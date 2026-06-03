Ролан Гаррос03 июня 2026, 16:45 | Обновлено 03 июня 2026, 17:05
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Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Первая ракетка мира потерпела поражение от Дианы Шнайдер в четвертьфинале мейджора
03 июня 2026, 16:45 | Обновлено 03 июня 2026, 17:05
7328
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Первая ракетка мира Арина Соболенко потерпела поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2026.
Соболенко вылетела с Ролан Гаррос от Дианы Шнайдер (WTA 23). Встреча завершилась за 2 часа и 15 минут.
Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала
Арина Соболенко [1] – Диана Шнайдер [25] – 6:3, 5:7, 0:6
Соболенко вела 5:3 во второй партии и проиграла 10 геймов подряд.
Это было первое очное противостояние соперниц.
Арина не сумела защитить прошлогодний финал. Шнайдер в своем первом полуфинале турнира Grand Slam встретится с Маей Хвалиньской.
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Марта, рідна... Такого шансу на Шолом більше не буде. Вперед! Благаю!
про поразку Бульбазавра на грунті.
Для Мартусі неймовірний шанс!
Ну точно транс!!!🙈
Теперь у Марты два принципиальных противостояния подряд, и откровенно психологически с обеими будет проще чем с Сабаленкой. Если конечно Хвалинская не продолжит феерить.
Хоча цій несподіванці, на мій погляд, сильно посприяв вітер. Та все одно, рівень Шнайдер вкотре доводить потенціал нашої Саші, яка її відчутно перегравала, поки не втомилась. Можна пофантазувати, що могло би бути, якби Сашуні не завадила спека.
Завтра, до речі, теж обіцяють дуже неприємний вітер. Тож, задля збереження нервів Марти та наших, сподіваюся, дощ змусить оргів засунути дах над Шатріє.