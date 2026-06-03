ЧМ-2026. Группа В: хозяева, нестареющий Джеко и швейцарские фавориты

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Sport.ua продолжает знакомить своих читателей с командами, вышедшими на Мундиаль. В этот раз – представители квартета В. Очень ровная группа, но швейцарцы все-таки наверняка будут немного «ровнее» остальных. Хотя время покажет, так ли это на самом деле.

КАНАДА

Чтобы попасть на домашний чемпионат мира, «кленовым листьям» не пришлось горбатиться: они, наравне с американцами и мексиканцами, автоматически получили прямую путевку.

Предстоящий мировой форум для сборной Канады будет лишь третьим в ее истории.

Впервые на Мундиаль канадцы пробились в уже далеком 1986 году. Кстати, на том чемпионате Канада попала в одну группу со сборной СССР, составленной на основании киевского «Динамо».

Первый блин для североамериканцев получился комом: три поражения и последнее место в квартете.

Следующего выхода на ЧМ Канаде пришлось ждать долго: целых 36 лет. Однако и на Мундиале в Катаре канадская сборная выступила не лучше, чем на мексиканском первенстве: снова последнее место в группе все с тем же нулем очков.

Возможно, с третьей попытки получится лучше?

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

В апреле позапрошлого года контракт с канадской футбольной федерацией подписал американский специалист Джесси Марш, который на тренерском мостике «кленовых листьев» сменил англичанина Джона Хердмана.

В качестве футболиста Марш всю свою карьеру провел на Родине, успев поиграть лишь в трех профессиональных клубах.

Повесив бутсы на гвоздь, Джесси начал тренерскую карьеру. Сначала в МЛС, а затем и в Европе. «Зальцбург», «Лейпциг» и «Лидс Юнайтед» - вот его главные европейские клубы.

Изначально Марш подписал соглашение с канадской сборной до конца ЧМ-2026, однако недавно переподписал соглашение до ЧМ-2030.

Под руководством Марша сборная Канады на текущий момент провела 29 матчей: 12 побед, столько же поражений и пять ничьих. В канадской футбольной федерации считают, что такой результат – «показатель высокой планки конкурентоспособности».

Игровая схема сборной Канады при Марше – старые добрые 4-4-2.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Нынешнее поколение сборной Канады на Родине называют «золотым». Возможно, это преувеличение, особенно если вспомнить, как «золотые» канадцы сыграли на минувшем Мундиале. Тем не менее, в нынешней сборной есть действительно три-четыре игрока высокого уровня. Очень высокого.

В этой связи необходимо выделить капитана и лучшего бомбардира в истории канадской сборной Джонатана Дэвида. На лицевом счету уроженца американского Бруклина за сборную «кленовых листьев» – 39 мячей. И это – «лишь» в 75 поединках.

К слову, после ЧМ-2026 Дэвид может единолично возглавить список лучших гвардейцев канадского футбола. Для того, чтобы по показателю сыгранных матчей за сборную ему обойти Марка Вотсона, нужно провести еще четыре поединка.

26-летний Дэвид весьма рано засветился в европейском футболе. Сначала он зажигал за «Гент», дальше – за «Лилль». Но вот еще дальше, в «Ювентусе», дела пока что идут так себе.

Заявка

Вратари: Максим Крепо («Орландо Сити»), Оуэн Гудман («Кристал Пэлас»), Дейн Сент-Клэр («Интер Майами»)

Защитники: Моиз Бомбито («Ницца»), Дерек Корнелиус («Марсель»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Люк де Фужероль («Фулхэм»), Алистер Джонстон («Селтик»), Алфи Джонс («Мидлсбро»), Ричи Ларея («Торонто»), Нико Сигур («Хайдук» Сплит), Джоэл Уотерман («Чикаго Файр»)

Полузащитники: Али Ахмед («Норвич»), Тейджон Бьюкенен («Вильярреал»), Матьё Шуаньер («Лос-Анджелес»), Стивен Эуштакиу («Порту»), Марсело Флорес («Тигрес УАНЛ»), Исмаэль Коне («Сассуоло»), Лиам Миллар («Халл Сити»), Джонатан Осорио («Торонто»), Натан Салиба («Андерлехт»), Джейкоб Шаффельбург («Лос-Анджелес»)

