До Ролан Гаррос 2026 ее лучшим результатом на мейджорах был второй круг, до которого она добралась на Уимблдоне-2022.
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Мене також дуже тішить, що місто Домброва-Гурніча, в якому вона виросла, було майже двісті років до кінця 20 століття одним з центрів видобутку кам'яного вугілля у Верхньосілезькому басейні. Dąbrowa Górnicza дослівно як Дубрава Гірнича 😇
Тому, шахтарсько-польський характер🔥
Швидше за все, цей яскравий спалах буде таким же коротким як і у француженки. Не бачу, за рахунок чого Майя могла би надовго затриматись у першій 50-ці. Хоча на траві її теніс теж може бути конкурентоздатним, але скільки тої трави? Але, як би там не було, від нас їй - респект.