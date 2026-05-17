Чемпионский матч. Брюгге отгрузил 5 мячей конкуренту и близок к титулу
Команда Сент-Жилуаз не сумела навязать борьбу главному фавориту
Вечером 17 мая состоялись матчи второго этапа чемпионата Бельгии.
Команды поделены на две шестерки, и топ-6 ведет борьбу за медали.
В фактически чемпионском матче Брюгге отгрузил 5 мячей Сент-Жилуазу (5:0) и близок к титулу.
Брюгге опережает главного конкурента на 4 очка за два тура до финиша.
Ранее украинский форвард Даниил Сикан сделал ассист за Андерлехт в матче против команды Мехелен (2:2).
Топ-шестерка в Бельгии: Брюгге (53 очка), Сен-Жилуаз (49), Сент-Трюйден (40), Андерлехт (30), Мехелен, Гент (по 28).
Чемпионат Бельгии, 17 мая 2026
Брюгге – Сент-Жилуаз – 5:0
Голи: Ванакен, 30, 45+1, Сейс, 37, Цолис, 87, Форбс, 90+4
Андерлехт – Мехелен – 2:2
Голи: Салиба, 17, Камара, 90+1 – ван Бредеробе, 15, Куду, 60
Ломмел – Дендер – 3:2
Голи: Сейнтьенс, 55, 86, Ванча, 90+6 – Асква, 34, Берте, 83
