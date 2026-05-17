Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Бельгии
Брюгге
17.05.2026 19:30 – FT 5 : 0
Юнион Сент-Жилуаз
Бельгия
17 мая 2026, 22:29 | Обновлено 17 мая 2026, 22:37
Чемпионский матч. Брюгге отгрузил 5 мячей конкуренту и близок к титулу

Команда Сент-Жилуаз не сумела навязать борьбу главному фавориту

Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге

Вечером 17 мая состоялись матчи второго этапа чемпионата Бельгии.

Команды поделены на две шестерки, и топ-6 ведет борьбу за медали.

В фактически чемпионском матче Брюгге отгрузил 5 мячей Сент-Жилуазу (5:0) и близок к титулу.

Брюгге опережает главного конкурента на 4 очка за два тура до финиша.

Ранее украинский форвард Даниил Сикан сделал ассист за Андерлехт в матче против команды Мехелен (2:2).

Топ-шестерка в Бельгии: Брюгге (53 очка), Сен-Жилуаз (49), Сент-Трюйден (40), Андерлехт (30), Мехелен, Гент (по 28).

Чемпионат Бельгии, 17 мая 2026

Брюгге – Сент-Жилуаз – 5:0

Голи: Ванакен, 30, 45+1, Сейс, 37, Цолис, 87, Форбс, 90+4

Андерлехт – Мехелен – 2:2

Голи: Салиба, 17, Камара, 90+1 – ван Бредеробе, 15, Куду, 60

Ломмел – Дендер – 3:2

Голи: Сейнтьенс, 55, 86, Ванча, 90+6 – Асква, 34, Берте, 83

