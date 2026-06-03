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  4. Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
03 июня 2026, 16:45 | Обновлено 03 июня 2026, 17:05
7328
80

Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос

Первая ракетка мира потерпела поражение от Дианы Шнайдер в четвертьфинале мейджора

03 июня 2026, 16:45 | Обновлено 03 июня 2026, 17:05
7328
80 Comments
Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
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Первая ракетка мира Арина Соболенко потерпела поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2026.

Соболенко вылетела с Ролан Гаррос от Дианы Шнайдер (WTA 23). Встреча завершилась за 2 часа и 15 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала

Арина Соболенко [1] – Диана Шнайдер [25] – 6:3, 5:7, 0:6

Соболенко вела 5:3 во второй партии и проиграла 10 геймов подряд.

Это было первое очное противостояние соперниц.

Арина не сумела защитить прошлогодний финал. Шнайдер в своем первом полуфинале турнира Grand Slam встретится с Маей Хвалиньской.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 80
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Свинидло хоч і виграла в трансбульбозавра але таки спиздила 2 пляшка води Perrier з холодильника в сумку
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+15
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На щасливу доярку дивитись було неприємно, але перекошеною мармизою приниженої бульби - задоволений)
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+12
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Ахаха... Бегемотиха свині всрала)) Такий собі жабогадюкінг) Тепер хай бджілка Майя покарає свиню, а Марта - болотяну страхолюдину і фінал буде цікавим) 
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+12
Уперше рад перемозі цієї матрьошки. Вона набагато легший суперник за це. Гарно матрьошка використала вітер. Маї буде суперважко і з такою суперницею, а ось Марта має усі шанси боротися за титул. Усе в її руках, удачі 
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+10
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Свиня завалила кобилу, буває, але бублик то реально феноменально
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+9
Це сон? 0:6!?!?!?
Марта, рідна... Такого шансу на Шолом більше не буде. Вперед! Благаю!
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+6
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приємна несподівана новина
про поразку Бульбазавра на грунті.
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+5
Вибір між конем та свинею...Марті легше буде здолати товсту.
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Я думал, что у Сабаленки лопнули трусы.
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Нам це вигідно🎉
Для Мартусі неймовірний шанс!
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+4
Главное чтобы вылет трактора не сказался на волнениях Марты теперь.А так шикарная новость, теперь зачехлять возможно двух руснявых до титула,такой титул будет вдвойне приятный.
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+4
свинина несподівано прибрала сабаленку)) тепер Майя та Марта мусять зачистити РГ від подруг.
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+4
Полька перед РГ була 114. Виграла 3 матчі кваліфікації і 5 основної сітки. Це є напевно головною сенсацією турніру
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+3
"Ти меня задалбала, Аріна!" 😂😂😂
Ну точно транс!!!🙈
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+3
Цікаво, який був кеф на півфінальну пару Хвалинська - шнайдер? 100?
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+3
Жіночий тур дуже слабкий.  Не в обіду нашим дівчатам. Але коли оця неврівноважена,ментально слабка кобилиця номер 1 в рейтингу -це смішно. Тупо бере фізухою. 
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+3
Показать Скрыть 5 ответов
Вот это номер! Заглянул на жабогадюкинг во втором сете, думал все решено, а там такой сюрприз.
Теперь у Марты два принципиальных противостояния подряд, и откровенно психологически с обеими будет проще чем с Сабаленкой. Если конечно Хвалинская не продолжит феерить.
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+2
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У Костюк и у Майя хорошие шансы на финал.
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+2
Як то кажуть, виконала брудну роботу😜🎉🥳
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+2
Шок)) Причому абсолютний.
Хоча цій несподіванці, на мій погляд, сильно посприяв вітер. Та все одно, рівень Шнайдер вкотре доводить потенціал нашої Саші, яка її відчутно перегравала, поки не втомилась. Можна пофантазувати, що могло би бути, якби Сашуні не завадила спека.
Завтра, до речі, теж обіцяють дуже неприємний вітер. Тож, задля збереження нервів Марти та наших, сподіваюся, дощ змусить оргів засунути дах над Шатріє.
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+2
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