Нападающие: Джонатан Дэвид («Ювентус»), Промис Дэвид («Юнион Сент-Жиллуаз»), Кайл Ларин («Мальорка»), Тани Олувасейи («Вильярреал»)

Ориентировочный состав

Расписание матчей

12 июня

Канада – Босния и Герцеговина (22.00 по киевскому времени, «Бимо Филд», Торонто)

19 июня

Канада – Катар (01.00 по киевскому времени, «Би-Си-Плейс», Ванкувер)

24 июня

Швейцария – Канада (22.00 по киевскому времени, «Би-Си-Плейс», Ванкувер)

Прогноз на групповой этап: второе место.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Для «сине-желтой» сборной предстоящий мировой форум станет лишь вторым в ее истории. Первый был не так уж и давно – двенадцать лет назад, на бразильском Мундиале.

Однако выступить успешно на дебютном форуме Джеко и компании не удалось: боснийцы не вышли из группы, заняв итоговое третье место. В соперниках у балканцев были тогда сборные Аргентины, Нигерии и Ирана.

Выход на ЧС-2026 для сборной БиГ – однозначный успех. А еще этот нелегкий путь вполне заслуживает на термин «сквозь тернии – к звездам».

В своей отборочной группе «сине-желтые» финишировали на второй позиции, пропустив вперед Австрию. От австрийцев команда нестареющего Джеко в итоге отстала лишь на два очка, однако, справедливости ради, нужно отметить, что Австрия лидировала в группе на протяжении всего отборочного цикла, победив, кстати, боснийцев на выезде, а балканцы изначально могли претендовать лишь на вторую строчку в таблице, выиграв спор у сборной Румынии незабвенного Мирчи Луческу.

Первым соперником боснийцев в плей-офф стала сборная Уэльса. Ничья в основное и добавочное время, но в серии пенальти победили подопечные Сергея Барбареза.

Они же победили и во второй игре плей-офф, сотворив настоящую сенсацию. Пожалуй, главную сенсацию всей квалификации, обыграв в серии пенальти итальянцев. Обыграв в одну калитку – 4:1.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Те из нас, кто постарше, должны помнить неплохого нападающего Сергея Барбареза, который на изломе нулевых играл в Бундеслиге, защищая цвета довольно видных клубов – «Гамбурга» и «Байера». Кстати, в далеком 2001 году Барбарез стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии.

Заметный след он оставил и в истории национальной сборной. На его счету – 47 матчей и 17 мячей.

После завершения активной карьеры Барбарез работал функционером, а также телеэкспертом. До назначения на пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины (в 2024 году) он фактически не имел тренерской практики.

Тем не менее, отсутствие тренерского опыта не помешало Сергею с первого же захода вывести команду на чемпионат мира.

При Барбарезе сборная Боснии и Герцеговины играет в достаточно закрытый и силовой футбол. Основная игровая схема – 4-4-2.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Нестареющий, совсем нестареющий Джеко. Капитану национальной команды Боснии и Герцеговины уже сорок лет (!), но он все равно в строю. Он все равно до сих пор востребованный.

Лишнее, наверное, говорить, что Эдин Джеко – лучший из лучших в истории боснийского футбола. Тем не менее, в этом случае можно и повториться. Футболист, чьим главным футбольным кумиром был наш Андрей Шевченко, провел за свою национальную сборную рекордные 148 поединков, в которых забил рекордные 73 мяча.

Джеко – единственный из нынешней боснийской сборной, кто играл на дебютном для «сине-желтых» Мундиале – в 2014 году. Однако до сих пор его роль в сборной сложно переоценить.

В отборе на ЧМ-2026 на счету Эдина – пять мячей в восьми матчах. Именно он сравнял счет в игре первого раунда плей-офф – против Уэльса.

На клубном уровне он долгие годы выступал за топ-клубы. Выступал на топовом уровне. Даже в сорок лет он продолжает быть востребованным. Он помог «Шальке» вернуться в Бундеслигу. И клуб из Гельзенкирхена планирует еще на один сезон продлить соглашение с боснийским ветераном.

Однако предстоящий Мундиаль наверняка станет для Эдина последним.

