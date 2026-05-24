Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Итоговая таблица чемпионата Бельгии. Брюгге: разгром, золото и путевка в ЛЧ
Чемпионат Бельгии
Брюгге
24.05.2026 19:30 – FT 5 : 0
Гент
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
24 мая 2026, 23:37 | Обновлено 24 мая 2026, 23:44
281
0

Итоговая таблица чемпионата Бельгии. Брюгге: разгром, золото и путевка в ЛЧ

Даниил Сикан сыграл со старта 55 минут за Андерлехт в матче против Сент-Жилуаз

24 мая 2026, 23:37 | Обновлено 24 мая 2026, 23:44
281
0
Итоговая таблица чемпионата Бельгии. Брюгге: разгром, золото и путевка в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге

Вечером 24 мая состоялись заключительные матчи второго этапа чемпионата Бельгии.

Команды поделены на две шестерки, и топ-шестерка завершила борьбу за медали.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В заключительном матче Брюгге отгрузил 5 мячей Генту (5:0). Команда Брюгге получила золотые медали и прямую путевку в Лигу чемпионов

Украинский форвард Даниил Сикан сыграл со старта 55 минут за Андерлехт в матче против команды Сент-Жилуаз (1:5).

Топ-шестерка в Бельгии: Брюгге (57 очка), Сент-Жилуаз (53), Сент-Трюйден (43), Андерлехт (33), Гент, Мехелен (по 29).

Чемпионат Бельгии

10-й тур, 24 мая 2026

Брюгге – Гент – 5:0

Голы: Форбс, 21, Тресольди, 33, 41, 53, Цолис, 79

Сент-Жилуаз – Андерлехт – 5:1

Голы: Биондич, 18, Родригес, 21, Эль-Хадж, 32, Халайли, 42, Сайкс, 59 – Канате, 75

Сент-Трюйден – Мехелен – 3:0

Голы: Муйя, 24, Хата, 45+3, Мерлен, 71

Итоговые турнирные таблицы

Фотогалерея

По теме:
Чемпионат Бельгии: финал плей-офф за выживание, Генк вышел в еврокубки
Сергей СИДОРЧУК: «Для меня он всегда был примером»
Андрей Воробей – о Степаненко, Сикане, Степанове и Шахтере в ЛЧ
чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт Брюгге Мехелен Даниил Сикан Юнион Сент-Жилуаз Гент Сент-Трюйден Арбнор Муйя Карлос Форбс Николо Тресольди Христос Цолис Анан Халайли
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Бокс | 24 мая 2026, 02:09 243
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде
Большое шоу возле пирамид. Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде

В египетской Гизе состоялся яркий чемпионский поединок

Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Бокс | 24 мая 2026, 01:00 0
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен
Для украинцев появился еще один канал, транслирующий бой Усик – Верховен

Поединок покажет MEGOGO для украинцев из Польши и Чехии

ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Бокс | 24.05.2026, 10:51
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
Усик чуть не проиграл Верховену. Настало время думать о пенсии?
Бокс | 24.05.2026, 17:50
Усик чуть не проиграл Верховену. Настало время думать о пенсии?
Усик чуть не проиграл Верховену. Настало время думать о пенсии?
Серия А. Итоговая таблица: Рома и сенсационный Комо получили путевки в ЛЧ
Футбол | 26.05.2026, 00:15
Серия А. Итоговая таблица: Рома и сенсационный Комо получили путевки в ЛЧ
Серия А. Итоговая таблица: Рома и сенсационный Комо получили путевки в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
24.05.2026, 09:00 2
Бокс
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
24.05.2026, 09:07 53
Бокс
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
23.05.2026, 15:07 4
Футбол
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
24.05.2026, 06:23 3
Бокс
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
23.05.2026, 08:42 25
Футбол
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
Драма: гол на 90+5. В плей-офф определен обладатель последней путевки в АПЛ
23.05.2026, 19:38 13
Футбол
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем