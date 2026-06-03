Соболенко опозорилась. Определена последняя полуфиналистка Ролан Гаррос

Первая ракетка мира Арина Соболенко потерпела поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции 2026.

Соболенко вылетела с Ролан Гаррос от Дианы Шнайдер (WTA 23). Встреча завершилась за 2 часа и 15 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/4 финала

Арина Соболенко [1] – Диана Шнайдер [25] – 6:3, 5:7, 0:6

Соболенко вела 5:3 во второй партии и проиграла 10 геймов подряд.

Это было первое очное противостояние соперниц.

Арина не сумела защитить прошлогодний финал. Шнайдер в своем первом полуфинале турнира Grand Slam встретится с Маей Хвалиньской.