Итоговая таблица чемпионата Бельгии. Брюгге: разгром, золото и путевка в ЛЧ
Вечером 24 мая состоялись заключительные матчи второго этапа чемпионата Бельгии.
Команды поделены на две шестерки, и топ-шестерка завершила борьбу за медали.
В заключительном матче Брюгге отгрузил 5 мячей Генту (5:0). Команда Брюгге получила золотые медали и прямую путевку в Лигу чемпионов
Украинский форвард Даниил Сикан сыграл со старта 55 минут за Андерлехт в матче против команды Сент-Жилуаз (1:5).
Топ-шестерка в Бельгии: Брюгге (57 очка), Сент-Жилуаз (53), Сент-Трюйден (43), Андерлехт (33), Гент, Мехелен (по 29).
Чемпионат Бельгии
10-й тур, 24 мая 2026
Брюгге – Гент – 5:0
Голы: Форбс, 21, Тресольди, 33, 41, 53, Цолис, 79
Сент-Жилуаз – Андерлехт – 5:1
Голы: Биондич, 18, Родригес, 21, Эль-Хадж, 32, Халайли, 42, Сайкс, 59 – Канате, 75
Сент-Трюйден – Мехелен – 3:0
Голы: Муйя, 24, Хата, 45+3, Мерлен, 71
Итоговые турнирные таблицы
