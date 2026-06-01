Украина обыграла Польшу, дебют Мальдеры, золото Магучих, победы в теннисе
Главные новости за 31 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 31 мая.
1. Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Сине-желтые одержали первую победу под руководством Мальдеры
2A. МАЛЬДЕРА: «Свой дебют я даже не мог себе представить таким удачным»
Главный тренер сборной Украины начал работу с победы над Польшей
2B. Ярмоленко забил 47-й гол за сборную Украины. Сколько до рекорда Шевченко?
Вингер Динамо может побить ещё один рекорд
3A. К ЧМ-2026 готовы. Германия разгромила Финляндию, забив 4 мяча
Дубль оформил Дениз Ундав, отличились Флориан Вирц и Джамал Мусиала
3B. Подготовка к мундиалю. Бразилия отгрузила 6 мячей в ворота Панамы
Товарищеский матч состоялся на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро
4A. Драма и серия пенальти. В Бельгии определен участник Лиги конференций
Гент переиграл Генк в футбольной лотерее и получил путевку в еврокубки
4B. Клуб Куликов-Белка стал чемпионом сезона Второй лиги
Финальный поединок против Локомотива завершился со счетом 2:1
5A. Драма на Евро. Определены два полуфиналиста чемпионата Европы U-17
Испания и Бельгия вышли в топ-4, Хорватия выбыла из борьбы за медали
5B. Украина WU-16 уступила Словакии и не сумела выиграть Турнир развития
Сине-желтая команда пропустила два мяча в решающем матче
6A. Все решил овертайм. Сборная Финляндии выиграла ЧМ по хоккею
Швейцария в третий раз проиграла финал
6B. ЧМ по хоккею. Норвегия сенсационно переиграла Канаду в матче за бронзу
Норвегия выиграла в овертайме и впервые в истории завоевала медали
7A. Костюк впервые обыграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос
Марта в двух сетах одолела третью ракетку мира в матче 4-го раунда
7B. Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Элина в трех сетах переиграла Белинду в матче 4-го раунда в Париже
8. Украина переиграла Португалию и вышла в четвертьфинал ЧЕ по мини-футболу
Соперником сине-желтой команды в 1/4 финала станет команда Грузии
9A. Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги, Левченко – на 4-й позиции
Третий этап легкоатлетической серии состоялся в марокканском Рабате
9B. Джиро д'Италия 2026. Победителем многодневки стал Йонас Вингегор
Заключительный этап выиграл Джонатан Милан
10. Лучший финал десятилетия. 12 мыслей о матче ПСЖ и Арсенала
Анализ решающего матча Лиги чемпионов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Швейцария снова проиграла финал
Британец считает, что украинец одержит победу нокаутом