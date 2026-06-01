Украина обыграла Польшу, дебют Мальдеры, золото Магучих, победы в теннисе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 31 мая.

1. Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу

Сине-желтые одержали первую победу под руководством Мальдеры

2A. МАЛЬДЕРА: «Свой дебют я даже не мог себе представить таким удачным»

Главный тренер сборной Украины начал работу с победы над Польшей

2B. Ярмоленко забил 47-й гол за сборную Украины. Сколько до рекорда Шевченко?

Вингер Динамо может побить ещё один рекорд

3A. К ЧМ-2026 готовы. Германия разгромила Финляндию, забив 4 мяча

Дубль оформил Дениз Ундав, отличились Флориан Вирц и Джамал Мусиала

3B. Подготовка к мундиалю. Бразилия отгрузила 6 мячей в ворота Панамы

Товарищеский матч состоялся на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро

4A. Драма и серия пенальти. В Бельгии определен участник Лиги конференций

Гент переиграл Генк в футбольной лотерее и получил путевку в еврокубки

4B. Клуб Куликов-Белка стал чемпионом сезона Второй лиги

Финальный поединок против Локомотива завершился со счетом 2:1

5A. Драма на Евро. Определены два полуфиналиста чемпионата Европы U-17

Испания и Бельгия вышли в топ-4, Хорватия выбыла из борьбы за медали

5B. Украина WU-16 уступила Словакии и не сумела выиграть Турнир развития

Сине-желтая команда пропустила два мяча в решающем матче

6A. Все решил овертайм. Сборная Финляндии выиграла ЧМ по хоккею

Швейцария в третий раз проиграла финал

6B. ЧМ по хоккею. Норвегия сенсационно переиграла Канаду в матче за бронзу

Норвегия выиграла в овертайме и впервые в истории завоевала медали

7A. Костюк впервые обыграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос

Марта в двух сетах одолела третью ракетку мира в матче 4-го раунда

7B. Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк

Элина в трех сетах переиграла Белинду в матче 4-го раунда в Париже

8. Украина переиграла Португалию и вышла в четвертьфинал ЧЕ по мини-футболу

Соперником сине-желтой команды в 1/4 финала станет команда Грузии

9A. Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги, Левченко – на 4-й позиции

Третий этап легкоатлетической серии состоялся в марокканском Рабате

9B. Джиро д'Италия 2026. Победителем многодневки стал Йонас Вингегор

Заключительный этап выиграл Джонатан Милан

10. Лучший финал десятилетия. 12 мыслей о матче ПСЖ и Арсенала

Анализ решающего матча Лиги чемпионов