Заявка

Вратари: Никола Василь («Санкт-Паули»), Мартин Зломишлич («Риека»), Осман Хаджикич («Славен Белупо»)

Защитники: Сеад Колашинац («Аталанта»), Амар Дедич («Бенфика»), Нихад Муякич («Газиантеп»), Никола Катич («Шальке»), Тарик Мухаремович («Сассуоло»), Степан Раделич («Риека»), Деннис Хаджикадунич («Сампдория»), Нидал Челик («Ланс»)

Полузащитники: Амир Хаджиахметович («Халл Сити»), Иван Шуньич («Пафос»), Иван Башич («Астана»), Дженис Бурнич («Карлсруэ»), Эрмин Махмич («Слован»), Беньямин Тахирович («Брондбю»), Амар Мемич («Виктория Пльзень»), Армин Гигович («Янг Бойз»), Керим Алайбегович («Зальцбург»), Эсмир Байрактаревич (ПСВ)

Нападающие: Эрмедин Демирович («Штутгарт»), Йово Лукич («Университатя»), Самед Баздар («Ягеллония»), Харис Табакович («Боруссия» Менхенгладбах), Эдин Джеко («Шальке»)

Ориентировочный состав

Расписание матчей

12 июня

Канада – Босния и Герцеговина (22.00 по киевскому времени, «Бимо Филд», Торонто)

18 июня

Швейцария – Босния и Герцеговина (22.00 по киевскому времени, «Соу-Фай», Инглвуд)

24 июня

Босния и Герцеговина – Катар (22.00 по киевскому времени, «Люмен Филд», Сиэтл)

Прогноз на групповой этап: третье место

КАТАР

Довольно экзотическая сборная, как для финального раунда чемпионатов мира. «Сыны пустыни» на Мундиале сыграют лишь второй раз в своей истории.

Первый раз был, как говорится, «по блату». Катар стал хозяином ЧМ-2022. Не будем сейчас рассуждать на тему – по праву ли заслужила эта, в общем-то, далекая от футбола страна проведение столь масштабного мероприятия.

Так или иначе, катарцы на дебютном для себя мировом форуме выступили из рук вон плохо: заняли последнее место в группе с Нидерландами, Сенегалом и Эквадором, не набрав ни одного очка. Это худший показатель в истории ЧМ для команд-хозяев этого турнира.

Отборочный путь на ЧМ-2026 для Катара был очень долгим. Сначала эта команда сыграла в квалификационном раунде против сборных Кувейта, Индии и Афганистана. С первой своей задачей катарцы справились на отлично, заняв первое место в группе без единого поражения.

А вот дальше – значительно сложнее. Катар оказался в одной отборочной группе с Южной Кореей, Узбекистаном, ОАЭ, Киргизстаном и Ираном. Итог – лишь четвертое место. Однако это четвертое место дало кувейтцам путевку в следующий квалифайн-раунд. На последнем рубеже перед ЧМ-2026 сборная Катара соперничала с командами ОАЭ и Омана.

В этот раз все закончилось успешно. Добыв в обоих матчах победы с одинаковым счетом 2:1, Катар завоевал путевку на свой второй Мундиаль.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Безусловно, главное «узнаваемое» лицо нынешней сборной Катара – ее главный тренер. Испанский специалист Хулен Лопетеги в свое время очень котировался в европейском футболе. В то «свое» время он возглавлял национальную сборную Испании, а также «Реал». Однако из «королевского клуба» его изгнали в первый же сезон, после разгромного поражения от «Барселоны» 1:5.

Работал он и в «Севилье», с которой выиграл Лигу Европы. Хулен успел поработать и в сильнейшей лиге мира – АПЛ, где возглавлял «Вулверхэмптом» и «Вест Хэм». Возглавлял и одну из лучших команд Португалии – «Порту». Опять-таки, в свое, уже далекое время. Неудачно, кстати, возглавлял. Хотя в целом, неплохой получилась его тренерская карьера.

А вот в качестве футболиста Хулен Лопетеги ничем особым не запомнился. Ну, разве что, тем, что ему удалось стать резервным голкипером и в «Реале», и в «Барселоне». Но не более того.

А основным голкипером он стал в «Лас-Пальмасе», «Логроньесе» и «Райо Вальекано». В принципе, тоже неплохо.

