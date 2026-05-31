Драма и серия пенальти. В Бельгии определен участник Лиги конференций

31.05.2026 19:30 – FT 1 : 1
5 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Обзор
31 мая 2026, 22:29 | Обновлено 31 мая 2026, 22:35
Гент переиграл Генк в футбольной лотерее и получил путевку в еврокубки

Вечером 31 мая состоялся матч плей-офф чемпионата Бельгии за право выступать в Лиге конференций УЕФА 2026/27.

В решающем поединке на домашнем стадионе Planet Group Arena Гент по пенальти одолел Генк (1:1, пен. 5:4).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее Гент занял 5-е место в первой шестерке, а Генк выиграл борьбу за 7-ю позицию во второй шестерке.

Основное время матча завершилось без забитых мячей. В дополнительное время счет открыли гости. На 96-й минуте Робин Мирисола вывел Генк вперед.

Хозяева драматично спаслись от поражения в концовке второго экстратайма. На 119-й минуте Тибе Де Влигер реализовал пенальти и перевел игру в серию послематчевых ударов.

В серии пенальти решающим стал последний удар Генка – Аугуст Де Ваннемакер не сумел переиграть вратаря, и Гент одержал победу (1:1, пен. 5:4).

Гент завоевал путевку в квалификацию Q2 Лиги конференций, а Генк остался без еврокубков.

Брюгге и Сен-Жилуаз выступят в Лиге чемпионов, а Сент-Трюйден и Андерлехт вышли в Лигу Европы.

Чемпионат Бельгии. Плей-офф за путевку в Лигу конференций

31 мая 2026. Гент. Planet Group Arena

Гент – Генк – 1:1 (пен. 5:4)

Голы: Тибе Де Влигер, 119 (пен) – Робин Мирисола, 96.

Серия пенальти: Де Влигер (1:0), Хейнен (1:1), Горе (2:1), Мирисола (2:2), Лопес (3:2), Заттльбергер (3:3), Омгба (4:3), Йокояма (4:4), Сонко (5:4), Де Ваннемакер (не забил).

Николай Степанов
ять, пять раз перечитывал какой же клуб занял 5 место т или к
