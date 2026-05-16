Бельгия. Вестерло с Сидорчуком ведет борьбу за выход в Лигу конференций

Вечером 16 мая состоялись матчи второго этапа чемпионата Бельгии.

Команды поделены на две шестерка, и топ-6 ведет борьбу за медали.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первой шестерке Сент-Трюйден и Гент разошлись миром (1:1).

В турнире второй шестерки украинский хавбек Сергей Сидорчук остался в резерве в матче Вестерло против Шарлеруа (1:0).

Команда украинца ведет борьбу за 7-е место, которое даст право сыграть плей-офф за выход в Лигу конференций.

Топ-шестерка в Бельгии: Брюгге (50 очков), Сен-Жилуаз (49), Сент-Трюйден (40), Андерлехт (29), Гент (28), Мехелен (27).

Чемпионат Бельгии, 10 мая 2026

Сент-Трюйден – Гент – 1:1

Голы: Мбе Со, 69 – Канга, 45

Шарлеруа – Вестерло – 0:1

Гол: Пьедфорт, 85

Стандард – Генк – 0:0

Турнирные таблицы