Сборную Катара Хулен Лопетеги возглавил в 2025 году. Контракт с этой сборной у него действует до лета 2027 года.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер, бомбардир и капитан. Три в одном. Это все – о Акраме Афифе. В тактических построениях Лопетеги Афиф играет роль почти что свободного художника. Этот парень с оригинальной прической чаще всего играет на левом краю нападения. Но может сыграть и на правом. А может и вовсе сыграть ложную девятку или плеймейкера. В общем, настоящая находка для тренера. И знаковый игрок для сборной Катара.

Хотя он знаковый не только для катарской национальной команды. Он считается очень крутым на уровне всего континента, ведь был главным творцом победы своей сборной на двух подряд чемпионатах Азии.

Кроме того, что Афиф сам может завершить атаку, он еще и отлично ассистирует партнерам. В отборочной кампании от Азии он стал самым результативным ассистентом. На его счету 11 результативных передач.

Афиф выступает за сборную Катара с 2015 года. С тех пор он успел провести 126 матчей и забить 40 мячей. В свои 29 лет он уже настоящая живая легенда сборной Катара.

«Живая легенда» сборной Катара успела поиграть и в Европе. В частности, в Испании. Там он защищал цвета «Вильярреала» и «Спортинга». Однако в Европе Акрам не закрепился и вернулся на Родину.

Заявка

Вратари: Махмуд Абунада («Аль-Райян»), Салах Закария («Аль-Духаиль»), Мишааль Баршам («Аль-Садд»)

Защитники: Педро Мигель («Аль-Садд»), Лукас Мендес («Аль-Вакра»), Исса Лайе («Аль-Араби»), Айюб Аль-Уи («Аль-Гарафа»), Хомам Ахмед («Культураль Леонеса»), Буалем Хухи («Аль-Садд»), Султан Аль-Брак («Аль-Духаиль»), Аль-Хашми Аль-Хуссейн («Аль-Араби»)



Полузащитники: Джассем Габер («Аль-Райян»), Абдулазиз Хатем («Аль-Райян»), Карим Будиаф («Аль-Духаиль»), Ахмед Фатхи («Аль-Араби»), Ассим Мадибо («Аль-Вакра»), Мохаммед Аль-Маннаи («Аль-Шамаль»)

Нападающие: Ахмед Алаельдин («Аль-Райян»), Эдмилсон Жуниор («Аль-Духаиль»), Мохаммед Мунтари («Аль-Гарафа»), Хассан Аль-Хайдос («Аль-Садд»), Акрам Афиф («Аль-Садд»), Юсуф Абдурисаг («Аль-Вакра»), Ахмед Аль-Ганехи («Аль-Гарафа»), Альмоез Али («Аль-Духаиль»), Тахсин Джамшид («Аль-Духаиль»)



Ориентировочный состав

Расписание матчей

13 июня

Катар – Швейцария (22.00 по киевскому времени, «Ливайс», Санта-Клара)

19 июня

Канада – Катар (01.00 по киевскому времени, «Би-Си-Плейс», Ванкувер)

24 июня

Босния и Герцеговина – Катар (22.00 по киевскому времени, «Люмен Филд», Сиэтл)

Прогноз на групповой этап: четвертое место

ШВЕЙЦАРИЯ

На чемпионат мира с «тройными» хозяевами сборная Швейцарии вышла, словно играючи. В отборочном группе «красно-белые» сыграли со шведами, словенцами и косоварами. Никто серьезной оппозиции команде Мурата Якина не составил.

Швейцария лишь дважды на дистанции потеряла очки: в поединках против сборных Словении и Косово. В обоих случаях были зафиксированы ничьи. В остальных четырех поединках альпийская сборная победила и заняла первое место в группе, которое гарантировало команде прямую путевку на Мундиаль-2026.

Предстоящий турнир для этой сборной станет уже тринадцатым. То есть, по сравнению с соперниками по группе ЧМ-2026, Швейцария – однозначно самая опытная команда. Да и чего кривить душой: именно эта команда – главный фаворит квартета.

Однако забираться до решающих игровых фаз чемпионатов мира швейцарцам доселе не удавалось. Их наивысшее достижение – четвертьфинал в очень далеком 1954 году.

