ВИДЕО. Сборная Украины провела открытую тренировку и встречу с фанатами
Мероприятие для болельщиков состоялось во Львове на стадионе СКИФ
Во Львове 3 июня состоялась встреча сборной Украины с болельщиками.
Впервые с момента полномасштабного вторжения рф национальная сборная Украины встретилась с фанатами на родной земле.
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Регламент безопасности не позволяет сборной Украины проводить официальные международные матчи дома. Но учебно-тренировочный сбор команда Андреа Мальдеры проводит в Украине.
На львовском стадионе СКИФ состоялись открытая тренировка национальной команды и долгожданная встреча с болельщиками.
Видео: открытая тренировка сборной Украины во Львове
Видео: встреча с болельщиками
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