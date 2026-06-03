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Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2026, 22:23 | Обновлено 03 июня 2026, 22:36
491
0

ВИДЕО. Сборная Украины провела открытую тренировку и встречу с фанатами

Мероприятие для болельщиков состоялось во Львове на стадионе СКИФ

03 июня 2026, 22:23 | Обновлено 03 июня 2026, 22:36
491
0
ВИДЕО. Сборная Украины провела открытую тренировку и встречу с фанатами
УАФ
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Во Львове 3 июня состоялась встреча сборной Украины с болельщиками.

Впервые с момента полномасштабного вторжения рф национальная сборная Украины встретилась с фанатами на родной земле.

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Регламент безопасности не позволяет сборной Украины проводить официальные международные матчи дома. Но учебно-тренировочный сбор команда Андреа Мальдеры проводит в Украине.

На львовском стадионе СКИФ состоялись открытая тренировка национальной команды и долгожданная встреча с болельщиками.

Видео: открытая тренировка сборной Украины во Львове

Видео: встреча с болельщиками

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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