В последнее время на мировых футбольных первенствах для Швейцарии наметилась следующая тенденция: команда неизменно выходит из группы, но вылетает в первом же раунде матчей на выбывание.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Мурат Якин был очень неплохим футболистом. А на уровне швейцарского клубного футбола – так и вовсе крутым он был. Уроженец Базеля лишь на закате своей карьеры успел поиграть за клуб родного города. А известность он приобрел, выступая за «Грассхопперс».

Затем пошел на повышение в Бундеслигу, где защищал цвета «Штутгарта» и «Кайзерслаутерна». Была у него и кратковременная «командировка» в чемпионат Турции – в «Фенербахче».

Став тренером, успел с разной долей везения поработать практически во всех швейцарских грандах. В общем, постоянно был на виду.

Тем не менее, он вряд ли бы оказался у руля швейцарской национальной команды, если бы ее многолетний наставник Владимир Петкович вдруг ни с того, ни с сего не решился уйти в клубный футбол, где сразу же громко провалился.

Сборную Швейцарии Мурат Якин возглавил в 2021 году – сразу же после Евро.

Под его руководством «красно-белые» попали на ЧМ-2022. Там, по доброй или не очень традиции швейцарцы без особых проблем вышли из группы, но в 1/8 финала были вдребезги разбиты сборной Португалии.

А вот на Евро-2024 швейцарцы под руководством Якина сумели преодолеть первый раунд плей-офф, победив действующего на тот момент чемпиона континента – Италию, но в четвертьфинале Англия оказалась сильнее по пенальти.

Под руководством Якина сборная Швейцарии пытается играть в зрелищный и атакующий футбол. И очень часто это у нее получается. Тренер использует разные игровые схемы, но чаще всего – 4-3-3 и 3-4-3.

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Почти 15 лет в сборной. Негласный титул лидера раздевалки. Определяющий человек в структуре игры. Как в середине поля, так и на остальных его участках. Понятное дело, речь идет о Граните Джаке.

Для опытнейшего полузащитника предстоящий мировой форум станет уже четвертым в карьере. А еще в его послужном списке значатся три чемпионата Европы.

Кроме этого, Джака является рекордсменом сборной Швейцарии по числу сыгранных матчей: 144.

Но, несмотря на то что Джака уже ветеран и свои былые скоростные качества он подрастерял, за счет опыта и харизмы он продолжает играть ведущую роль как в своей национальной команде, так и в своем нынешнем клубе («Сандерленде»).

Заявка

Вратари: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд), Марвин Келлер («Янг Бойз»), Ивон Мвого («Лорьян»)

Защитники: Мануэль Аканджи («Интер»), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах), Миро Мухайм («Гамбург»), Рикардо Родригес («Бетис»), Сильван Видмер («Майнц»), Лука Хакес («Штутгарт»), Орель Аменда («Айнтрахт»), Эрай Джемерт («Валенсия»)

Полузащитники: Ардон Яшари («Милан»), Денис Закария («Монако»), Гранит Джака («Сандерленд»), Йохан Манзамби («Фрайбург»), Джибриль Соу («Севилья»), Михель Эбишер («Пиза»), Ремо Фройлер («Болонья»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Фабиан Ридер («Аугсбург»), Ноа Окафор («Лидс»), Рубен Варгас («Севилья»), Дан Ндойе («Ноттингем Форест»)

Нападающие: Седрик Иттен («Фортуна»), Брел Эмболо («Ренн»), Зеки Амдуни («Бернли»)

Ориентировочный состав: Кобель – Видмер (правый защитник), Эльведи (правый центрбек), Аканджи (левый центрбек), Родригес (левый защитник) – Джака (опорный), Фройлер (левый полузащитник), Ридер (правый полузащитник) - Варгас (левый форвард), Эмболо (центрфорвард), Ндойе (правый форвард).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

13 июня

Катар – Швейцария (22.00 по киевскому времени, «Ливайс», Санта-Клара)

18 июня

Швейцария – Босния и Герцеговина (22.00 по киевскому времени, «Соу-Фай», Инглвуд)

24 июня

Швейцария – Канада (22.00 по киевскому времени, «Би-Си-Плейс», Ванкувер)

Прогноз на групповой этап: первое место

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