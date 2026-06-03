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Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 13:26 | Обновлено 03 июня 2026, 14:14
1242
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 отпустил футболиста с опытом игры в УПЛ

Вячеслав Чурко получил статус свободного агента

03 июня 2026, 13:26 | Обновлено 03 июня 2026, 14:14
1242
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 отпустил футболиста с опытом игры в УПЛ
ФК Металлист 1925. Вячеслав Чурко

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил об уходе 33-летнего атакующего полузащитника Вячеслава Чурко.

Срок действия контракта Вячеслава с клубом подошел к концу, поэтому футболист стал свободным агентом.

«Спасибо, Вячеслав, за лидерство, характер, яркие эмоции на поле и преданность «Металлисту 1925» на протяжении этих двух лет», – написала пресс-служба.

Чурко перебрался в харьковский клуб летом 2024 года. За два сезона в «Металлисте 1925» полузащитник отыграл 45 матчей, забил два мяча и отдал три голевых передачи.

На протяжении карьеры Вячеслав выступал за несколько украинских клубов: «Мариуполь», «Колос», «Зарю», «Металлист» и «Говерла». Также футболист успел поиграть за «Фрозиноне» (Италия) и «Мезекевешд» (Венгрия).

«Металлист 1925» по итогам сезона 2025/26 не попал в зону еврокубков: харьковчане финишировали пятыми в УПЛ, имея в активе 51 балл.

Ранее расположение «Металлиста 1925» покинул бывший игрок «Динамо» – Владислав Калитвинцев.

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Металлист 1925 Вячеслав Чурко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига свободный агент
Андрей Витренко Источник: ФК Металлист 1925
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